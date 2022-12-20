При наличии некоторых заболеваний цитрусовые могут нанести вред организму.

Кому нельзя есть мандарины? Врач назвала 5 случаев, когда от них лучше отказаться

Аромат мандаринов у многих ассоциируется с праздником, новогодними каникулами, ожиданием чуда и навевает тёплые воспоминания из детства.

Этот фрукт богат витамином С, который так необходим в холодное время года для иммунитета, содержит много витамина А, полезного для красоты кожи и остроты зрения.

Ирина Терещенко к.м.н., медицинский директор лаборатории СИТИЛАБ, врач клинической лабораторной диагностики Цитрусовые содержат клетчатку, которая улучшает пищеварение, а их эфирные масла дезинфицируют воздух, поднимают настроение и снижают тревожность. Однако есть несколько условий, при которых с мандаринами нужно быть осторожнее.

Заболевания печени и почек

От мандаринов придётся воздержаться при остром нефрите (поражение ткани почек), гепатите (воспаление печени) и холецистите (воспаление желчного пузыря).

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Проблемы с ЖКТ

Мандарины содержат кислоту, которая может раздражать слизистую желудочно-кишечного тракта, поэтому они противопоказаны пациентам с язвой желудка или двенадцатиперстной кишки.

Также стоит быть осторожнее с мандаринами при гастрите, поскольку фруктовые кислоты раздражают слизистые кишечника и желудка. Ориентируйтесь на самочувствие и рекомендации лечащего врача.

Что произойдёт с организмом, если есть мандарины каждый день? Ответ ищите по ссылке

Аллергия

При аллергии на цитрусовые могут появляться кожный зуд, высыпания, покраснения кожи, крапивница, слезотечение.

Проверить, если ли аллергия, можно при помощи лабораторных тестов. Phadiatop ImmunoCAP (Фадиатоп Иммунокап) считается «золотым стандартом» аллергодиагностики и подходит и взрослым, и детям.

В предыдущем материале рассказали, как распознать аллергию на холод.

Анализ совершенно безопасен, он проводится по стандартной пробе крови, пациент не контактирует с аллергеном во время исследования, в отличие от кожных проб, где аллергическая реакция оценивается визуально.

Для самых маленьких существуют анализы на аллергию по копрофильтрату – они проводятся по пробе кала.

Фото: istockphoto.com

Интересный факт: цитрусовые – не самый распространённый аллерген. В «лидерах» среди пищевых аллергенов находятся: молоко, яйца, рыба, орехи, пшеница, соя, морепродукты, арахис.

Пищевая непереносимость

Часто встречается скрытая пищевая непереносимость, которая проявляется, только если съесть слишком много мандаринов. Проверить пищевую непереносимость можно с помощью специального теста FOX (Food Xplorer).

Его результаты подробно рассказывают об индивидуальной реакции на 286 аллергенов и позволяют создать персональную диету – полезную и безопасную систему питания.

Во время беременности и лактации

И хотя в этом случае нет строгого запрета на цитрусовые, лучше ограничить их употребление. Особенно если женщина склонна к аллергии. Рекомендуется консультация врача.

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Если нет противопоказаний, мандарины полезны. Однако во всём нужно знать меру.

Взрослому стоит ограничить потребление мандаринов максимум до четырёх-пяти штук в день, а детям достаточно всего двух.