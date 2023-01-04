5 удивительных мест в Подмосковье для путешествия всей семьёй. Выбор редакции

Если постараться, можно успеть посетить новогодние ярмарки и даже покататься на склонах.

Владимир Виноградов президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story Новогодние и Рождественские праздники – самое волшебное время, чтобы открыть для себя Подмосковье. Заснеженные леса, величественная архитектура, парки, ярмарки, горнолыжные склоны и катки – если постараться, за неделю выходных получится везде успеть и всё попробовать.

Парк «Патриот» и Кубинка

В парке «Патриот» в Кубинке легко провести все восемь дней новогодних праздников – настолько масштабны и разнообразны все представленные здесь объекты, экспозиции и музейные площадки. Незадолго до Нового года на Соборной площади Главного храма Вооружённых Сил России заливают крупнейший каток Подмосковья, рядом возводят горку для тюбингов, а по всему парку разворачивают праздничные ярмарки и стихийные тематические городки.

Между зимними забавами стоит обязательно уделить внимание и основной экспозиции парка: заглянуть в Партизанскую деревню, музейный комплекс «Дорога памяти» и в конно-спортивный клуб.

Главный храм Вооружённых Сил России Фото: istockphoto.com

«Сорочаны», «Яхрома», «Волен»

Поклонники горных лыж и сноубордов без труда сориентируют, где в Подмосковье сосредоточены лучшие склоны – на Северо-Западе, в Дмитровском районе. На компактной территории соседствуют сразу несколько сноупарков: «Сорочаны», «Яхрома», «Волен» и «Степаново».

Если два первых подойдут и для новичков, и для любителей с «подмосковным» опытом, то два вторых будут интересны даже тем, кто привык к трассам Альп или Кавказа. Благодаря удачному соседству на «дмитровских» курортах всё в полном порядке и с apres-ski: после катания здесь можно расслабиться в спа-комплексах или встретить снежную январскую ночь за бокалом вина.

Горнолыжный курорт «Сорочаны» Фото: istockphoto.com

Сергиев Посад

Если вы давно откладывали поездку в Сергиев Посад, новогодние праздники, а если точнее – Рождество, лучшее время для знакомства с одной из крупнейших и древних святынь не только в Подмосковье, но и во всей России. В период Рождества в городе царит особая праздничная атмосфера, причём не только в самой Троице-Сергиевой Лавре, но и за монастырскими стенами.

Неподалёку, на Келарском пруду, заливают каток, рядом угощают горячим чаем с коврижками. Кстати, именно в Сергиевом Посаде расположен Музей игрушки с экспозицией, насчитывающей более 30 тыс. экспонатов, куда обязательно стоит заглянуть самым маленьким путешественникам. Да и просто прогулка по городу, по пешеходной «ресторанной» улице Карла Маркса, по Красногорской площади и многочисленным сувенирным лавкам станет идеальным маршрутом для короткого выезда из Москвы.

Сергиев Посад Фото: istockphoto.com

Коломна

Коломну можно смело назвать музейной столицей Подмосковья: даже случайное фланирование по городу обязательно включит две-три фабрики или мануфактуры, специализирующиеся на коломенских специалитетах – от пастилы и калача до мыла и самовара. В любом другом городе стилизованные под старину «производства» могли бы показаться китчем – но только не в Коломне.

В уютном мощёном центре по соседству с кремлёвской стеной они смотрятся уместно и даже очаровательно. Да и многие другие объекты сохранены или воссозданы с исторической точностью, что помогает переместиться в редкую для нынешних времён атмосферу Нового года и Рождества в тихом уездном городе.

Коломна Фото: istockphoto.com

Истра и Новый Иерусалим

«Подмосковная Палестина», как часто называют Новый Иерусалим, поражает гармоничным сочетанием духовного и светского. Духовное – это, конечно, величественный Новоиерусалимский монастырь, построенный по образу и подобию Храма Гроба Господня на Голгофе в Иерусалиме.

За светское отвечает Историко-архитектурный и художественный музей «Новый Иерусалим», где собраны уникальные коллекции русского искусства: от древней церковной утвари до работ Саврасова и Айвазовского. Да и сама местность, где расположен комплекс, впечатляет не меньше: в солнечное зимнее утро здесь хочется гулять как можно дольше, несмотря на любой мороз.

Новый Иерусалим Фото: istockphoto.com

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