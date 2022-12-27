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10 новых сериалов для долгих новогодних каникул

10 свежих сериалов, которые можно замарафонить на новогодних праздниках
Виктор Обморнов
10 свежих сериалов для новогодних каникул
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Приквел «Игры престолов», сериал про пиратство и спортивная драма о великой команде из NBA.

Почему мы любим сериалы? За запоминающихся героев, за продуманный и интересный сюжет. Кто-то с нетерпением ждёт неделю до выхода новой серии, а кто-то с радостью смотрит всё залпом за одну ночь. Это один из методов снятия стресса и получения удовольствия.

Этот год был богат на хорошие сериалы, как на наши, так и на зарубежные. В списке лучших есть и приквел «Игры Престолов», и сериал про баскетбольную команду «Лейкерс», и ещё много других проектов, нашедших своего зрителя. В общем, нам есть о чём вам рассказать.

«Дом дракона»

Жанр: фэнтези.

Возрастные ограничения: 18+.

В главных ролях: Пэдди Консидайн, Мэт Смитт, Эмма Д’Арси.

Режиссёр: Клер Килнер.

Приквел популярнейшего сериала «Игра престолов» просто не мог не найти отклика у аудитории, его ждали все поклонники предыдущего творения. Картина рассказывает историю о Таргариенах, королевском роде, приручившем драконов задолго до рождения Дейенерис.

Сериал повествует об истории взаимоотношений внутри Дома Таргариенов и о событиях, которые привели к кровавой борьбе за престол.

«Дом Дракона»

«Дом Дракона»

Фото: Кадр из сериала / Кинопоиск

«Уэнсдей»

Жанр: фэнтези.

Возрастные ограничения: 18+.

В главных ролях: Дженна Ортега, Гвендолин Кристи, Джейми МакШейн.

Режиссёр: Тим Бёртон.

Кто хотя бы раз не слышал про Семейку Аддамс? Перед вами сериал про младшую дочь этого удивительного семейства. У неё только начали проявляться сверхъестественные способности, и ей предстоит освоить их, чтобы суметь противостоять маньяку, чинящему беспредел в их городе. Готическое фэнтези Тима Бёртона, и этим всё сказано.

«Уэнсдей»

«Уэнсдей»

Фото: Кадр из сериала / Кинопоиск

«Изобретая Анну»

Жанр: драма.

Возрастные ограничения: 18+.

В главных ролях: Джулия Гарнер, Анна Кламски, Терри Кинни.

Режиссёр: Дэвид Фрэнкел.

Величайшая афера в исполнении уроженки России Анны Сорокиной. Притворившись богатой наследницей влиятельной немецкой семьи, она попадает в высшее общество Нью-Йорка и втирается к нему в доверие. Она пускает пыль в глаза и хочет заработать денег. Зачем ей это и получится ли у неё осуществить свой план? Узнаете, если посмотрите.

«Изобретая Анну»

«Изобретая Анну»

Фото: Кадр из сериала / Кинопоиск

«Наш флаг означает смерть»

Жанр: комедия.

Возрастные ограничения: 18+.

В главных ролях: Риз Дэрби, Джоэль Фрай, Самсон Каё.

Режиссёр: Тайка Вайтити.

Сериал рассказывает историю становления легендарного пирата Стида Боннета. Однажды Боннету, выходцу из богатой английской семьи, вдруг наскучила жизнь аристократа, и он решил податься в пираты. Вольная жизнь флибустьера и грабёж кораблей, чего ещё желать? Комедийная история о «пирате-джентльмене», который сам не знает, что его ждёт впереди.

«Наш флаг означает смерть»

«Наш флаг означает смерть»

Фото: Кадр из сериала / Кинопоиск

«Конец света»

Жанр: комедия.

Возрастные ограничения: 18+.

В главных ролях: Юрий Колокольников, Семён Трескунов, Ксения Раппопорт.

Режиссёр: Александр Незлобин.

Смелый проект от русских авторов с хорошим актёрским составом. По сюжету Князь Тьмы появляется в Москве, чтобы осуществить свой зловещий план. Но для этого ему обязательно нужно помириться со своим сыном, который этого не то чтобы сильно хочет. Комедия о том, как исчадие зла учится жить в мире людей, чтобы наконец исполнить задуманное.

«Конец света»

«Конец света»

Фото: Кадр из сериала / Кинопоиск

«Время побеждать: расцвет династии «Лейкерс»

Жанр: драма.

Возрастные ограничения: 18+.

В главных ролях: Джон Си Райли, Куинси Исайя.

Режиссёр: Салли Ричардсон-Уитфилд.

«Лейкерс» – величайшая баскетбольная команда NBA. За всю свою историю они становились чемпионами 17 раз, эмблему их клуба защищали такие баскетболисты, как Коби Брайант, Шакил О’Нил и многие другие. Собственно, о клубе и сериал, о его многочисленных взлётах и падениях, в общем, добротная спортивная драма.

«Время побеждать: расцвет династии «Лейкерс»

«Время побеждать: расцвет династии «Лейкерс»

Фото: Кадр из сериала / Кинопоиск

«Нулевой пациент»

Жанр: драма.

Возрастные ограничения: 18+.

В главных ролях: Никита Ефремов, Аскар Ильясов, Елизавета Шакира.

Режиссёр: Сергей Трофимов.

СССР, вспышка ВИЧ-инфекции в городе Элиста. Сериал о двух советских врачах, которые вопреки обстоятельствам бросили вызов страшной болезни, появившейся вдруг в детской больнице. Остросюжетная драма о борьбе с системой, не желающей признавать существование болезни, и о поиске нулевого пациента, с которого началось распространение инфекции.

«Нулевой пациент»

«Нулевой пациент»

Фото: Кадр из сериала / Кинопоиск

«Разделение»

Жанр: фантастика.

Возрастные ограничения: 18+.

В главных ролях: Адам Скотт, Зак Черри, Бриттни Лоуэр.

Режиссёр: Бен Стиллер.

Компания Lumon Industries в целях оптимизации работы их сотрудников придумала «разделять» их воспоминания на рабочие и повседневные. Один из участников эксперимента – Марк, главный герой сериала. Он соглашается на разделение сознания, но ещё не знает, что ему предстоит пережить после прохождения загадочной процедуры вживления микрочипа в его мозг.

«Разделение»

«Разделение»

Фото: Кадр из сериала / Кинопоиск

«Монастырь»

Жанр: драма.

Возрастные ограничения: 18+.

В главных ролях: Анастасия Ивлеева, Филипп Янковский, Марк Эйдельштейн.

Режиссёр: Александр Молочников.

Главная героиня сериала – Мария. Она живёт в кайф, тратит чужие деньги, отдыхает в клубах и летает по заграницам. Но один день изменил всё. В Эмиратах она по своей глупости попадает в крупные неприятности, и теперь ей светит кое-что пострашнее, чем тюрьма. Она возвращается в Россию и укрывается от преследования в монастыре.

«Монастырь»

«Монастырь»

Фото: Кадр из сериала / Кинопоиск

«Отель Портофино»

Жанр: драма.

Возрастные ограничения: 18+.

В главных ролях: Наташа МакЭлхоун, Оливер Денч, Луиза Биндер.

Режиссёр: Адам Уимпенни.

События, описанные в сериале, датируются 1926 годом. Дочь английского промышленника, Белла Эйнсворт, эмигрирует в Италию, где в это время распрямляется в полный рост фашистский режим Бенито Муссолини. Белла открывает шикарную английскую гостиницу, и впереди её ждёт немало испытаний. Ей нужно позаботиться о своих уже выросших детях и не дать семейному бизнесу умереть.

«Отель Портофино»

«Отель Портофино»

Фото: Кадр из сериала

В этом году вышло и много хороших фильмов. Собрали подборку лучших в этом материале.
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