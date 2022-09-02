Перед тем, как начать лечение, выясните, какое именно насекомое вас ужалило.

Что делать, если вас укусила оса или пчела. Инструкция от врача

Светлана Перес сертифицированный клинический генетик, нутрициолог, эксперт Академии врачей UniProf Что делать, если вас укусила пчела или оса? Как облегчить последствия аллергии на укус?

Период летне-осенних заготовок обычно богат на события и эмоции: столько ярких цветов, запахов и вкусов появляется на столе. Но они привлекают не только нас, но и различных насекомых, например, пчёл, шмелей и ос. Иногда мы не успеваем увернуться от них, и они могут ужалить.

Как выяснить, кто вас ужалил

Начнём с того, что пчёлы и осы – это не одно и то же. Отличить этих насекомых непросто, но сделать это очень важно.

Пчёлы — коричневые с жёлтыми полосами и имеют волоски на теле.

Шмели — более коренастые и мохнатые, чем пчёлы, но очень на них похожи.

Осы же немного другие — чёрные, жёлтые полосы намного ярче, тело длиннее и с заметной «талией», а ещё у них почти нет шерсти.

Нужно знать, что при укусе пчёлы оставляют своё зубчатое жало, а затем умирают. Осы же могут вытащить его и продолжить использовать для защиты.

Что делать, если вас укусили

Обратите внимание! Определение того, кто именно вас ужалил, пчела или оса, имеет самое важное значение, так как, если это была пчела, нужно обязательно извлечь жало. А в случае с осой можно сразу приступать к лечению.

Если под рукой нет никаких антисептических средств, можно использовать:

обычную проточную воду,

кусочек огурца или помидора,

дезодорант или зубную пасту,

кусочек картофеля, лука, чеснока или лимона.

Всё это утихомирит зуд и оттянет нарастающую боль, но антисептиком эти продукты, конечно, назвать сложно. Поэтому при первой возможности лучше всё же постараться обработать ранку хлоргексидином, перекисью водорода или хотя бы йодом. Её нужно обеззаразить и предотвратить попадание инфекции.

Фото: istockphoto.com

Что делать, если появилась аллергия на укус

Укус осы может спровоцировать сильную аллергическую реакцию, особенно у тех, кто к ней предрасположен. И взрослые, как правило, это знают и имеют при себе антигистаминные препараты на всякий случай.

Если же насекомое укусило ребёнка, нужно быть намного внимательнее. Аллергическая реакция у детей развивается почти моментально, и важно быть оперативным. Распознавание симптомов аллергии — ключ к скорейшему обращению за медицинской помощью.

Отёк глаз, рта или любой области отдельно от укуса.

Крапивница, набухающие рубцы на теле.

Чихание, зуд и мокрота.

Слезятся и чешутся глаза.

Кашель, одышка, хрипы в груди.

Головокружение, ощущение рвоты, потеря сознания.

Если нет возможности быстро обратиться в ближайший медицинский центр, рекомендовано сразу принять антигистаминный препарат типа «Супрастин» или любой другой, работающий с рецептором к гистамину Н1 (в инструкции к препарату всегда написано с каким рецептором он работает). При дыхательной недостаточности помогает «Вентолин», но в этом случае важно как можно быстрее добраться до врача.

При появлении нескольких симптомов одновременно может возникнуть анафилаксия, и единственное лечение, которое может спасти жизнь — адреналин. Это бывает редко, но бывает.

О том, что делать, если таблетки от аллергии не помогают, рассказали в этой статье.

Как не допустить, чтобы вас ужалили

Укус очень просто предупредить, соблюдая небольшие меры предосторожности.

Не приближайтесь к пчелиным ульям или осиным гнёздам. Попросите детей не бросать в них камни или другие предметы.

Если одно из этих насекомых приземлится на вас, не пытайтесь его прогнать. Лучше оставаться на месте или делать медленные движения, пока оно не улетит.

Избегайте мест с мусором и пищевыми отходами, особенно «сладкими».

После того как отпили из непрозрачного фужера, лучше его накрыть салфеткой или крышкой. Насекомые часто забираются в стаканы, банки и фужеры, чтобы полакомиться вкусненьким. А вот случайный «укус» в горло или язык может сделать невозможным дыхание.

Если вы хотите поднять с травы яблоко или грушу, осмотрите плод перед тем, как его попробовать. Убедитесь, нет ли там тех, кто им уже лакомится.

Не пользуйтесь сладкими духами и не надевайте яркую одежду, если собираетесь гулять за городом — всё это привлекает насекомых.

Ходите в бассейн или на водоём в сандалиях, чтобы не наступить на ос, которые могли спуститься к воде попить.

Держите окна автомобиля закрытыми, особенно въезжая в зону, которая вам мало знакома.

Если у вас аллергия, всегда держите при себе антигистаминные препараты.