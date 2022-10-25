Как отдохнуть с максимальной пользой для здоровья. 10 действенных советов от врача

Владислав Баршадский эндокринолог, наставник проекта по восстановлению и сохранению здоровья Health Buddy Как отдыхать правильно, чтобы после отпуска чувствовать себя хорошо?

Отдых – один из инструментов восстановления энергии, а значит, неотъемлемая часть поддержания организма в здоровом состоянии. О том, как отдых влияет на здоровье и как правильно помогать организму восстановиться, рассказываем ниже.

Укрепляйте свой иммунитет

Отправляясь в поездку на отдых, стоит помнить, что перелёт, смена климата и часового пояса, новая кухня, к которой организм не привык, — всё это вызовы для иммунной системы. Увеличивает нагрузку и сам факт снижения работоспособности, ведь организму требуется отдых, а длительная усталость сопровождается снижением иммунного ответа, поэтому, организм в новой среде наиболее подвержен акклиматизации и адаптации (намного сложнее поддерживать иммунный ответ на достаточном уровне).

Вот почему во время отдыха нельзя забывать про антиоксиданты и витамины. Фрукты и овощи в разнообразии также подойдут для поддержания иммунитета, если нет возможности использовать таблетированные или капсулированные формы.

Помните, что только приёма витаминов или продуктов, богатых полезными веществами, для полноценного поддержания иммунитета в течение жизни недостаточно. Необходим комплексный и систематический подход, который включает: занятия спортом, заботу о психическом здоровье, полноценный сон. Забота о своём здоровье — это всегда комплексный подход, никогда не единая рекомендация.

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Держите рацион под контролем

Употребление в пищу новых экзотических блюд и переедание может привести к вздутию живота и другим видам расстройства работы желудочно-кишечного тракта, которые способны испортить отдых.

Чтобы помочь пищеварительной системе, стоит принимать пробиотики и дополнительные ферменты. Для подбора соответствующих медикаментов и получения рекомендаций по их применению стоит обратиться к специалисту.

Ограничьте потребление алкоголя

При бесконтрольном потреблении алкоголя есть риск того, что такой отдых не пойдёт на пользу вашему здоровью. Вот некоторые из причин:

алкоголь оказывает негативное влияние на нервную систему. По данным National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, длительное употребление алкоголя в больших количествах вызывает изменения в нейронах, например, уменьшая их размер. Если человек страдает синдромом хронической усталости, как показывает исследование, из-за употребления алкоголя утомляемость повышается;

чрезмерное употребление алкоголя может негативно повлиять на иммунную систему, тем самым ограничивая способность организма адекватно защищать себя от болезней и инфекций;

к последствиям употребления алкоголя на отдыхе также относятся проблемы с работой печени, обезвоживание и отёчность из-за действия этилового спирта, который задерживает воду, увеличение веса — даже при умеренном приёме алкоголя повышается желание есть жирную и острую пищу, люди, которые пьют большое количество алкоголя, имеют более высокий риск ожирения.

Соблюдайте водный баланс

Для поддержания водного баланса необходимо потреблять необходимое количество воды в день — около 35 мл на килограмм массы тела взрослого человека. Если речь идёт про путешествие с перелётом, в пути вода особенно необходима. При снижении содержания воды в организме, которое происходит во время полёта из-за перепадов давления и низкой влажности воздуха, рекомендовано потреблять от 0,5 литров воды в час, чтобы помочь обмену веществ прокачивать кровь и кислород. Также важно получать достаточное количество питьевой воды, если вы провели много времени на солнце, чтобы избежать обезвоживания.

Оставайтесь активными

Используйте время отдыха как возможность добавить в повседневную жизнь больше физической активности. Пешеходные экскурсии, походы или просто пробежка по парку снимут накопившийся стресс, дадут чувство бодрости и добавят выносливости.

Также в свободное время можно уделить внимание освоению новых для себя видов спорта: верховая езда, теннис, аквааэробика, йога, пилатес, различные виды танцев и фитнеса.

Поддерживайте уровень энергии

Для энергетического баланса и хорошего самочувствия, помимо физических упражнений, на отдыхе можно использовать и более спокойные практики. Медитации, прогулки по лесу, босые прогулки по песчаному пляжу или траве заменяют массаж стоп, ведь на ногах большое количество точек иннервации внутренних органов. Можно записаться на курсы лепки из глины, скетчинга (рисование набросков), арт-терапии и другие. Такие занятия могут не только стать вашим хобби, но и положительно скажутся на психоэмоциональном состоянии и подарят приятные эмоции, это своего рода медитация.

Держите стресс под контролем

Отдых должен быть позитивным и расслабляющим. Однако во время поездки можно столкнуться с различными стрессовыми ситуациями, например, задержкой рейса или трудностями навигации по новой местности. Старайтесь больше времени давать себе на расслабление после. Например, посредством массажа или принятия расслабляющих ванн. Также на помощь может прийти аминокислота L-теанин, которая повышает стрессоустойчивость.

Высыпайтесь

Во всём мире 62% людей испытывают проблемы со сном. В отпуске ситуация может усугубиться, так как из-за отсутствия чёткого графика нарушается режим. В поездках естественный механизм засыпания часто даёт сбои из-за смены часового пояса и нарушения выработки мелатонина. Поэтому при долгих и сложных перелётах стоит дополнительно принимать мелатонин — для расчёта времени и дозировки можно воспользоваться онлайн-калькулятором или обратиться за помощью к специалисту.

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Защищайте кожу

В круизе, в городе или за городом человек на отдыхе обычно находится на открытом воздухе чаще. Убедитесь, что вы носите одежду из натуральных тканей, которые пропускают воздух, а также не забудьте взять с собой солнцезащитный крем, чтобы избежать ожогов.

Больше общайтесь с людьми

Времяпрепровождение с родными и друзьями даёт возможность повысить уровень гормонов счастья. Также полезно знакомиться с новыми людьми и практиковать иностранные языки в другой стране. Это поможет поднять уровень дофамина, окситоцина, серотонина и других соединений, влияющих на наше настроение, физическое и психическое благополучие.

Отпуск – прекрасное время для каждого, и всегда хочется отдохнуть подольше. О том, сколько должны длиться идеальные каникулы, чтобы после не потребовались ещё одни, рассказали здесь