4 захватывающих парка развлечений в России, которые не оставят вас равнодушными

В этих местах и взрослые, и дети найдут для себя что-то по душе.

Всем нам хочется порой окунуться в детство, покататься на каруселях, поесть сладкую вату и просто передать ежедневные вопросы на решение кому-нибудь другому. Конечно, это не так просто реализовать, но возможность всё-таки есть.

Для этого необходимо отправиться в один из городов нашей страны, а дальше лишь купить входной билет в парк аттракционов. А мы пока расскажем про несколько действительно занимательных мест с эндорфином и адреналином в комплекте.

Немного истории. Самый первый парк аттракционов был построен в 1583 году в Дании и получил название «Баккен». Именно с открытия этого парка и ведётся отсчёт истории стационарных парков аттракционов.

Skypark на подъезде к Красной поляне

Режим работы: Пн-Вс (8:00-21:00).

Цена: от 700 рублей до 15 000 рублей в зависимости от активности, которую вы хотите попробовать.

Если вы уже бывали на главном российском горнолыжном курорте, точно видели по дороге к нему парящий в воздухе мост. Именно там, в Ахштырском ущелье Сочинского национального парка, и находится Skypark.

Там у вас будет возможность прогуляться по самому длинному в России подвесному пешеходному мосту (включён в список топ-13 самых впечатляющих мостов мира по версии CNN). Вы сможете полетать на самых высоких в мире качелях, прокатитесь на скоростном троллее, увидите мир так, как видят его птицы, с помощью зиплайна. А вместо вишенки на торте, если вы рискнёте всем, что у вас есть, сможете прыгнуть с высоты 207 м прямо в ущелье на банджи.

С моста открывается незабываемый вид на Кавказский горный хребет, Ахштырское ущелье, реку Мзымта, Чёрное море и Корабельные скалы. При этом абсолютно неважно, в какое время года вы приедете, в парке всегда будет чем себя развлечь и на что решиться.

«Сочи Парк», Адлер

Режим работы: Пн-Вс (10:00 – 22:00).

Цена: от 500 рублей до 3300 рублей в зависимости от тарифа и возраста.

Там, где проходили зимние Олимпийские игры 2014 года, находится ещё один российский парк аттракционов, который заслуживает внимания. «Сочи Парк» уже на протяжении семи лет остаётся одной из изюминок российского курорта. А в 2016 году он вошёл в топ-25 лучших парков Европы.

На площади в более чем 25 гектаров находятся аттракционы, которые будут интересны не только детям, но и взрослым. Стоит заметить, что многим «каруселям» нет аналогов в стране. Экстремальные горки «Змей Горыныч» и «Квантовый скачок», маятник с полным вращением на 360 градусов «Вечный двигатель» и самая высокая российская башня свободного падения «Жар-птица» каждый день ждут тех, кто сможет их покорить.

Для самых маленьких посетителей парка существует уголок с аттракционами-качалками. Для детей постарше есть семейные аттракционы, где можно кататься как одному, так и с родителями.

«Сочи Парк» работает по системе единого входного билета. Полный день пребывания в парке, неограниченное количество прокатов на аттракционах, мастер-классы, игровые площадки, дельфинарий и разнообразные шоу ждут вас.

«Диво остров», Санкт-Петербург

Режим работы: Пн-Вс (11:00 — 20:00).

Цена: от 100 рублей, единый билет будет стоить 3500 рублей (на аттракционы «Катапульта», «Бустер», «Ракета» и «Катамараны» он не распространяется).

Как сообщает сайт острова: «Уже более 10 лет парк аттракционов «Диво остров» является лучшим в России и СНГ, что подтверждают многочисленные рейтинги». Парк расположился на территории Крестовского острова, в самом сердце Северной столицы. Все посетители парка смогут опробовать на себе 46 аттракционов, некоторые из которых даже входят в топ-10 лучших по всему миру.

«Диво остров» щедро одаривает незабываемыми впечатлениями всех своих посетителей вне зависимости от возраста и предпочтений. Внутри можно найти экстремальные, семейные и детские аттракционы, площадку с интерактивными развивающими модулями, аниматоров и различные развлекательные программы.

«Остров Мечты», Москва

Режим работы: Пн-Вс (12:00 — 22:00).

Цена: от 2500 рублей до 8800 рублей в зависимости от тарифа. Дети ростом до 90 см пропускаются в парк бесплатно.

Практически всю территорию комплекса развлечений с трёх сторон окружает вода, и в принципе его можно назвать островом. Здесь расположился крупнейший в Европе крытый парк с аттракционами, которые доступны в любое время года. Под одной крышей собрались более 35 аттракционов и девять различных сказочных миров – «Черепашки ниндзя», «Хеллоу Китти», «Смурфики», «Отель Трансильвания», «Замок Снежной королевы», «Мир динозавров» и другие. Посетителей также ждут многочисленные шоу-программы, интерактивы и тематические кафе.

Отличительной особенностью парка являются семь стеклянных куполов, которые связали между собой внутреннее пространство городского променада со всеми развлечениями. Это действительно удобно, и не надо думать, что погода может омрачить ваш выходной день. Плюс ко всему к посещениям открыт благоустроенный ландшафтный парк с местами для активного отдыха, релаксации и занятий спортом.

Парки развлечений – отличный способ весело провести денёк-другой в отпуске с детьми или с друзьями. Отличный, но не единственный. Собрали для вас ещё несколько вариантов проведения досуга в вашем родном городе, ищите их в этой статье.