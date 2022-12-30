Какие дела мы не обязаны завершать до Нового года: чек-лист психолога

Вам кажется, что это важно, но это лишь уловки мозга.

Последние дни перед Новым годом выдаются «жаркими» для многих. Приходит осознание, что часть дел так и остаётся невыполненными. Возникают нервозность, тревога, и хочется взяться за всё и сразу. Работа, личные дела, встречи выматывают, появляется усталость, и ваше моральное состояние может значительно ухудшиться. Иногда гонка за выполненными задачами приводит к депрессии.

Психологи советуют трезво оценивать свои возможности, не драматизировать и позволить себе отложить выполнение части дел уже на новый год. Не забывайте про позитивный настрой. Если не успели что-то выполнить из задуманного – значит, в следующих месяцах появится больше возможностей и задачи будут выполнены качественнее.

Анастасия Швыркова психолог Новый год — это очередной дедлайн, черта, до которой хочется доделать все дела или запланировать новые. Почти как «начать диету с понедельника». Это попытка мозга хоть как-то дисциплинировать себя в хаосе собственной жизни. Но порой это позитивное стремление приводит к негативным последствиям.

Желание закончить всё в сжатый срок и прописать максимально точные даты новых дел — поездок, похода к врачу или бизнес-проектов — лишь добавляет тревожности и беспокойства. Планы «закрыть хвосты» и сбросить лишний груз ответственности в канун уходящего года превращаются в навязчивую идею.

Фото: istockphoto.com

Усиливают стресс маркетологи, напоминая, что вы ничего не успеваете и нужно поторопиться, особенно с подарками. Незаконченные дела постоянно висят открытыми вкладками в нашей голове, отнимают силы и энергию. Попробуйте расслабиться и не выполнять часть из запланированных дел.

Как себя разгрузить?

Разрешите себе не убираться дома.

Нет желания покупать все подарки? Отложите это занятие на первые дни января. Магазины работают и в новогодние каникулы.

Не хочется закупаться продуктами к застолью? Скорректируйте меню и закажите пиццу в новогоднюю ночь.

Необязательно приобретать новый наряд для праздника. Есть отличные традиции встречать Новый год в пижамах.

Техники, которые помогут расслабиться

Если понимаете, что просто неделание всего этого вас не успокоит, ловите инструкцию. Она поможет ощутить, что всё под контролем. Мозгу станет проще принять вашу безответственность.

1. Составьте список из невыполненных дел

Потратьте пять минут, выпишите все важные задачи, которые необходимо успеть сделать до Нового года. Вычеркните половину и оставьте только те, без которых отметить праздник просто невозможно. А остальные — в спокойном режиме распределите на другие дни без привязки к точным датам.

Фото: istockphoto.com

2. Побалуйте себя

Не стоит забывать о своём состоянии, вознаграждайте себя приятными покупками, особенно когда вам тяжело, а рабочий ритм давит психологически. Посетите любимое кафе, посмотрите новый фильм или сериал. Разгрузка и отдых необходимы для вашей продуктивности.

3. Отпустите ситуацию

Осознайте, что Новый год — это праздник. И от него вы хотите получить удовольствие, а не стресс. Не нужно соответствовать чужим ожиданиям. Не сравнивайте себя с другими и их достижениями перед праздником. Купите ёлочные украшения или прогуляйтесь, прочувствуйте атмосферу приближающегося события.

Фото: istockphoto.com

4. Расставьте приоритеты

Подумайте, чего хотите именно вы? Так ли важно иметь идеально вымытый пол перед праздником? Возможно, вы сможете понять, что успеть приобретать подарки всем родным и близким до боя курантов необязательно. Искать презенты бабушке можно и 3 января, если вы едете к ней 4-го. Рационализация ваших тревог поможет сконцентрироваться на действительно важных задачах, отметая ненужные.

5. Пожалейте себя

Не корите себя, если вы чего-то не успели. И на будущий год добавьте в вашу жизнь новую привычку — не ругать себя и убрать из своей жизни самокритику. Хвалите себя за каждое выполненное дело, сосредотачивайтесь на плюсах. Позитивный настрой позволит не свалиться в апатию и собраться перед выполнением важных задач.

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