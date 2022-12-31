Реально ли отдохнуть на новогодних праздниках, как в отпуске? Да! 7 советов нейропсихолога

Приближается долгожданный любимый период – новогодние каникулы. Пожалуй, отдыха ждут даже больше, чем самой главной ночи года. Для многих продолжительные выходные – это возможность наконец-то выспаться и досмотреть любимый сериал, для других – навестить родных и близких, для третьих – съездить в мини-путешествие.

Как бы вы ни планировали проводить каникулы, есть опасность не успеть насладиться приятными моментами и не восполнить ресурс перед выходом на работу. Подобное, как отмечают психологи, происходит из-за однообразной деятельности. Но чтобы отдых действительно был полезным, необходимо дать расслабиться как телу, так и мозгу.

А самым лучшим и полезным станет чередование развлечений. Тем более яркий красивый антураж в виде украшенных витрин магазинов, зданий, установленных ёлок добавляет позитивного настроения и желания проводить время активно.

Вера Супряга нейропсихолог Каждый вкладывает в слово «отдых» своё понятие. Любителю зимних забав сложно понять домоседа, мечтающего об играх в «Монополию» рядом с наряженной ёлочкой. Но не стоит проводить все 10 отведённых для новогодних каникул дней, посвящая одному занятию. Так вы можете утонуть в трясине монотонности. Повторяющиеся занятия могут наскучить вам и не будут приносить ожидаемых эмоций. После сложнее «выходить из панциря» и перестраиваться на рабочий лад. Если вы подготовили себе программу по просмотру фильмов, не забывайте включить в распорядок прогулки на свежем воздухе. И, наоборот, между активностями дайте себе возможность один-два дня поваляться на диване и почитать.

Если вам сложно составить программу каникул и не совсем понимаете, чем хочется заняться, — даём небольшую подсказку.

Организуйте себе мини-путешествие в тёплые страны

Перед Новым годом, даже если вы не успели купить билеты заранее, можно попробовать приобрести акционные предложения. Так вы зарядитесь энергией и погреетесь на солнышке. Популярные направления: Египет, ОАЭ, Бали.

Покатайтесь на горных лыжах

Почувствовать силу духа гор во время праздников очень полезно для перезагрузки. Посетите курорты Эльбруса, Красной поляны, Архыза.

Восстановите здоровье

Можно посетить курорты Минеральных Вод и оздоровиться лечебной водой в Железноводске, Ессентуках, Пятигорске, Кисловодске.

Изучите родной город

Составьте для себя необычный маршрут по местности, где проживаете. Посетите места, в которых никогда не были, загляните в тематическую кафешку. Новизна всегда окрыляет.

Фото: istockphoto.com

Окунитесь в детство

Прогуляйтесь к центральной ёлке вашего района и проникнитесь духом Нового года.

Проведите время с друзьями

Созвонитесь с друзьями и бывайте в гостях все праздники. Обменяйтесь эмоциями, заручитесь поддержкой. Можно посетить вместе квизы, квесты.

Посетите необычную вечеринку

Отправьтесь на вечеринку в стиле парных латиноамериканских танцев: сальса, бачата, кизомба, посетите мастер-класс по рисованию, лепке из глины. Новый вид деятельности поможет взбодриться.

Любой выбранный отдых будет полноценным, если вы позволите себе морально отключиться от работы.

Ранее мы рассказывали о том, как экологично для ментального здоровья подвести итоги уходящего года. Ищите советы психолога по ссылке