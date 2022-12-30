Рассказываем, как быстро и безопасно привести себя в форму за один день.

Сутки до Нового года. Детокс-план с рецептами от нутрициолога для похудения

Ната Гончар президент Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью (АНКЗ) Перед новогодним застольем организму требуется разгрузка. В этом поможет суточный детокс — щадящая программа очищения и оздоровления. Расскажу, как провести детокс с максимальной пользой.

Детокс — это процесс очищения от токсинов и накопившихся продуктов метаболизма. В этом процессе участвуют все органы: кожа, почки, лёгкие, желудочно-кишечный тракт и особенно печень.

Суточный детокс — быстрый вариант детоксикации, который поможет очистить организм и пищеварительную систему, вывести лишнюю жидкость и улучшить самочувствие. Очищение станет толчком для восстановления режима питания и возврата к полноценному рациону, поможет перезагрузить организм.

Фото: istockphoto.com

Главная задача экспресс-детокса — минимизировать воздействие токсинов на организм с помощью специального гипотоксичного питания.

Один день программы станет частью сбалансированного питания, а не стрессом, как долгий путь очищения. Продолжительный детокс может стать причиной упадка сил, расстройства пищеварения, головокружения и головных болей.

Во время экспресс-детокса необходимо отказаться от употребления чая, кофе и любого алкоголя. Пейте больше чистой воды и травяных чаев (корень одуванчика, корень лопуха, крапива, молочный чертополох).

Фото: istockphoto.com

Предпочтительно питаться три раза в день, но, если такой режим даётся с трудом, можно добавить второй завтрак и полдник.

Предлагаю меню на один день из нашей авторской программы по детоксу.

Завтрак

На завтрак детокс-дня подходит питательный цветной смузи, богатый полезной растительной клетчаткой.

Ингредиенты:

вода — 200 мл;

шпинат — 100 г;

замороженные ягоды — 80 г;

огурец — 1 шт.;

авокадо — 1/2 шт.;

груша — 1/2 шт.;

молотые семена льна — 2 ст. л.;

молотая корица — щепотка;

лимонный сок — 1 ч. л.;

киви — 1/2 шт.

Фото: istockphoto.com

Способ приготовления:

Все ингредиенты положить в чашу блендера и взбить до однородной консистенции.

Второй завтрак

При сильном чувстве голода можно сделать второй завтрак из овощей на пару и орехов.

Ингредиенты:

морковь — 50 г;

брокколи — 100 г;

цветная капуста — 100 г;

брюссельская капуста — 50 г;

болгарский перец — 50 г.

Фото: istockphoto.com

К овощам на пару можно добавить несколько штук бразильских орехов.

Обед

На обед рекомендуется приготовить средиземноморский салат.

Ингредиенты (на три порции):

чёрная фасоль — 100 г;

кинза — пучок;

чеснок — несколько долек;

зелёный лук — 3 пёрышка;

красный болгарский перец — 1 шт.;

красный лук — 1/2 шт.;

лимонный сок — 3 ст. л.;

киноа — 75 г;

кайенский перец — щепотка;

соль — 1 ч. л.;

кумин — 1 ч. л.;

яблочный уксус — 1 ч. л.;

оливковое масло — 1 ч. л.

Фото: istockphoto.com

Способ приготовления:

Фасоль и киноа перед приготовлением замочить на ночь в прохладной воде. Отварить крупу до готовности. В миске приготовить соус — смешать масло, лимонный сок, яблочный уксус, измельчённый чеснок, кайенский перец, зиру и соль. Мелко нарубить зелень. Киноа тщательно промыть, выложить в салатник, влить соус, тщательно перемешать. В салатник добавить нарезанные перец и лук, отварную фасоль, зелень.

Полдник

На полдник приготовьте вкуснейший пудинг из авокадо, который отлично заменит пирожные с трансжирами из ближайшего магазина.

Ингредиенты:

авокадо — 1/2 шт.;

ягоды — 150 г;

натуральное какао — 1 ст. л.;

вода – 2 ст. л.

Фото: istockphoto.com

Способ приготовления:

взбить ингредиенты в блендере до однородного состояния.

Ужин

Ужин детокс-дня должен быть согревающим. Приготовьте суп-пюре из брокколи и цукини.

Ингредиенты:

брокколи — 300 г;

кабачки — 300 г;

лук-порей — 200 г;

зелень — по вкусу;

соль — по вкусу;

чёрный молотый перец — по вкусу;

оливковое масло — 1 ст. л.;

тыквенные семечки — 1 ст. л.;

кокосовые сливки — 1 ст. л. на порцию (по желанию).

Фото: istockphoto.com

Способ приготовления:

Поместить овощи в кастрюлю, залить водой примерно на 3/4 и оставить вариться до полуготовности. Через 15–20 минут овощи будут готовы. Добавить масло, соль и перец. Измельчить овощи блендером до пюреобразного состояния. Добавить семечки и сливки в суп.

Рецепты полезных горячих супов найдёте по ссылке

Отмечу, что во время детокса необходима физическая активность: пешие прогулки на свежем воздухе, плавание, йога, пилатес, активные групповые занятия в спортзале.

На время детокса лучше отказаться от приёма спазмолитиков, сократить использование антиперспирантов.

Рекомендую в этот день посетить баню, попариться с веником или принять домашнюю ванну с магниевой солью. Позаботьтесь и о лимфодренажной системе — сделайте массаж сухой щёткой.

При выходе из детокса нужно соблюсти несколько рекомендаций:

оставьте в рационе продукты, богатые клетчаткой (овощи), чтобы поддержать полезную микрофлору кишечника;

минимум в течение недели постарайтесь не употреблять хлеб, выпечку, сладости, алкоголь;

добавляйте мясные и молочные продукты в рацион постепенно, маленькими порциями.

Детокс-питание поможет сбалансировать биохимические процессы организма, улучшить состояние микрофлоры кишечника. Во время очищающего питания на органы детоксикации оказывается минимальная нагрузка, что позволяет им отдохнуть и набраться сил для работы.

Специальная диета улучшает работу ЖКТ и нормализует обмен веществ. Сбалансированное питание укрепляет иммунитет, кожа становится гладкой и упругой, волосы приобретают шелковистость и блеск, ногти перестают ломаться.

Фото: istockphoto.com

Во время детокса снижается нагрузка на почки, они начинают активно работать и своевременно удалять лишнюю жидкость, поэтому отёки быстро уходят.

Благодаря разгрузочному дню вы ощутите прилив сил и энергии, у вас будет отличное самочувствие и работоспособность. Пусть проведённый детокс-день станет для вас мощным импульсом к очищению от токсинов и оздоровлению.

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