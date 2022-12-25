Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Статьи

Почему жирная еда вредна для сердца и сосудов — 7 самых вредных продуктов для сердца

Почему жирная еда вредна для сердца и сосудов? Рассказывает врач-кардиолог
Денис Соколов
Почему жирная еда вредна для сердца и сосудов
Комментарии
Список самых вредных продуктов, которые лучше исключить из рациона. И на Новый год в том числе.

Новогодние столы традиционно ломятся от жирных и калорийных блюд. Сами по себе жиры очень полезны, однако всё дело в их количестве и качестве.

<a href="https://www.championat.com/authors/6321/1.html">Денис Соколов</a>
Денис Соколов
кандидат медицинских наук, член Asute Cardiovascular Care Association, врач-кардиолог АО «Медицина»

Расскажу о том, как жирная пища влияет на работу сосудов и сердца.

Жиры — важный в рационе компонент и основной источник энергии. Ненасыщенные считаются наиболее полезными: в них содержатся элементы, которые позволяют глюкозе быстрее усваиваться, что предупреждает развитие диабета и метаболического синдрома (нарушение обмена веществ).

Фото: istockphoto.com

Омега-3 жирные кислоты снижают уровень «плохого» холестерина в крови и не дают холестериновым бляшкам оседать на стенках сосудов. Кроме того, уменьшаются риски развития рака молочной железы, укрепляется иммунитет.

Основным источником ненасыщенных жиров считаются рыба, овощи, орехи, семена. Также много полезного в оливковом, подсолнечном и арахисовом маслах, авокадо.

Фото: istockphoto.com

Насыщенные жиры содержатся в красном мясе, птице, сале, молочных продуктах, сыре, кокосовом и сливочном маслах. Их употребление допустимо, но в умеренном количестве.

Дело в том, что такие вещества накапливаются в организме и увеличивают общий уровень холестерина. Растёт риск развития ишемической болезни сердца.

Трансжиры — самые неполезные элементы, которые встречаются в следующих продуктах:

  • печенье;
  • торты;
  • пицца;
  • майонез;
  • чипсы;
  • сосиски;
  • картошка фри и других блюдах, приготовленных во фритюре.
Какие жиры не стоит добавлять в рацион? Здесь найдёте список продуктов, от которых лучше отказаться.

Они повышают в крови уровень «плохого» холестерина, что приводит к формированию холестериновых бляшек, которые способны налипать на стенки артерий и сосудов. Такие отложения сужают просвет последних, что замедляет кровоток.

Появляются и другие осложнения:

  • жир откладывается на внутренних органах, появляется висцеральный жир (избыток внутрибрюшной жировой ткани), в том числе и на сердце, что негативно влияет на его работу;
  • сердце работает в режиме повышенной нагрузки, что приводит к его преждевременному изнашиванию.
По ссылке собрали неочевидные признаки, что сердце начало стареть. Проверьте себя по списку.
  • Головной мозг не получает достаточного количества кислорода.
  • Разрыв холестериновых бляшек может приводить к тромбообразованию.
Если вы уже столкнулись с проблемами сердца, обязательно проконсультируйтесь с врачом: он поможет вам сформировать новые пищевые привычки, порекомендует корректирующую диету.
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Популярные материалы
10 признаков настоящего мужчины. Проверь себя по списку
10 признаков настоящего мужчины. Проверь себя по списку
Чем опасен свиной грипп и как отличить его от обычного? Врач назвала 7 симптомов
Чем опасен свиной грипп и как отличить его от обычного? Врач назвала 7 симптомов
TOP 3
15 мудрых цитат, которые помогут пережить трудные времена
15 мудрых цитат, которые помогут пережить трудные времена
Мотивация
5 мест в России, где можно посмотреть северное сияние
5 мест в России, где можно посмотреть северное сияние
Впечатления
10 лучших фильмов 2022 года. Они достойны того, чтобы вы их посмотрели
10 лучших фильмов 2022 года. Они достойны того, чтобы вы их посмотрели
Впечатления
© championat.com 2000–2022