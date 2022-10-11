5 научных причин улыбаться чаще. Это может помочь вашему здоровью

Широкая улыбка – не только признак хорошего настроения. Доказательная медицина показывает, что, оказывается, она способна принести неоценимую пользу нашему здоровью. Вместе с экспертом рассказываем, как это происходит.

Надежда Пожарова практический психолог, полевой терапевт Улыбка – это мимическое движение, в котором могут принимать участие до 53 мышц лица. А если вспомнить, что лицевых мимических мышц вообще насчитывается 57, то понимаешь, насколько сложное это движение и как разнообразна бывает улыбка.

Улыбка — это мощнейшее профилактическое средство, способное предотвратить множество заболеваний и критических состояний. Хотя смех и улыбка составляют важную часть невербальной коммуникации человека, им уделяется гораздо меньше внимания, чем они того заслуживают, как в экспериментальной, так и в наблюдательной литературе.

Надежда: Учёные выделяют более 50 типов улыбок, но самая искренняя из них – именно улыбка Дюшена. «Улыбка Дюшена» названа в честь Гийома Бенджамина Амана Дюшена де Булонь. Он обнаружил, что есть мышцы около глаз, которые трудно контролировать и которые являются неотъемлемой частью непроизвольной улыбки. Дюшен собрал гигантское количество данных о мышцах лица, которые дополняются данными исследователей и по сей день.

Чтобы не приходилось улыбаться неискренне, развивайте навык позитивного мышления. О нём мы писали ранее.

Улыбка — болеутоляющее

Даже натужная социальная улыбка повышает выработку эндорфина — гормона счастья. Эндорфины обладают успокаивающим и болеутоляющим действием, сравнимым с эффектом опиатов.

Надежда: Я бы не рекомендовала решать все внутренние конфликты и вопросы с помощью неискренней, натянутой улыбки. Потому что люди действительно часто пытаются заблокировать внутри груз и искусственно воспроизвести радость, но подлинно справиться с трудностями можно, только решив проблемы у истоков. В любом случае улыбка очень поддерживает, но делать из неё панацею не стоит.

Фото: unsplash.com/@vhladynets

Исследования показывают, что после улыбки болевые пороги значительно повышаются в сравнении с контрольным состоянием до. Этот эффект переносимости боли обусловлен самой улыбкой, которая благодаря опосредованному эндорфинами опиатному эффекту может играть решающую роль в социальных связях.

Улыбка улучшает память

Исследователи из Медицинского центра Университета Лома-Линда (Калифорния, США) провели эксперимент. Они разделили людей в возрасте между 60 и 70 годами и предложили им запомнить содержание нескольких карточек. Затем их разделили на две группы: первая просто отдыхала, а второй включили для просмотра смешные видеоролики.

Через 20 минут участников попросили вспомнить содержание показанных им карточек. Те, кто смотрел ролики и улыбался, вспомнили в среднем в два раза больше информации, чем те, кто просто отдыхал. Это говорит о том, что улыбки способны улучшить как минимум кратковременную память.

Улыбка повышает иммунитет

Учёные доказали, что во время улыбки снижается стресс​ ​и вырабатываются нейромедиаторы, которые улучшают состояние здоровья. Улыбка способствует более быстрому производству лейкоцитов — белых кровяных телец, которые отвечают за прочность иммунной системы, отражая атаки вирусов и бактерий.

Улыбка — залог здорового сердца

Исследования показывают, что улыбка и смех снижают нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Улыбаясь в стрессовой ситуации, вы снижаете частоту сердечных сокращений. Это ведёт к восстановлению спокойствия и уверенности в своих силах. Кроме того, стресс с улыбкой меньше нагружает сердечно-сосудистую систему, почти не оказывая негативного влияния на её здоровье.

У тех, кто в сложных ситуациях предпочитает сохранять серьёзное выражение лица, сердце продолжает колотиться, и успокоиться им сложнее.

Чтобы понять, что с сердцем есть проблемы, и своевременно обратиться к врачу, проверьте себя по списку.

Смех продлевает жизнь

Люди, которые часто улыбаются, имеют в среднем 70-процентный шанс дожить до 80 лет, в то время как у менее улыбчивых людей этот шанс составляет лишь 50%. Таковы результаты исследования учёных из США.

К такому выводу учёные пришли после анализа старых фотографий: они выделили улыбающиеся и хмурые лица, а затем проследили судьбу изображённых на фотографиях людей. Связь между улыбчивостью и продолжительностью жизни была доказана в большинстве случаев.

Надежда: Попробуйте улыбнуться и почувствовать разницу между тем, когда вы улыбаетесь и когда нет. Кроме всего вышеперечисленного, улыбка повышает доверие и создаёт благоприятный фон для общения и любой деятельности. Поэтому улыбаться важно и нужно.