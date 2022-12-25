Список самых вредных продуктов, которые лучше исключить из рациона. И на Новый год в том числе.

Почему жирная еда вредна для сердца и сосудов? Рассказывает врач-кардиолог

Новогодние столы традиционно ломятся от жирных и калорийных блюд. Сами по себе жиры очень полезны, однако всё дело в их количестве и качестве.

Денис Соколов кандидат медицинских наук, член Asute Cardiovascular Care Association, врач-кардиолог АО «Медицина» Расскажу о том, как жирная пища влияет на работу сосудов и сердца.

Жиры — важный в рационе компонент и основной источник энергии. Ненасыщенные считаются наиболее полезными: в них содержатся элементы, которые позволяют глюкозе быстрее усваиваться, что предупреждает развитие диабета и метаболического синдрома (нарушение обмена веществ).

Фото: istockphoto.com

Омега-3 жирные кислоты снижают уровень «плохого» холестерина в крови и не дают холестериновым бляшкам оседать на стенках сосудов. Кроме того, уменьшаются риски развития рака молочной железы, укрепляется иммунитет.

Основным источником ненасыщенных жиров считаются рыба, овощи, орехи, семена. Также много полезного в оливковом, подсолнечном и арахисовом маслах, авокадо.

Фото: istockphoto.com

Насыщенные жиры содержатся в красном мясе, птице, сале, молочных продуктах, сыре, кокосовом и сливочном маслах. Их употребление допустимо, но в умеренном количестве.

Дело в том, что такие вещества накапливаются в организме и увеличивают общий уровень холестерина. Растёт риск развития ишемической болезни сердца.

Трансжиры — самые неполезные элементы, которые встречаются в следующих продуктах:

печенье;

торты;

пицца;

майонез;

чипсы;

сосиски;

картошка фри и других блюдах, приготовленных во фритюре.

Какие жиры не стоит добавлять в рацион? Здесь найдёте список продуктов, от которых лучше отказаться.

Они повышают в крови уровень «плохого» холестерина, что приводит к формированию холестериновых бляшек, которые способны налипать на стенки артерий и сосудов. Такие отложения сужают просвет последних, что замедляет кровоток.

Появляются и другие осложнения:

жир откладывается на внутренних органах, появляется висцеральный жир (избыток внутрибрюшной жировой ткани), в том числе и на сердце, что негативно влияет на его работу;

сердце работает в режиме повышенной нагрузки, что приводит к его преждевременному изнашиванию.

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Головной мозг не получает достаточного количества кислорода.

Разрыв холестериновых бляшек может приводить к тромбообразованию.

Если вы уже столкнулись с проблемами сердца, обязательно проконсультируйтесь с врачом: он поможет вам сформировать новые пищевые привычки, порекомендует корректирующую диету.