25 модных зимних платьев в спортивном стиле от 499 рублей

Зима – не повод отказывать себе в женственности. Списки трендов полнятся вариантами тёплых платьев. Тяга к женственности – не повод отказывать себе в спортивном настрое. Подобный микс опций также доступен.

Ольга Астафьева fashion-обозреватель, конституциональный стилист Тип ткани, модель, декор и принт – эти параметры определяют стилистический настрой вещи. Если они отсылают к спорту, настрой очевиден. Чем больше их сойдётся в одной точке, тем увереннее будет настрой.

По каким признакам мы отправляем вещь в категорию спортивных? Первое – материал. Когда речь о трикотаже, подобные ассоциации всплывают автоматически. Также сюда идут плотные хлопковые ткани и плащёвка. Но это, скорее, демисезонные опции. Зимой хочется чего-то более уютного.

Дальше смотрим на крой. Он может не иметь прямого отношения к спорту, но при соединении с тканью его заполучить. Обычно такие вещи универсальны. Есть и более прицельные попадания – когда в изделии есть прямая цитата. Например, платье-поло или платье-худи.

Косящая под спорт фурнитура: замок-змейка, кулиски, шнурки. Типичный декор: нашивки и логотипы. В области принтов за спортивный настрой отвечает геометрия. Чаще всего подобные ассоциации вызывают разные виды полос. Как все эти нюансы могут совмещаться? Рассмотрим конкретные варианты.

Лаконичный трикотаж

Трикотаж создаёт спортивный настрой сам по себе. Его можно усилить или сбить. Первый сценарий – выбор нейтральной модели. Это облегающее или полуприлегающее платье прямого силуэта. Оно даже может иметь пояс на талии. Главное – не перегнуть палку с женственностью. Не стоит добавлять рукава-фонарики и рюши.

Спортивный настрой – это либо облегание (а-ля лонгслив), либо плотная прямота. Если мы шагаем в сторону рыхлых или струящихся платьев, ассоциации меняются. Фактурная вязка – это, скорее, про охоту и рыбалку. Нежные ангоры – реверанс к стилю леди лайк. Выбирая что-то из этого, мы реализуем второй сценарий – сбиваем спортивный настрой.

Тонкий трикотаж не отвечает вашим потребностям в тепле? Поверх одного платья (резинки или футболки) можно надеть второе. Пусть это будут свитшот или худи. Многослойность – неувядающий тренд.

Свитшот

Если в области мягких облегающих трикотажей всё сложно, то со свитшотом – просто. Спортивный настрой здесь очевиден. Но и с ним можно работать. Чем нейтральнее модель, тем легче её адаптировать.

Чтобы платье-свитшот органично смотрелось с каблуками, стоит исключить дополнительные спортивные намёки. Речь о логотипах и нашивках, которые часто встречаются на свитшотах. Это правило не распространяется на фэшн-див, для которых сочетание несочетаемого – любимый приём.

Худи

Изначально худи создавалось как тёплая одежда для рабочих. Это было в 1930-е годы. Постепенно вещь перекочевала к спортсменам. Теперь без неё невозможно представить даже далёкий от спорта гардероб. Худи – символ модного комфорта.

Если ультраспортивный настрой – то, что вам нужно, осталось дополнить вещь кроссовками или дутиками. Если хочется балансировать на грани стилей, смотреть нужно в сторону берцев и челси.

Поло

Тема вещей а-ля «поло» очень актуальна. В области платьев есть и классика жанра, и что-то напоминающее её весьма отдалённо. Главная черта этих моделей – отложной воротник. Планки и пуговиц может не быть.

Выбор материалов обширен: от тонкого трикотажа до объёмной вязки. Ассоциации с футболкой «поло» имеют такую стилистическую силу, что могут притянуть к спорту даже платье из костюмной ткани.

С замочком

И тонкий, и плотный, и очень рыхлый материалы могут сделать решительный шаг в сторону спорта благодаря одному элементу – замку-змейке. Здесь работают ассоциации со спортивной ветровкой. Мы привыкли называть такие олимпийками. Прочие её фурнитурные проявления – шнурки, кулиски – это дополнительное усиление спортивного настроя.

Возможны самые разнообразные миксы опций. Главный лайфхак для расширения гардеробных возможностей платья – не отдаваться спорту всецело. Лучше выбрать нейтральную модель, которая будет без проблем комплектоваться с разной обувью.

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