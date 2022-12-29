Как самому составить генеалогическое древо семьи и рода: пошаговая инструкция

Оказывается, воссоздать историю поколений не так сложно. Но время потребуется.

Михаил Шевелёв управляющий партнёр дома семейных традиций «Кристиан», издатель родословных книг Многие считают, что создать семейное древо – сложная задача. Уверены, что в этом деле может помочь только узкий специалист, услуги которого будут стоить дорого. Однако это не так.

Окало 80% информации можно найти самостоятельно. Главное – знать, с чего начать поиск и куда обращаться за данными. Какие же шаги нужно предпринять, чтобы узнать больше о семье? Разбираемся по пунктам.

1. Опрос своих родственников

Первое, с чего необходимо начать – это разбор семейного архива (фотографии, документы, письма, дневники) и общение с родственниками, на самом деле бóльшая вся информация хранится в их умах. Лучше запастись диктофоном и блокнотом для кратких пометок.

Фото: istockphoto.com

Составьте заранее вопросы и начните опрашивать пожилых членов семьи. Кто были их родители, бабушки и дедушки, не забывайте про их сестёр, братьев, дядь и тёть. Записывайте их ФИО, даты рождения и смерти, род занятий и наличие детей. Пообщайтесь и с остальными родственниками, кто-то может дополнить историю и факты о ваших предках.

2. Запросы в региональные архивы, ЗАГСы и церкви

Государственные архивы (районные, региональные и федеральные) — главный источник сбора документации о ваших родственниках. Архив можно посетить самостоятельно либо же отправить запрос в электронном виде.

Каждая организация обрабатывает ваше обращение в разные временные сроки, будьте готовы к долгому ожиданию. Как правило, ответ поступает через месяц.

Фото: istockphoto.com

ЗАГСы хранят информацию о рождении, смерти и заключении брака начиная с 1917 года. Данные, которые относятся к более ранним периодам, находятся в метрических книгах в церквях, синагогах и мечетях. Также некоторые каталоги метрических книг есть в интернете. Обратите внимание, что написание фамилий будет по старому стилю.

Если кто-то из вашей семьи был военным, то нужно отправить запрос и в военкомат по месту жительства родственника.

3. Бесплатные сайты с базами данных

Многие не доверяют информации с бесплатных сайтов, однако есть ряд интернет-ресурсов, которые имеют обширную базу данных. К таким относятся «Память народа», в неё входит информация и из «Мемориала», и из «Подвига народа», Центральный архив Министерства обороны РФ, Государственный архив Российской Федерации.

Фото: istockphoto.com

4. ДНК-исследования

Этот метод один из самых рабочих, однако и самый дорогостоящий. С помощью медицинского анализа можно установить родство до 50-го поколения вашей семьи.

По генетическому набору хромосом в специальной базе ДНК-материалов других людей можно найти родственников. Также вы узнаете, где обитали ваши предки, как и куда переселялись. Можно установить, к каким этническим группам вы относитесь.

Сбор биоматериала занимает несколько минут, затем в лаборатории генетики расшифруют ваши анализы и сделают подробную расшифровку.

Фото: istockphoto.com

Как хранить информацию?

Лучше выбрать электронный вариант. Делайте оцифровку оригиналов документов и материалов. Также лучше сохранить диктофонные записи опроса родственников. В некоторых случаях можно делать и видеоматериалы. Полученную информацию можно оформить в виде семейного древа через специальные фоторедакторы и сайты.

Если история — это то, что вас увлекает, ищите по ссылке список музеев, которые можно посетить онлайн.