«Крутости вообще нет». Экстремалы объясняют, почему решили отказаться от вредных привычек

Сигареты и алкоголь уже давно не в тренде даже у самых «отвязных» ребят.

Экстремальные виды спорта нередко связывают с подростковыми увлечениями, небольшими комьюнити и уличными тусовками после учёбы. А ещё, увы, с сигаретами, электронками и алкоголем. Но мы наверняка знаем, что эти ассоциации ошибочны, ведь вредные привычки сложно уживаются со спортом. И даже если вы не собираетесь покорять олимпийский пьедестал, достигнуть крутых результатов помогают правильный образ жизни и забота о своём организме. Это доказывают топовые спортсмены. Поговорили с лучшими и узнали, почему они решили вычеркнуть вредные привычки из своей жизни.

Ирек Ризаев

Ирек — BMX-райдер и участник Олимпийских игр. Сейчас ему 25 лет, и он никогда не пробовал сигареты и алкоголь.

В свой вид спорта, BMX-фристайл, Ирек пришёл в 11 лет, но ещё с самого детства ездил с мамой в походы на велосипеде. В то время, когда Ирек начинал кататься, не было ни тренеров, ни специальных секций — поэтому они с ребятами просто приезжали в местный скейтпарк и получали удовольствие от катания. Так увлечение переросло в профессиональный спорт.

Ирек Ризаев BMX-райдер, участник Олимпиады-2020 Спорт даёт тебе понять, что на организм идут колоссальные нагрузки, и нужно о нём позаботиться. Не давать лишних нагрузок, а, наоборот, держать тело в максимально хорошем состоянии благодаря здоровому образу жизни. Потому что когда ты занимаешься профессиональным спортом, твоё тело – инструмент, с помощью которого ты работаешь.

— Я никогда не пил, и связано это не только со спортом. Мне все говорят: «Ага, ты спортсмен, всё понятно». Но у меня такой настрой был с детства, родители так воспитали. Я понял, что у людей есть подобные вредные привычки, уже в осознанном возрасте. Когда начал понимать, что все вокруг пьют и курят, для меня это было шоком.

Не сосчитать случаев, когда мне предлагали выпить или покурить. Но я уже тогда знал, что ничего полезного мне это не принесёт и что без этого я прекрасно проживу. Когда мне предлагали алкоголь, говорили, что надо расслабиться, повеселиться, на это у меня всегда был ответ: я и без вспомогательных веществ этим занимаюсь — наслаждаюсь жизнью. И потусоваться могу, и расслабиться, а алкоголь для этого мне совсем не нужен. Хотя я кое-как могу понять идею алкоголя, но сигареты для меня — это глупая плохая привычка, в которой вообще никакого смысла не могу увидеть. Из-за этого и пробовать никогда не хотелось. Меня все пугали: «Вот тебе сейчас стукнет 25 лет, знаем мы таких. Потом попробуешь и полетишь». Но у меня и мыслей таких не было.

Фото: Pavel Sukhorukov / Red Bull Content Pool

Я вижу ребят на спортивных площадках, которые курят сигареты или электронки. Я бы посоветовал им задуматься над вопросом: почему это круто? Объективно — плюсов в курении и крутости вообще нет. По крайней мере, я для себя их не нашёл. Тут скорее обратная история.

Я стараюсь правильно питаться, есть меньше фастфуда – вот это моя вредная привычка. И куча сладкого, наверное (смеётся). Пытаюсь себя ограничивать в этом.

Относительно недавно открыл для себя здоровый сон. Я не говорю, что засыпаю каждый день в девять, но стараюсь спать как минимум по восемь-девять часов в день, чтобы ум и тело себя прекрасно чувствовали.

Здоровое тело может дать высокий результат. Если у тебя нет проблем со здоровьем, тебе ничто не мешает заниматься любимым делом. Наверное, в молодом возрасте этого не понимаешь, но тебе со своим телом быть всю жизнь — и уж точно ему вредить не стоит.

Фото: Pavel Sukhorukov / Red Bull Content Pool

А чтобы выбрать то, что тебе по душе, нужно понять, за чем тебе нравится наблюдать, и попробовать себя в этом. Я считаю, что очень важно просто получать удовольствие от того, чем занимаешься. Если какой-то вид спорта приносит тебе настоящее удовольствие, значит, это твое.

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Сергей Расшиваев

Сейчас Сергей — один из топовых сёрферов в России. А ещё он с головой погрузился в кино и стал кинопродюсером. Один товарищ Сергея всегда говорил: «Чтобы чего-то добиться — надо заниматься тем, чего в России нет, и быть одним из первых». Так жизнь и привела нашего героя в сёрфинг.

Сейчас Сергею 38 лет, от вредных привычек он решил отказаться сам.

Сергей Расшиваев сёрфер, кинопродюсер Ещё давно я увидел объявление, что в Доминикане ищут инструкторов. Там начал регулярно кататься на сёрфе, жить у океана, познакомился с Женей Исаковым (пятикратный чемпион мира по серфингу. — Прим. ред.).

— Мы были молодые парни: нам 20 лет, работаем инструкторами. Что мы делаем? Каждый вечер сидим с учениками или без, попиваем вино или ром с колой, что для Доминиканы вообще главный напиток. В один из вечеров мы выпивали и рассуждали о том, как хотим поучаствовать в чемпионате, который будет проходить в России. Рядом с нами сидел мужчина постарше и сказал: «Мужики, я вот борьбой занимался — знаю, что такое спорт. А вы вообще не спортсмены. Вы сидите, выпиваете и рассказываете про какие-то грядущие соревнования».

Мы повозмущались для вида, но на следующий день между собой поговорили и решили, что и вправду так дела не делаются. Мы хотели прогресса, хотели добиться результатов на соревнованиях, до которых осталось восемь месяцев. Поэтому нам действительно нужно было поменять подход. Вот так и завязали с алкоголем.

Мне было года 23-24, когда я неожиданно пошёл в спорт. Российский сёрфинг ещё не был так развит. Поэтому приходилось быть «первопроходцами», что потребовало немало усилий.

Когда ты хочешь прогрессировать в спорте, от организма требуешь всё больше и больше. Начинаешь чувствовать, где переел, где съел не то, где недоспал, где не отдохнул. Сейчас я слежу за всем: пользуюсь специальными гаджетами, постоянно контролирую сон и другие параметры. У меня есть вся статистика: неактивные часы за компьютером, часы сёрфинга. Если я не занимаюсь спортом один-два дня, у меня просыпается некое чувство вины. Это привычка: я почти 15 лет тренируюсь и уже не могу без этого. Не думаю, что когда-то смогу по-другому.

Фото: Дарина Хохлова

Если говорить о вейпах и электронках, начать пользоваться ими просто, затянулся и всё — в этом и вся жесть, на самом деле. При этом вред они наносят колоссальный.

Когда молодой, тебе кажется, что так будет всегда. Тебе говорят, как это всё вредно, но ты этого не осознаешь. Опытом других людей пользоваться очень трудно — все знают, что «дураки учатся на своих ошибках». Все учатся на своих ошибках — дело не в том, дурак ты или нет.

Нужно менять социальную среду, чтобы в кругу общения алкоголь и сигареты не были трендом. Многие к этому приходят просто потому, что это будто бы делает тебя взрослее, круче. Когда я начинал курить, все взрослые вокруг курили — и было абсолютно лицемерно, когда они говорили, что этого делать нельзя. А почему вам можно? Меня это не устраивало. В моём случае помог спорт — занятие, которое тебя полностью занимает.

Фото: Дарина Хохлова

Единственный вариант отказаться от вредных привычек — прийти к этому самому. В этом поможет деятельность, которая будет требовать регулярного вовлечения: например, фридайвинг, где ты будешь видеть, как прогрессируешь, если неделю не курил. Ну, или любой спорт, хотя бы полупрофессиональный, активный.

Катя Войнова

Свой первый лонгборд Катя купила после того, как случайно наткнулась на фотографии девушек с длинными досками на колёсах. Она подумала, что они выглядят очень круто и необычно – и на тот момент даже не предполагала, что сама начнёт разучивать трюки на лонгборде, а позже станет чемпионкой мира по лонгборд-денсингу и фристайлу.

Катя, кстати, в свои 24 года никогда не пробовала курить или выпивать алкоголь. Она считает, что ЗОЖ — по-настоящему круто.

Катя Войнова чемпионка мира по лонгборд-денсингу и фристайлу Чем больше и активнее ты занимаешься спортом, тем правильнее и полезнее хочешь «напитать» свой организм – это желание приходит само собой, потому что вредная пища не даёт энергии и тело быстрее устаёт.

— Я всегда пью два стакана воды по утрам и начинаю день с фруктов – эта привычка со мной уже больше десяти лет. Не сказала бы, что правильно питаюсь в течение дня, но мне очень нравится этот утренний ритуал.

В плане еды я также стараюсь употреблять меньше сахара и, как правило, заменяю сладкое батончиками и напитками без сахара. Не знаю, насколько это хорошо, но, думаю, это точно лучше случайной булочки или лимонада из магазина. Хотя если очень захочется, то я себе в этом не отказываю – лучше насильно себя не ограничивать, чтобы не было срывов.

Если регулярно высыпаться, есть преимущественно здоровую еду, это сильно отражается на количестве и качестве катания. Чем «правильнее» я начала день, тем дольше я могу кататься, выше прыгать и делать более сложные трюки, чем обычно.

Фото: из личного архива Кати Войновой

Если говорить про «классические» вредные привычки в виде употребления алкоголя, никотина и других веществ, то это обошло меня стороной — я ни разу за всю жизнь не пробовала ничего «вредного» или запрещённого. Мне всегда был неприятен запах спирта и табака, поэтому я абсолютно равнодушна к алкоголю и курению.

Я искренне не понимаю, зачем люди покупают себе сигареты, не вижу никакого в этом смысла и хоть какого-то плюса. По факту курильщики сами себя подсаживают на странную привычку, которая портит здоровье и ничего хорошего не даёт взамен.

Что касается алкоголя, то мне понятен смысл в изменённом и расслабленном состоянии тела и разума, однако я никогда не хотела бы быть на месте опьянённого человека. Мне гораздо приятнее общение с трезвыми людьми.

Что такое блэкаут и как алкоголь влияет на мозг, читайте по ссылке

Я часто была единственной непьющей на тусовках, и это никак меня не смущало. Да, конечно, меня много раз уговаривали выпить «за компанию», но мне так сильно не хотелось, что уговорить меня не удалось никому.

Фото: из личного архива Кати Войновой

Чтобы купить алкоголь или сигареты, не надо быть каким-то особенным, а вот суметь от этого отказаться и попробовать достичь чего-то в спорте, в учёбе, в работе – действительно здорово и требует усилий! Круто достигать, узнавать, развиваться, а зависимость от того, что портит твоё здоровье, никак не круто – это слабость.

* Партнёрский материал