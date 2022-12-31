Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Статьи

Как отдохнуть и восстановить силы за новогодние праздники

Реально ли отдохнуть на новогодних праздниках, как в отпуске? Да! 7 советов нейропсихолога
Екатерина Салеева Вера Супряга
,
Как полноценно отдохнуть на новогодних праздниках?
Комментарии
Самое главное — сумейте разнообразить свой досуг.

Приближается долгожданный любимый период – новогодние каникулы. Пожалуй, отдыха ждут даже больше, чем самой главной ночи года. Для многих продолжительные выходные – это возможность наконец-то выспаться и досмотреть любимый сериал, для других – навестить родных и близких, для третьих – съездить в мини-путешествие.

Как бы вы ни планировали проводить каникулы, есть опасность не успеть насладиться приятными моментами и не восполнить ресурс перед выходом на работу. Подобное, как отмечают психологи, происходит из-за однообразной деятельности. Но чтобы отдых действительно был полезным, необходимо дать расслабиться как телу, так и мозгу.

А самым лучшим и полезным станет чередование развлечений. Тем более яркий красивый антураж в виде украшенных витрин магазинов, зданий, установленных ёлок добавляет позитивного настроения и желания проводить время активно.

<a href="https://www.championat.com/authors/6559/1.html">Вера Супряга</a>
Вера Супряга
нейропсихолог

Каждый вкладывает в слово «отдых» своё понятие. Любителю зимних забав сложно понять домоседа, мечтающего об играх в «Монополию» рядом с наряженной ёлочкой. Но не стоит проводить все 10 отведённых для новогодних каникул дней, посвящая одному занятию. Так вы можете утонуть в трясине монотонности. Повторяющиеся занятия могут наскучить вам и не будут приносить ожидаемых эмоций. После сложнее «выходить из панциря» и перестраиваться на рабочий лад. Если вы подготовили себе программу по просмотру фильмов, не забывайте включить в распорядок прогулки на свежем воздухе. И, наоборот, между активностями дайте себе возможность один-два дня поваляться на диване и почитать.

Если вам сложно составить программу каникул и не совсем понимаете, чем хочется заняться, — даём небольшую подсказку.

Организуйте себе мини-путешествие в тёплые страны

Перед Новым годом, даже если вы не успели купить билеты заранее, можно попробовать приобрести акционные предложения. Так вы зарядитесь энергией и погреетесь на солнышке. Популярные направления: Египет, ОАЭ, Бали.

Покатайтесь на горных лыжах

Почувствовать силу духа гор во время праздников очень полезно для перезагрузки. Посетите курорты Эльбруса, Красной поляны, Архыза.

Восстановите здоровье

Можно посетить курорты Минеральных Вод и оздоровиться лечебной водой в Железноводске, Ессентуках, Пятигорске, Кисловодске.

Изучите родной город

Составьте для себя необычный маршрут по местности, где проживаете. Посетите места, в которых никогда не были, загляните в тематическую кафешку. Новизна всегда окрыляет.

Фото: istockphoto.com

Окунитесь в детство

Прогуляйтесь к центральной ёлке вашего района и проникнитесь духом Нового года.

Проведите время с друзьями

Созвонитесь с друзьями и бывайте в гостях все праздники. Обменяйтесь эмоциями, заручитесь поддержкой. Можно посетить вместе квизы, квесты.

Посетите необычную вечеринку

Отправьтесь на вечеринку в стиле парных латиноамериканских танцев: сальса, бачата, кизомба, посетите мастер-класс по рисованию, лепке из глины. Новый вид деятельности поможет взбодриться.

Любой выбранный отдых будет полноценным, если вы позволите себе морально отключиться от работы.

Ранее мы рассказывали о том, как экологично для ментального здоровья подвести итоги уходящего года. Ищите советы психолога по ссылке.
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Популярные материалы
Что подарить на Новый год тому, у кого всё есть: 15 оригинальных идей
Что подарить на Новый год тому, у кого всё есть: 15 оригинальных идей
10 свежих сериалов, которые можно замарафонить на новогодних праздниках
10 свежих сериалов, которые можно замарафонить на новогодних праздниках
TOP 3
15 мудрых цитат, которые помогут пережить трудные времена
15 мудрых цитат, которые помогут пережить трудные времена
Мотивация
5 мест в России, где можно посмотреть северное сияние
5 мест в России, где можно посмотреть северное сияние
Впечатления
10 лучших фильмов 2022 года. Они достойны того, чтобы вы их посмотрели
10 лучших фильмов 2022 года. Они достойны того, чтобы вы их посмотрели
Впечатления
© championat.com 2000–2022