6 лучших настольных игр, которые не дадут заскучать зимним вечером

Томными вечерами зимой принято смотреть кино. Но вот настал момент, когда все фильмы пересмотрены. Да и друзья пришли в гости, надо их чем-то занять, а что может быть интереснее, чем прикольная настольная игра, которая давно уже пылится на полке?

Напоминаем тем, кто забыл, настолки – это круто! Они и интеллект развивают, и общение наладить помогают. Собрали для вас подборку увлекательных настольных игр, которые помогут скоротать зимний вечер.

«Пирог в лицо»

Игра до безобразия простая, но мы не могли не поместить в наш рейтинг хотя бы одну, которая полностью зависит от случая. Такие игры, как правило, самые забавные.

Механизм несложный. Вам нужно вставить своё лицо в картонную рамку, которая держится на пластмассовой установке с оттянутой ладонью, на которую можно положить пирог, мороженое, а можно просто добавить взбитых сливок, всё зависит от вашей фантазии.

Есть волчок, который каждый игрок крутит по очереди, какое число выпало – столько раз участник должен проверить свою удачу, а именно прокрутить ручки на установке. Кто первый получит «пирог в лицо» – никто не знает. В игру можно играть как вдвоём, так и большой компанией.

Игра «Пирог в лицо» Фото: mosigra.ru

«Кто я?»

В эту игру лучше играть большой компанией. Каждый игрок надевает на лоб пластмассовый ободок, а на него крепится карточка. Причём крепится так, чтобы участник не знал, какой персонаж или предмет ему выпал.

Игра идёт по кругу, у каждого есть ровно минута на то, чтобы задавать вопросы. Но есть один нюанс: вопросы нужно задавать таким образом, чтобы на них можно было ответить «да» или «нет».

«Свинтус»

Эта настольная игра напоминает UNO, но её правила более изощрённые и интересные.

Правила такие: игроки усаживаются в круг, каждому из колоды выдаётся по восемь карт, в центре круга кладётся колода рубашкой вверх. Ведущий переворачивает верхнюю карту, и игра начинается.

Все ходят по очереди, выкладывая по одной карте, при этом выходящая из игры карта должна совпадать по цвету либо по цифре с верхней картой в колоде.

Есть особые виды карточек, например, «Тихохрюн». Игрок, выкладывающий эту карту, заставляет всех участников замолчать, пока он не сходит снова в следующем кругу.

А перед тем, как выложить свою предпоследнюю карту, не забудьте крикнуть слово «Свинтус», иначе придётся добирать три штрафные карты.

Игра «Свинтус» Фото: mosigra.ru

«Трамвай смерти»

Название у этой игры не очень благозвучное, но от этого она не становится менее интересной.

Во главе садится ведущий игры – стрелочник. По обе стороны от него располагаются две команды. Перед стрелочником раскладывается карта, на которой изображён трамвай, а перед трамваем – раздвоенные рельсы.

У игроков есть три колоды карт: карты с добряками, карты с негодяями и карты секретов. Каждая команда выкладывает на свои рельсы по два добряка, одного – случайным образом, второго – намеренно. После этого каждая команда кладёт на рельсы соперников по одному выбранному ими негодяю, да такому негодяю, чтобы стрелочник не задумываясь задавил его при первой возможности.

После этого каждая из команд вслепую кладёт по одной карте секретов на любого из персонажей. Когда все карты разложены, начинается самое интересное: две команды должны переспорить друг друга и помочь стрелочнику определиться с выбором.

Игра «Трамвай смерти» Фото: mosigra.ru

«Бункер»

В мире произошла катастрофа, и вам нужно решить, кто из вашей компании попадёт в спасительный бункер, потому что все там не поместятся. Катастрофа определяется карточкой, которая первой вступает в игру, там расписаны условия произошедшего коллапса.

Каждый игрок получает карточку с характеристиками, там указаны ваша профессия, биологические данные, умения, снаряжение. Подвох в том, что у абсолютно каждого игрока есть свой «скелет в шкафу»: у кого-то нет ноги, кто-то страдает манией преследования, а кто-то вообще маньяк.

Каждый кон игроки по очереди рассказывают об одной своей характеристике, пытаясь предстать в лучшем свете перед остальными. После каждого круга методом голосования исключается самый бесполезный участник. Победа зависит от вашей удачи и умения убеждать.

Игра «Бункер» Фото: mosigra.ru

«Имаджинариум»

Поначалу всё выглядит очень просто, перед игроками раскладывается карта, каждому игроку выдаётся по фигурке, которой нужно будет ходить по клеткам и в конце концов добраться до финиша. Но чем дальше в лес, тем больше дров.

Перед каждым коном игроки получают на руки по шесть случайных карточек, и из всех участников выбирается один ведущий. Ведущий придумывает ассоциацию на одну из своих карт, называет её вслух и кладёт эту карту взакрытую на стол.

Остальные игроки выбирают из своих карт одну, подходящую по смыслу к ассоциации ведущего. После этого все карты перемешиваются и выкладываются рубашкой вниз, а участники пытаются отгадать карту ведущего путём голосования.

Задача ведущего в том, чтобы его карту отгадала часть игроков. После голосования начинается подсчёт очков, и игроки двигают свои фигурки к финишу.

Игра «Имаджинариум» Фото: mosigra.ru

Надеемся, вам понравилась наша подборка! Совсем скоро придут новогодние праздники, а это значит, что для игр с друзьями у вас будет очень много свободного времени.