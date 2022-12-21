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7 лучших виртуальных музеев России и мира

7 всемирно известных музеев, которые можно посетить онлайн
Виктор Обморнов
7 известных музеев, которые можно посетить онлайн
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Прикоснуться к прекрасному можно из дома или офиса.

Почти три года назад грянула пандемия, и мир надолго погрузился в частичную изоляцию. Туристические предприятия начали терять посетителей, люди боялись выходить на улицы, прекращались авиасообщения между странами.

Музеям тоже пришлось несладко, но они нашли своевременное решение – начали развивать digital-направление и позволили всем желающим посещать их залы в формате онлайн.

Прошло два года, пандемия закончилась, а онлайн-музеи никуда не делись. Собрали для вас топ популярных музеев, которые можно посетить, не выходя из дома.

Музей Ватикана

Рим – это колыбель цивилизации, а Ватикан – часть Рима. Это не просто отдельное государство внутри города, это исторический памятник, хранящий в себе невообразимое множество культурных объектов и шедевров искусства.

Чего и говорить, именно в Ватиканском музее находится знаменитая на весь мир фреска «Сикстинская капелла» авторства Микеланджело. И это только часть коллекции музея, хоть и значительная.

В музее находятся произведения таких гениев Возрождения, как Рафаэль, Бернини, Боттичелли, да Винчи и многих других.

Как посетить: увидеть коллекцию музея онлайн можно по ссылке. Посещение бесплатное.

Лувр

Этот крупнейший музей Франции находится в центре Парижа. В 2018 году он установил рекорд по посещаемости, за год музей принял чуть больше 10 млн человек.

В этой культурной сокровищнице хранятся произведения искусства со всего мира, среди которых – «Мона Лиза» Леонардо да Винчи. На официальном сайте музея даже есть специальный раздел, в котором можно отдельно полюбоваться на одну из самых известных картин в мире в формате 360.

Авторы объяснили создание этого проекта тем, что в самом музее тяжело насладиться шедевром из-за большого количества желающих посмотреть на него.

Как посетить: увидеть коллекцию музея онлайн можно по ссылке. Посещение бесплатное.

О том, как один опытный путешественник дёшево добрался из Москвы в Париж этим летом, читайте по ссылке.

Третьяковская галерея

Многие жители нашей столицы хотя бы раз бывали в Третьяковской галерее, но ведь это не повод не появиться там вновь, пускай и виртуально.

За один заход вы вряд ли сможете осмотреть всю коллекцию этого музея, поэтому почему бы не изучить всё то, что не успели до этого онлайн. Или, если вам повезло чуть больше, в очках виртуальной реальности.

Сейчас музей хранит свыше 180 тыс. экспонатов, собранных со всего мира.

Как посетить: увидеть коллекцию музея онлайн можно по ссылке. Посещение бесплатное.

Музей Михаила Булгакова

«Нехорошая квартира» №50 в доме на Большой Садовой также открыта для посещения через интернет. Именно в этой квартире в романе Булгакова «Мастер и Маргарита» проживал Воланд со своей свитой во время визита в Москву.

Писатель и сам жил там на протяжении трёх лет, а теперь эта квартира – достояние общественности. Вы сможете сами взглянуть на интерьер этого загадочного места, про которое когда-то читали на страницах романа, а также посмотреть, как жил Булгаков, и заглянуть в «Синий кабинет», в котором он писал свои произведения.

Как посетить: увидеть коллекцию музея онлайн можно по ссылке. Посещение бесплатное.

Эрмитаж

Один билет в Эрмитаж даёт возможность гулять по павильонам музея на протяжении двух часов, а онлайн-экскурсия – хоть целый день.

Вы сможете насладиться египетским залом, «походить» по бриллиантовой и золотой кладовым, а также познакомиться с картинами известных художников, временно выставленными в Эрмитаже.

При желании можно даже «пройтись» вокруг музея и полюбоваться на одну из главных достопримечательностей Петербурга с улицы.

Как посетить: увидеть коллекцию музея онлайн можно по ссылке. Посещение бесплатное.

Национальный Вашингтонский музей естественной истории

Он был построен более 100 лет назад прямо в центре города. Музей включает в себя (только представьте!) свыше 140 млн различных артефактов, рассказывающих историю нашей планеты с самого её начала.

Коллекция включает образцы древнейших растений, животных, а также минералы и различные ископаемые. Самое большое внимание притягивают восстановленные скелеты динозавров. Их очень много.

Как посетить: увидеть коллекцию музея онлайн можно по ссылке. Посещение бесплатное.

Музей Акрополя

Последний музей из нашей подборки находится в одном из древнейших городов мира – в Афинах. А Древняя Греция всегда была и будет одной из самых интересных цивилизаций, которые можно изучать бесконечно.

Музей назван в честь символа Афин, Акрополя, древнейшей части города и комплекса храмов, находящихся на возвышенности. В этом музее хранятся артефакты жизни и быта древних греков, он подарит вам бесценный опыт общения с древностью в 3D-формате. От вас потребуется лишь нажимать на клавиши.

Как посетить: увидеть коллекцию музея онлайн можно по ссылке. Посещение бесплатное.

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