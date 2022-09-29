В некоторых случаях это может быть действительно опасно.

Что значит, если дёргается глаз, и как это исправить? Рассказала врач

Светлана Перес сертифицированный клинический генетик, нутрициолог, эксперт Академии врачей UniProf Почему может дёргаться глаз? Опасно ли это? Как это исправить?

Когда я была маленькой, у меня часто дёргался один глаз. В этом возрасте вы не придаёте этому особого значения, да и состояние длилось не дольше двух дней, и, кроме временного неудобства и раздражения, ничем особо не досаждало.

Но как быть, если подёргивание глаза сохраняется дольше, повторяется чаще и вообще начинает мешать жить? Настолько ли безопасно это состояние? И к кому обратиться за помощью?

Нервный тик глаза (гиперкинез) — это кратковременный спазм, который происходит в результате непроизвольного сокращения круговой мышцы глаза. Это мимическая мышца, и находится она над передними отделами глазницы. А в движение её приводят нервные импульсы, посылаемые мозгом. Если в момент сокращения этой мышцы происходит лёгкое «замыкание», она может непроизвольно дополнительно сократиться, так и возникает тик. И проявляется он не только лёгким подёргиванием, но и, как правило, сопутствующими симптомами:

частым морганием;

сухостью глаз и желанием их «потереть» лишний раз;

непроизвольным движением глаз;

снижением зрения (иногда).

Причины нервного тика абсолютно различны, и первоначально их трудно объединить в единую цепочку. Вот некоторые из них.

Болезни глаз

Первое что приходит в голову — инфекция самого органа (глаза). И верно, любая инфекция офтальмологического аппарата может приводить к непроизвольному сокращению мышц. Но чаще всего даже на начальных этапах заболевания обязательно сопровождаются сопутствующими симптомами: появлением гнойничков в уголках глаза, покраснением, воспалением, появлением сосудистой сеточки на белке, болью и жжением.

Корректировать это состояние лучше не в домашних условиях. Стоит обратиться к офтальмологу за профессиональной помощью. Всё же глаз — это очень хрупкий орган, требующий соответствующего внимания. Особенно сегодня, когда многие проводят перед мониторами компьютеров дни напролёт. Сколько можно работать с экраном и как делать это правильно, читайте в статье.

Инфекционные заболевания

Само собой, любое инфекционное заболевание, будь то банальное ОРЗ или что-то посерьёзнее типа гриппа, может спровоцировать в том числе нервный тик. Причина кроется в системном воспалении организма — все ресурсы в этот момент направляются на борьбу с инфекцией. Поэтому организм может провоцировать скачки энергии, тем самым влияя на центральную нервную систему и вызывая тик.

Такие «приступы», как правило, непродолжительны: длятся около одного-двух дней и сопровождаются общей слабостью, повышением температуры или общим ухудшением состояния.

Лечить исключительно тик в таком случае бесполезно. Важно разобраться в причине и типе инфекции и относительно этого выбирать тактику лечения всего организма.

Недостаток витаминов

Гипертонус мышц из-за напряжения, избыточной нагрузки или недостатка магния, витаминов группы B может вызывать непроизвольные подёргивания, тики, тремор. Эти микроэлементы регулируют поступление нервных импульсов к мышечной ткани. По одной версии, при их дефиците нарушается проводимость нервных волокон, из-за этого мышцы не могут расслабиться, и возникает тик.

По другой версии, спонтанные сокращения провоцируют усиление кровоснабжения. С притоком крови к «пульсирующим» участкам активно поступают питательные вещества, в том числе магний. При помощи такого механизма мышечная ткань компенсирует вынужденное голодание из-за дефицита полезных элементов.

Подобные симптомы наблюдаются также при стрессе, после высоких доз кофеина, при неврологических заболеваниях, приёме лекарственных препаратов.

Понять, каких витаминов не хватает организму, можно по своим вкусовым предпочтениям. Подробнее читайте в материале по ссылке.

Почему ещё может дёргаться глаз

Среди других причин можно выделить:

физическую усталость, избыточное умственное перенапряжение;

высокое внутричерепное давление, нарушения мозгового кровообращения;

эмоциональные потрясения (испуг, боль и т. д.);

заболевания нервной системы;

психические расстройства, депрессии (как правило, не обходятся только тиком глаза — сопровождаются эмоциональным дисбалансом, зачастую агрессией, импульсивностью, нарушением сна и когнитивных функций).

Что делать, если дёргается глаз

Когда нервный тик вызван переутомлением, он чаще всего проходит самостоятельно и не требует дополнительного лечения. Достаточно лишь обеспечить себе необходимый покой и отдых.

В остальных случаях для устранения неприятного симптома стоит обратиться к врачу.

В зависимости от причины назначаются успокоительные средства, проводятся ботокс-терапия, иглоукалывание, массаж или другие процедуры, предназначенные для расслабления мышц. В сложных случаях могут обратиться к хирургическому лечению.

В случае с инфекционным заболеванием лечат именно первоначальный недуг. А если речь о психологической причине тика, ей занимаются психологи.