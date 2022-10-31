Рассказываем, чем их можно заменить и что делать, если без них никак нельзя.

Эти 5 упражнений могут быть опасны для мужчин после 50 лет

Егор Ходырев фитнес-тренер Какие упражнения нельзя делать мужчинам после 50 и почему?

Занятия спортом помогают нам держать себя в хорошей форме, иметь красивое тело и здоровый организм. Несмотря на то что упражнения должны приносить исключительно пользу, они могут стать и опасными, если пренебрегать техникой и игнорировать собственные индивидуальные особенности.

С возрастом организм накапливает разные болезни, а опорно-двигательный аппарат изнашивается. Восстановление замедляется, суставы становятся более хрупкими, меняется гормональный баланс и уходит мышечная масса. Главное — правильно выстроить тренировочный процесс.

Заниматься спортом в 30 лет и 60 лет с одинаковой интенсивностью нельзя. Для каждого возраста характерен свой уровень физических нагрузок. Как таковых опасных упражнений не существует, но когда вы пренебрегаете техникой выполнения и берёте слишком большое отягощение, тренировка может вам навредить. Собрали список упражнений, которые не стоит делать мужчинам после 50.

Прыжки с дополнительным весом

При прыжках со штангой или гантелями серьёзно нагружаются позвоночник и суставы. Если у вас есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом, рекомендуется не использовать это упражнение.

Замените его на запрыгивание на тумбу с собственным весом. Важно с тумбы сходить, а не спрыгивать. Вы нагрузите те же мышцы, будете развивать взрывную силу и сохраните суставы здоровыми.

Тяга верхнего блока за голову

Это упражнение прокачивает мышцы рук и спины, но вы рискуете повредить плечевой сустав. При тяге необходимо отводить руки назад за спину. В таком положении плечо получает опасную и ненужную нагрузку.

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Замените это упражнение на тягу верхнего блока к груди. Вы нагрузите те же мышцы и сохраните суставы здоровыми.

Жим штанги из-за головы

Это упражнение прокачивает плечи и руки, но плечевая кость сильно отведена назад за спину. Такое положение рук создаёт опасную и ненужную нагрузку на плечевой сустав.

Замените это упражнение на жим гантелей или армейский жим.

Планка более двух минут

Во время выполнения упражнения увеличивается артериальное давление. Сосуды и капилляры пережимаются, мышцы получают меньше крови и кислорода. Это может быть опасно для здоровья.

Если вы всё же решили встать в планку, сделайте три подхода по 30-60 секунд.

Важно понимать, в каком состоянии находится ваш опорно-двигательный аппарат и насколько сильны мышцы. Это поможет вам избежать травм. Помните про разминку перед тренировкой, соблюдайте правильную технику и делайте растяжку после занятия.

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