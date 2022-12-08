Травматолог-ортопед назвал 3 заболевания, которые незаметно ухудшают качество жизни

Проверьте себя по списку: эти признаки часто игнорируются.

Боли в шее и спине, усталость и тяжесть в ногах всегда появляются внезапно. Мы обычно не придаём им значения и даже не задумываемся о том, что эти симптомы могут говорить о патологии опорно-двигательной системы.

Рашид Саидов врач — травматолог-ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА в Москве Ортопедические заболевания очень коварны – они начинаются с небольшого дискомфорта, а заканчиваются хроническими болями. Расскажу, как всего этого избежать и вовремя распознать проблему.

Болевые ощущения в области шеи или спины знакомы многим. За это в первую очередь можно поблагодарить современный образ жизни. До работы мы добираемся на общественном транспорте или собственном автомобиле, минимум восемь часов сидим за компьютером, а дома без сил отдыхаем на диване, листая социальные сети или смотря телевизор.

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Дорсопатия

Конечно, такая низкая физическая активность негативно сказывается на нашем здоровье, в частности на позвоночнике. К болезням-невидимкам, которые могут появиться из-за подобного образа жизни, относится остеохондроз. В последнее время вместо этого термина используют понятие «дорсопатия».

Позвоночник человека образуют губчатые кости – позвонки. Они соединены между собой межпозвонковыми дисками, которые выполняют функцию амортизации всей несущей конструкции.

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Постепенно в течение жизни диски изнашиваются, что в будущем приводит к постоянным болям в области спины. Подобным дегенеративным изменениям способствуют неправильная осанка, сидячая работа.

Кроме того, когда мы сутулимся, страдают и мышцы спины. Они вынуждены постоянно удерживать тело в неестественном положении, что зачастую вызывает усталость и боли.

Нездоровая опора

Пожалуй, самое распространённое ортопедическое заболевание-невидимка – плоскостопие. При этом многие никогда не проходили процедуру сканирования стоп и даже не знают, что у них может быть эта патология.

Люди часто живут с болью, тяжестью и ощущением усталости в ногах и не задумываются о том, что именно является причиной таких неприятных симптомов. К плоскостопию вообще, к сожалению, относятся достаточно беспечно.

Фото: istockphoto.com

Помимо проблем со стопами, это заболевание может способствовать прогрессированию варикозной болезни, повышать риск развития артроза коленного сустава, вызывать боли в области спины и негативно влиять на осанку.

Ещё одно нередкое заболевание стоп – пяточная шпора. Из-за этой патологии при движении возникает ощущение, что мы наступаем на что-то острое.

Такая колющая боль объясняется образованием костного шипа, который оказывает давление на мягкие ткани, что мы и ощущаем. Подобный шип формируется на фоне воспаления подошвенной фасции. Это связка, соединяющая пяточную кость с пальцами.

Она может повредиться из-за большой нагрузки на стопы, вызванной плоскостопием и ношением нерационально подобранной обуви (каблуки, плоская подошва), полученными травмами и лишним весом.

Проблемы с коленями

Болезнью-невидимкой можно назвать и артроз. Это патология, при которой происходит дегенерация суставного хряща с последующим изменением костных суставных поверхностей.

Основные причины развития артроза — микротравмы, полученные в быту или во время занятий спортом, тяжёлые физические нагрузки, лишний вес и неправильное питание, плоскостопие и другие дефекты строения опорно-двигательной системы, эндокринные нарушения и сопутствующие хронические заболевания (в том числе артрит – воспаление суставов).

Фото: istockphoto.com

Артроз смело можно назвать болезнью-невидимкой потому, что зачастую очень сложно определить, когда именно патология начала прогрессировать.

Все мы получаем бытовые или спортивные микротравмы и даже не подозреваем, что какие-то ушибы нанесли необратимый вред здоровью опорно-двигательной системы. Просто не всегда получается сразу оценить весь ущерб.

Обычно артроз самостоятельно можно распознать по уже сильно беспокоящим симптомам. Среди них — боли в колене при ходьбе и в состоянии покоя, неприятные ощущения при пальпации, скованность в движениях.

Меры защиты

Для того чтобы избежать проблем со спиной, нужно, как в школе, следить за осанкой. Неправильное положение тела создаёт лишнюю нагрузку, которая вредит позвоночнику.

Надо стараться быть физически активным: гулять не менее часа в день, заниматься спортом. Только тренировки всегда должны быть умеренными, слишком интенсивные нагрузки могут навредить суставам.

Стоит всегда носить правильную обувь, которая должна включать следующие элементы: каблук высотой два-четыре см, достаточно широкий передний отдел и формоустойчивый задник. От туфель на высоких каблуках, с плоской подошвой или узким мысом стоит отказаться.

Рекомендуется приобрести ортопедические стельки, которые поддерживают стопы в анатомически правильном положении и защищают ступни, а значит, и колени от ударных нагрузок.

Изделия помогают предотвратить развитие плоскостопия, пяточной шпоры или способствуют их лечению, если они уже дали о себе знать.

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Для того чтобы избежать артроза, нужно регулярно проходить обследование опорно-двигательной системы. Раннее обнаружение таких патологий, как врождённый вывих бедра, сколиоз позвоночника, плоскостопие, увеличивает шансы никогда не столкнуться с артрозом.

Снижают риск появления этого заболевания рациональные физические нагрузки, сбалансированное питание и контроль массы тела.

Во время подвижных игр, интенсивных тренировок в фитнес-зале стоит носить спортивные ортопедические бандажи для защиты суставов от травм. Профессиональная деятельность, связанная с длительными статическими или механическими нагрузками, тоже может навредить опорно-двигательному аппарату.

В такой ситуации надо рационально распределять эти нагрузки, делать перерывы на отдых во время работы и регулярно посещать ортопеда, чтобы своевременно выявить проблемы с суставами.

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Из-за современного образа жизни и распространённости ортопедических заболеваний проходить ежегодное обследование опорно-двигательной системы рекомендуется абсолютно всем. Такой подход к профилактике поможет избежать развития многих патологий, в том числе плоскостопия, пяточной шпоры и артроза.