Что делать, если вас укусила оса или пчела. Инструкция от врача

Что делать, если вас укусила пчела или оса? Как облегчить последствия аллергии на укус?
Период летне-осенних заготовок обычно богат на события и эмоции: столько ярких цветов, запахов и вкусов появляется на столе. Но они привлекают не только нас, но и различных насекомых, например, пчёл, шмелей и ос. Иногда мы не успеваем увернуться от них, и они могут ужалить.
Как выяснить, кто вас ужалил
Начнём с того, что пчёлы и осы – это не одно и то же. Отличить этих насекомых непросто, но сделать это очень важно.
- Пчёлы — коричневые с жёлтыми полосами и имеют волоски на теле.
- Шмели — более коренастые и мохнатые, чем пчёлы, но очень на них похожи.
- Осы же немного другие — чёрные, жёлтые полосы намного ярче, тело длиннее и с заметной «талией», а ещё у них почти нет шерсти.
Нужно знать, что при укусе пчёлы оставляют своё зубчатое жало, а затем умирают. Осы же могут вытащить его и продолжить использовать для защиты.
Что делать, если вас укусили
Если под рукой нет никаких антисептических средств, можно использовать:
- обычную проточную воду,
- кусочек огурца или помидора,
- дезодорант или зубную пасту,
- кусочек картофеля, лука, чеснока или лимона.
Всё это утихомирит зуд и оттянет нарастающую боль, но антисептиком эти продукты, конечно, назвать сложно. Поэтому при первой возможности лучше всё же постараться обработать ранку хлоргексидином, перекисью водорода или хотя бы йодом. Её нужно обеззаразить и предотвратить попадание инфекции.
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Что делать, если появилась аллергия на укус
Укус осы может спровоцировать сильную аллергическую реакцию, особенно у тех, кто к ней предрасположен. И взрослые, как правило, это знают и имеют при себе антигистаминные препараты на всякий случай.
Если же насекомое укусило ребёнка, нужно быть намного внимательнее. Аллергическая реакция у детей развивается почти моментально, и важно быть оперативным. Распознавание симптомов аллергии — ключ к скорейшему обращению за медицинской помощью.
- Отёк глаз, рта или любой области отдельно от укуса.
- Крапивница, набухающие рубцы на теле.
- Чихание, зуд и мокрота.
- Слезятся и чешутся глаза.
- Кашель, одышка, хрипы в груди.
- Головокружение, ощущение рвоты, потеря сознания.
Если нет возможности быстро обратиться в ближайший медицинский центр, рекомендовано сразу принять антигистаминный препарат типа «Супрастин» или любой другой, работающий с рецептором к гистамину Н1 (в инструкции к препарату всегда написано с каким рецептором он работает). При дыхательной недостаточности помогает «Вентолин», но в этом случае важно как можно быстрее добраться до врача.
При появлении нескольких симптомов одновременно может возникнуть анафилаксия, и единственное лечение, которое может спасти жизнь — адреналин. Это бывает редко, но бывает.
О том, что делать, если таблетки от аллергии не помогают, рассказали в этой статье.
Как не допустить, чтобы вас ужалили
Укус очень просто предупредить, соблюдая небольшие меры предосторожности.
- Не приближайтесь к пчелиным ульям или осиным гнёздам. Попросите детей не бросать в них камни или другие предметы.
- Если одно из этих насекомых приземлится на вас, не пытайтесь его прогнать. Лучше оставаться на месте или делать медленные движения, пока оно не улетит.
- Избегайте мест с мусором и пищевыми отходами, особенно «сладкими».
- После того как отпили из непрозрачного фужера, лучше его накрыть салфеткой или крышкой. Насекомые часто забираются в стаканы, банки и фужеры, чтобы полакомиться вкусненьким. А вот случайный «укус» в горло или язык может сделать невозможным дыхание.
- Если вы хотите поднять с травы яблоко или грушу, осмотрите плод перед тем, как его попробовать. Убедитесь, нет ли там тех, кто им уже лакомится.
- Не пользуйтесь сладкими духами и не надевайте яркую одежду, если собираетесь гулять за городом — всё это привлекает насекомых.
- Ходите в бассейн или на водоём в сандалиях, чтобы не наступить на ос, которые могли спуститься к воде попить.
- Держите окна автомобиля закрытыми, особенно въезжая в зону, которая вам мало знакома.
- Если у вас аллергия, всегда держите при себе антигистаминные препараты.