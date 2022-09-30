Как развить позитивное мышление. Рекомендации психотерапевта

Базово в нас заложены мыслительные шаблоны родителей. Мы замечаем положительные и негативные моменты в жизни, исходя из того, как это делали близкие. Способны ли мы увидеть облака, отражающиеся в лужах, красоту листопада, найти очарование в осеннем хмуром утре? Это важный навык – наша жизнь во многом строится из того, какие ожидания и представления о том, что будет, у нас есть.

Елена Разумова старший преподаватель кафедры психотерапии и психологического консультирования Московского института Позитивное мышление – это способность видеть ценное, полезное, хорошее и важное в обыденных вещах. Даже в тех, которые принято считать негативными. Самое главное — этот навык можно сформировать и самим выбирать как – позитивно или негативно.

В народе есть выражение: «Мысль материальна». На самом деле, имеется в виду следующее: когда всё время я ожидаю негативного исхода, в чём бы ни было – в отношениях, в результатах собеседования, в переговорах, в путешествии – вероятность того, что это случится, велика. Это не связано с тем, что мы это предвидели. Чаще всего это связано с тем, что мы формируем своим ожиданием негативный исход.

Мысли могут сбываться

В психологии есть такое понятие как «самосбывающееся пророчество». Мы создаём определённое представление о том, что будет. Затем бессознательно начинаем всё делать для того, чтобы подтвердить своё убеждение.

Самый простой пример: если я убеждена, что меня должны предать и мои отношения закончатся плачевно, я бессознательно буду провоцировать партнёра, чтобы он подтвердил мои ожидания, буду выискивать доказательства этого. Фактически я даю ему некие условные инструкции, которые он должен выполнить для того, чтобы соответствовать моему ожиданию. Это касается всего, даже взаимоотношений с детьми.

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Находясь в сложной жизненной ситуации или в обстоятельствах, которые от нас не зависят – погода, природа, экономика, политика и т. д., мы не можем их изменить одним своим желанием. Но мы можем найти в них что-то хорошее для себя. Это и есть позитивное мышление.

Один из главных экзистенциальных вопросов, которые люди задают себе, когда сталкиваются с тяжёлыми заболеваниями или жизненными трудностями, – «почему это со мной случилось?». Правильнее спрашивать себя: «Что я могу из этого извлечь?»

Всё, что с нами происходит, это урок, который мы проходим. Если не задаваться вопросом «почему?», а делать акцент на том, зачем мне это дано, начинаешь видеть хорошее, ценное даже в самые тёмные времена, даже в потерях. Одной только постановкой вопроса «почему?» мы сами даём возможность почувствовать себя несчастными и беспомощными. На самом деле, это просто удобная привычка (привет, зона комфорта), которую можно и нужно менять на более здоровую. Подробнее об этом читайте по ссылке ниже.

Как развить позитивное мышление?

Во-первых, важно сформировать у себя некую внутреннюю культуру. Она выражается в том, что нужно стараться отслеживать негативные мысли и не накручивать себя.

Понятно, что они очень соблазнительны: когда начинаешь думать о том, что всё будет плохо, разворачиваются всевозможные сценарии со страшным финалом, к ним добавляется визуальный ряд, начинаешь видеть подтверждающие примеры из жизни.

Это накручивание может длиться бесконечно. Подробнее о природе пессимизма рассказали вместе с психологом в предыдущем материале.

Если вы осознаёте себя в затягивающем процессе негативного мышления, его нужно затормозить усилием воли, перестроить в позитивное поле, чтобы увидеть ценное и важное в том событии, которое есть. Даже если это негативный опыт, это опыт, который обогатил.

Например, теперь я знаю, что туда ходить не стоит или этому человеку нельзя верить. Можно, конечно, продолжать сокрушаться о произошедшем, а можно сделать выбор как в притче: в каждом из нас сидит волк – добрый и злой. И только ты выбираешь, какого волка кормить.

Во-вторых, мы все живём в социуме. Важно отслеживать, кто влияет на нас, чьё мышление для нас является определяющим. Нужно постараться окружить себя людьми, которые в большей степени склонны к позитивному взгляду на жизнь, и учиться самим перестраивать своё окружение на это позитивное видение.

В мире есть вещи, которые от нас не зависят, мы мало что можем глобально изменить, но мы точно можем сохранить мир внутри себя и сделать его немного лучше – для себя, друзей, родных, коллег и знакомых.