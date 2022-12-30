Сутки до Нового года. Детокс-план с рецептами от нутрициолога для похудения

Перед новогодним застольем организму требуется разгрузка. В этом поможет суточный детокс — щадящая программа очищения и оздоровления. Расскажу, как провести детокс с максимальной пользой.
Детокс — это процесс очищения от токсинов и накопившихся продуктов метаболизма. В этом процессе участвуют все органы: кожа, почки, лёгкие, желудочно-кишечный тракт и особенно печень.
Суточный детокс — быстрый вариант детоксикации, который поможет очистить организм и пищеварительную систему, вывести лишнюю жидкость и улучшить самочувствие. Очищение станет толчком для восстановления режима питания и возврата к полноценному рациону, поможет перезагрузить организм.
Фото: istockphoto.com
Главная задача экспресс-детокса — минимизировать воздействие токсинов на организм с помощью специального гипотоксичного питания.
Во время экспресс-детокса необходимо отказаться от употребления чая, кофе и любого алкоголя. Пейте больше чистой воды и травяных чаев (корень одуванчика, корень лопуха, крапива, молочный чертополох).
Фото: istockphoto.com
Предпочтительно питаться три раза в день, но, если такой режим даётся с трудом, можно добавить второй завтрак и полдник.
Предлагаю меню на один день из нашей авторской программы по детоксу.
Завтрак
На завтрак детокс-дня подходит питательный цветной смузи, богатый полезной растительной клетчаткой.
Ингредиенты:
- вода — 200 мл;
- шпинат — 100 г;
- замороженные ягоды — 80 г;
- огурец — 1 шт.;
- авокадо — 1/2 шт.;
- груша — 1/2 шт.;
- молотые семена льна — 2 ст. л.;
- молотая корица — щепотка;
- лимонный сок — 1 ч. л.;
- киви — 1/2 шт.
Фото: istockphoto.com
Способ приготовления:
Все ингредиенты положить в чашу блендера и взбить до однородной консистенции.
Второй завтрак
При сильном чувстве голода можно сделать второй завтрак из овощей на пару и орехов.
Ингредиенты:
- морковь — 50 г;
- брокколи — 100 г;
- цветная капуста — 100 г;
- брюссельская капуста — 50 г;
- болгарский перец — 50 г.
Фото: istockphoto.com
К овощам на пару можно добавить несколько штук бразильских орехов.
Обед
На обед рекомендуется приготовить средиземноморский салат.
Ингредиенты (на три порции):
- чёрная фасоль — 100 г;
- кинза — пучок;
- чеснок — несколько долек;
- зелёный лук — 3 пёрышка;
- красный болгарский перец — 1 шт.;
- красный лук — 1/2 шт.;
- лимонный сок — 3 ст. л.;
- киноа — 75 г;
- кайенский перец — щепотка;
- соль — 1 ч. л.;
- кумин — 1 ч. л.;
- яблочный уксус — 1 ч. л.;
- оливковое масло — 1 ч. л.
Фото: istockphoto.com
Способ приготовления:
- Фасоль и киноа перед приготовлением замочить на ночь в прохладной воде.
- Отварить крупу до готовности.
- В миске приготовить соус — смешать масло, лимонный сок, яблочный уксус, измельчённый чеснок, кайенский перец, зиру и соль.
- Мелко нарубить зелень.
- Киноа тщательно промыть, выложить в салатник, влить соус, тщательно перемешать.
- В салатник добавить нарезанные перец и лук, отварную фасоль, зелень.
Полдник
На полдник приготовьте вкуснейший пудинг из авокадо, который отлично заменит пирожные с трансжирами из ближайшего магазина.
Ингредиенты:
- авокадо — 1/2 шт.;
- ягоды — 150 г;
- натуральное какао — 1 ст. л.;
- вода – 2 ст. л.
Фото: istockphoto.com
Способ приготовления:
взбить ингредиенты в блендере до однородного состояния.
Ужин
Ужин детокс-дня должен быть согревающим. Приготовьте суп-пюре из брокколи и цукини.
Ингредиенты:
- брокколи — 300 г;
- кабачки — 300 г;
- лук-порей — 200 г;
- зелень — по вкусу;
- соль — по вкусу;
- чёрный молотый перец — по вкусу;
- оливковое масло — 1 ст. л.;
- тыквенные семечки — 1 ст. л.;
- кокосовые сливки — 1 ст. л. на порцию (по желанию).
Фото: istockphoto.com
Способ приготовления:
- Поместить овощи в кастрюлю, залить водой примерно на 3/4 и оставить вариться до полуготовности. Через 15–20 минут овощи будут готовы.
- Добавить масло, соль и перец.
- Измельчить овощи блендером до пюреобразного состояния.
- Добавить семечки и сливки в суп.
Отмечу, что во время детокса необходима физическая активность: пешие прогулки на свежем воздухе, плавание, йога, пилатес, активные групповые занятия в спортзале.
На время детокса лучше отказаться от приёма спазмолитиков, сократить использование антиперспирантов.
Рекомендую в этот день посетить баню, попариться с веником или принять домашнюю ванну с магниевой солью. Позаботьтесь и о лимфодренажной системе — сделайте массаж сухой щёткой.
При выходе из детокса нужно соблюсти несколько рекомендаций:
- оставьте в рационе продукты, богатые клетчаткой (овощи), чтобы поддержать полезную микрофлору кишечника;
- минимум в течение недели постарайтесь не употреблять хлеб, выпечку, сладости, алкоголь;
- добавляйте мясные и молочные продукты в рацион постепенно, маленькими порциями.
Детокс-питание поможет сбалансировать биохимические процессы организма, улучшить состояние микрофлоры кишечника. Во время очищающего питания на органы детоксикации оказывается минимальная нагрузка, что позволяет им отдохнуть и набраться сил для работы.
Специальная диета улучшает работу ЖКТ и нормализует обмен веществ. Сбалансированное питание укрепляет иммунитет, кожа становится гладкой и упругой, волосы приобретают шелковистость и блеск, ногти перестают ломаться.
Фото: istockphoto.com
Во время детокса снижается нагрузка на почки, они начинают активно работать и своевременно удалять лишнюю жидкость, поэтому отёки быстро уходят.
Благодаря разгрузочному дню вы ощутите прилив сил и энергии, у вас будет отличное самочувствие и работоспособность. Пусть проведённый детокс-день станет для вас мощным импульсом к очищению от токсинов и оздоровлению.