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10 лучших нон-фикшен книг 2022 года

10 самых ярких книг нон-фикшен 2022 года, которые стоит прочитать
Маргарита Иванникова
10 лучших нон-фикшен книг — 2022
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Каждый найдёт в подборке что-то интересное.

Новогодние праздники дают нам отличную возможность на полноценный отдых. Если вы все эти дни проводили активно, настала пора немного сбавить темп и заняться чем-нибудь более спокойным. Например, можно что-нибудь почитать. Любителям жанра нон-фикшен сегодня очень повезло, ведь в прошлом году вышло много новинок, которые им могут понравиться. Темы книг абсолютно разные: здоровое питание, преодоление травмы, борьба с прокрастинацией, теории времени. В общем, главные бестселлеры точно не дадут вам заскучать.

Дарья Савельева, «Осознанное питание. Как похудеть, изменив свой образ мыслей»

Автор – специалист по здоровому питанию, нутрициолог, фитнес-тренер – разрушает мифы о здоровом образе жизни и популярных диетах, учит осознанно подходить к выбору продуктов и распорядку питания. В книге детально разбираются все аспекты повседневной жизни: от рациона, сна и физической активности до «правильной» микрофлоры в кишечнике. Также вас ждёт самотестирование на наличие метаболического синдрома, преддиабета и др.

«Осознанное питание»

«Осознанное питание»

Фото: Издательская группа «Эксмо-АСТ»

Реза Негарестани, «Хронозис»

Комикс «Хронозис» — калейдоскоп из философских размышлений о природе времени, теоретической научной фантастики и геройских историй в духе Marvel. В книге автор исследует природу времени, и именно оно является здесь главным героем. В комиксе оно не течёт последовательно, не рассматривается как поток. Благодаря этой работе можно познакомиться с философскими представлениями о самых фундаментальных понятиях — пространстве и времени.

«Хронозис»

«Хронозис»

Фото: Издательская группа «Эксмо-АСТ»

Пол Конти, «Травма. Невидимая эпидемия»

Автор этой работы, доктор Пол Конти — один из ведущих экспертов в области психиатрии в мире. Он занимается диагностикой и лечением в основанной им клинике, юридическим консультированием, а также преподаёт нейробиологию. Среди пациентов доктора — люди, пережившие самые тяжёлые психологические травмы и состояния. В том числе и знаменитости, например, Ким Кардашьян, Томми Хилфигер, Леди Гага, Кэрол Байер-Сейджер.

Конти рассказывает о том, что такое травма, какой она бывает и как влияет на жизнь человека и его отношения с окружающими. На примерах преодоления тяжёлых состояний у своих пациентов доктор показывает, что с травмой можно и нужно работать.

«Травма»

«Травма»

Фото: Издательская группа «Эксмо-АСТ»

Марта Бек, «Собрать по кусочкам. Книга для тех, кто запутался, устал, перегорел»

Почему люди общаются с теми, кто им неприятен, поддерживают травмирующие отношения, а в минуты отчаяния не находят помощи? Всё просто — они потеряли себя. Они пытаются соответствовать требованиям и идеалам родителей, супругов, работодателей, друзей.

Один из самых известных коучей в США и автор бестселлеров New York Times Марта Бек поможет каждому читателю стать более целостным, начать жить своей жизнью и перестать предавать себя.

«Собрать по кусочкам»

«Собрать по кусочкам»

Фото: Издательская группа «Эксмо-АСТ»

Питер Холлинс, «Начни заканчивать! Иди до конца, действуй и побеждай!»

Независимо от загруженности и вида занятости у всех есть дела, которые были отложены в «долгий ящик». Вы думаете, что через когда-нибудь точно вернётесь к ним. Но со временем незаконченных проектов становится всё больше. Что делать? Как доводить начатое до конца, не бросая на полпути?

С этим нужно бороться. И автор бестселлеров, психолог Питер Холлинс знает как! Он помог многим людям выбрать правильную стратегию и начать действовать. В книге читателю предлагается пройти восемь этапов, среди которых борьба с прокрастинацией и избавление от отвлекающих факторов. Несложно, но очень увлекательно.

«Начни заканчивать»

«Начни заканчивать»

Фото: Издательская группа «Эксмо-АСТ»

Джудит Орлофф, «Дар сверхчувствительности. Книга для нежных и ранимых»

Эмпаты чутко воспринимают как позитивные, так и негативные эмоции окружающих, и, соответственно, часто страдают от стресса, выгорания и перенапряжения. Джудит Орлофф, практикующий психолог с 20-летним стажем, приводит советы и практики, которые помогут стать менее уязвимыми от токсичных людей, а также использовать преимущества сверхчувствительности в личной жизни и карьере.

«Дар сверхчувствительности»

«Дар сверхчувствительности»

Фото: Издательская группа «Эксмо-АСТ»

Робин Шарма, «Манифест героя нашего времени»

В своей новой книге автор мирового бестселлера «Монах, который продал свой «Феррари» рассказывает, как буквально каждый из нас может воплотить в жизнь свои таланты. Шарма приводит лайфхаки по повышению личной продуктивности, а также подводит к тому, как благодаря самопознанию достичь абсолютного счастья. Авторская методика может изменить отношение к себе и жизненным целям, если вы чувствуете, что эти области нуждаются в корректировке.

«Манифест героя нашего времени»

«Манифест героя нашего времени»

Фото: Издательская группа «Эксмо-АСТ»

Наташа Краснова, «[НЕ]ВЕРНОСТЬ. Что делать, когда не знаешь, что делать»

Стендап-комик, автор пяти бестселлеров по практической психологии, Наталья Краснова в своей новой книге обращается к тем, кто столкнулся с неверностью и не знает, как быть. В её работе исследуется проблема супружеских измен, приводятся в пример откровенные истории, снабжённые комментариями психологов и сексологов. Автор рассказывает о чётких алгоритмах, как действовать даже в самых непростых ситуациях и принимать взвешенные решения.

«Неверность»

«Неверность»

Фото: Издательская группа «Эксмо-АСТ»

Ли Коварт, «Боль так приятна. Наука и культура болезненных удовольствий»

Почему люди причиняют себе боль? Автор книги Ли Коварт исследует этот феномен и выясняет, зачем некоторые, к примеру, едят жгучий перец или изводят себя тяжёлыми физическими упражнениями. Её собеседниками стали мазохисты, психологи, учёные. Ли объясняет себе и читателю, как мозг и тело реагируют на болезненные ощущения и в чём их притягательность.

«Боль так приятна»

«Боль так приятна»

Фото: Издательская группа «Эксмо-АСТ»

Пиа Меллоди, «Где заканчиваюсь я и начинаешься ты. Границы и созависимость в личных отношениях»

Меллоди, всемирно известный психолог, эксперт по работе с детской травмой и зависимостями, помогает читателям проанализировать свой прошлый опыт, выстроить здоровые границы с окружающими, а также понять собственные приоритеты и цели. Автор делится советами, как построить счастливые отношения с окружающими, включая самых близких. Травмированный внутренний ребёнок созависимого взрослого нуждается в исцелении, уверена Меллоди, и рассказывает, как это сделать.

«Где заканчиваюсь я и начинаешься ты»

«Где заканчиваюсь я и начинаешься ты»

Фото: Издательская группа «Эксмо-АСТ»

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