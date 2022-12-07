«Мозг не заметил разницы». Как я изменилась за 8 месяцев без сахара

Кира Феклисова блогер , коуч Почему я отказалась от сахара и к чему это привело?

Идея не есть сахар периодически приходила мне в голову, но я не могла поверить, что смогу это сделать, так как пирожные, мороженое, милкшейки, шоколад, конфеты и всевозможные сырники, чизкейки и пудинги были моей любимой едой.

Я могла легко заменить полноценный обед на кофе с плюшкой. И не чувствовала себя виноватой. В лишние килограммы сахар не откладывался благодаря активному образу жизни: тренажёры, йога, бассейн, ходьба. Единственное, что меня беспокоило – это акне и стресс.

Так я пришла к теме ЗОЖ и занялась холистическим здоровьем (комплексный подход к лечению). Стала читать разные источники и даже прошла обучение, где узнала много интересного.

Например, что сахар запускает стресс в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ), после чего мы снова заедаем негативные чувства сладким. Получается замкнутый круг: сахар – стресс – сахар.

Фото: istockphoto.com

Ходить в 40 лет в стрессе и с акне мне совершенно не хотелось. Поэтому я приняла решение отказаться от сахара, заменив его на стевию, сироп топинамбура и фруктозу, чтобы обмануть мозг: сладкий вкус есть, а сахара нет.

Я решила целиком и полностью отказаться от сахара и начала читать состав всех продуктов. Благодаря этому узнала, что вещество есть почти везде: в консервах, соке, кетчупе, хлебе, пельменях, винегрете, миндальном и банановом молоке и даже в вегетарианском борще.

Фото: из личного архива Киры Феклисовой

Пришлось сказать нет кулинарии, завтракам в кафе и готовым продуктам, которые так любила покупать в супермаркетах. И сказать да фруктам, диабетическим отделам в магазине, веганским десертам и смузи.

В сахарный детокс я вошла в начале апреля, не подумав, что в середине месяца грядёт мой день рождения. Первая неделя прошла легко: мозг не заметил разницы между десертом со стевией и с сахаром. Сладко и сладко.

Фото: istockphoto.com

На второй неделе меня ждали поздравления, встречи с друзьями и посиделки в кафе. Отмечать важный для себя день с кокосовым матча и фруктово-ореховым батончиком вместо торта казалось поначалу немного грустно.

Но так как это был мой выбор, я смогла не поддаться искушению одного дня. Мозг придумывал пути отступления: «Сегодня же особенный день! Съешь кусочек! Ты что, не любишь саму себя? Как ты без торта?»

Я нашла ответ на искушающие аргументы: люблю себя и поэтому не буду есть сахар. Выбираю здоровую и красивую кожу. И жизнь без стресса!

Друзья и подруги уже привыкли к моим экспериментам, поэтому не стали мне навязывать праздничный торт, а лишь попросили рассказать о результатах детокса.

Вместо шоколадных конфет мне подарили пастилу без сахара, конфеты из фруктов и орехов и кэроб. Было интересно открывать новые вкусы и вести здоровый образ жизни.

Первые результаты заметила спустя три недели – встала на весы и обнаружила, что поправилась на два кг. Стевия и сироп топинамбура имеют гораздо менее сладкий вкус, чем белый сахар. Поэтому стала больше есть, так как не чувствовала насыщения. Мой мозг думал, что я ем что-то полезное, а значит, можно съесть больше.

По ссылке перечислили псевдодиетические продукты, из-за которых можно поправиться.

Как ни странно, я не стала психовать из-за набранных килограммов, а лишь посмотрела на себя в зеркало и сказала:

И так тоже красивая!

Отсутствие внутреннего стресса и принятие себя во всех своих проявлениях стало дополнительным результатом после отказа от сахара.

С моей кожи наконец исчезли все воспаления. Я перестала пользоваться многослойными тональным средствами. А знакомые начали спрашивать телефон косметолога, к которому я хожу.

Заметила, что в теле появилось больше энергии, и я стала легко вставать в 7:00. Перестала зависать в пространстве в течение дня. Вместо этого у меня чистое и ясное сознание.

Фото: из личного архива Киры Феклисовой

Самое интересное случилось через пять месяцев. Я пришла в кафе, посмотрела на красивые тортики и восприняла их как предметы декора, а не как что-то съедобное. Пробовать их на вкус совершенно не хотелось. Вместо этого на автомате искала в меню смузи и фреши.

Мозг привыкает ко всему: вкусам, ароматам, пищевым привычкам и просто повторяющимся действиям. Если ему показывать, что смузи – это десерт, то так и будет. Точно так же, как заправлять тело здоровыми продуктами.

Спустя восемь месяцев я решила попробовать сахар и посмотреть на свою реакцию. Выбор пал на фисташковое мороженое, которое когда-то очень любила. «Почему так приторно? Это невозможно есть!» – такой была моя реакция на вкус сахара.

Я разрешила себе вернуться в привычную жизнь. Но поняла, что возвращаться туда совершенно не хочется. Жизнь без сахара мне нравится больше.

Мнение врача-диетолога

Ирина Лизун эксперт бренда здорового питания REX, врач-диетолог, нутрициолог с опытом работы более 15 лет Отказ от добавленного сахара, мёда и других видов быстрых сахаров — хорошее решение. Дело в том, что быстрые сахара не физиологичны для нашего организма. Исторически доступ к ним люди имели очень ограниченный. Массово сахар стал появляться в продуктах питания только с развитием промышленности.

Безусловно, сладкий вкус очень привлекателен для организма в первую очередь из-за того, что для мозга это источник быстрой энергии. При этом быстрые сахара вызывают целый каскад негативных реакций в организме.

Это повышение уровня сахара в крови, инсулиновые скачки, которые приводят к появлению акне, изменения в сосудах и гликация (соединение сахаров с белками), которая ведёт к преждевременному старению кожи. К тому же вещество значительно повышает калорийность рациона, что приводит к набору веса.

Фото: istockphoto.com

Многие, пытаясь убрать из рациона обычный белый сахар, заменяют его фруктозой. Она усваивается иначе, чем сахароза, но при этом также способствует набору веса и отложению жира в печени не меньше, чем другие виды быстрых сахаров.

Если вы решили отказаться от сахара, то добавленной фруктозы лучше тоже избегать. Лучше употреблять её в виде фруктов, выбирая менее сладкие их варианты. В случае если тянет на сладенькое, можно использовать специальные протеиновые десерты.

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Такие продукты не содержат сахара, но при этом богаты белком. Сладость в них достигается за счёт подсластителей – стевии, изомальта, олигосахаридов и т. д. Некоторые из них ещё обладают и пробиотическими свойствами, что благотворно сказывается на работе ЖКТ.