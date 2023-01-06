Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Главная Lifestyle Статьи

Психологические установки, которые старят 30-летних гораздо больше, чем морщины

5 психологических установок, которые старят 30-летних больше, чем морщины
Виктория Нагорная
Психологические установки, которые старят
Комментарии
Выбросив из головы кое-что навязанное другими, повышаем шансы обрести что-то своё.

Мы хотим всегда быть молодыми, бодрыми и здоровыми. Но время идёт, дата рождения в паспорте не меняется, и постепенно в голову начинают закрадываться мысли о приближающейся старости… Но чаще всего мы подгоняем сроки сами. Порой даже не задумываясь об этом.

<a href="https://www.championat.com/authors/6585/1.html">Виктория Нагорная</a>
Виктория Нагорная
психолог, коуч, блогер

Что такое ощущение старости с психологической точки зрения? Какие моменты влияют на наше её восприятие и как с ними работать? Разбираемся по порядку.

Ощущать себя старыми мы начинаем, когда:

  • перестаем развиваться;
  • становимся менее активными;
  • мысленно застреваем в прошлом;
  • прекращаем думать о светлом будущем;
  • нагружаем себя негативными установками.

Причём случиться это может довольно рано. Встретить молодых людей, которые считают себя глубокими стариками – это в наше время не редкость.

Последний пункт– про установки – один из самых вредоносных. Дело в том, что речь чаще всего о представлениях наших мам, пап, бабушек и дедушек. Чаще всего они кристаллизованы в форме универсальных житейских мудростей. И это – самое опасное.

Фото: istockphoto.com

Какие установки могут вас старить, не имея при этом прямого отношения к вашей жизни? И главное – как от них избавиться?

1. «В моём возрасте это невозможно»

Эта установка создаёт у нас ощущение обречённости. Нам кажется, что уже поздно что-то менять. Например, получать новую профессию, открывать свой бизнес, строить счастливые отношения, улучшать своё тело.

Что делать?

Если вы обнаружили у себя такую установку, важно найти в своём окружении или в интернете истории успеха других людей. Покажите самому себе, что всё реально. Изменить жизнь к лучшему можно в любом возрасте.

2. «Раньше было лучше»

Такая установка смещает фокус внимания на прошлое. Нам кажется, что мы упустили возможности, которых сейчас нет (и, о боже, уже не будет).

Примеры стенаний о прошлом:

  • раньше цены на путешествия были ниже;
  • на работе было меньше конкуренции;
  • на встречи с друзьями было больше времени.

Список огромен. Ограничивается он лишь уровнем вашего личного занудства.

Фото: istockphoto.com

Что делать?

Осознать, что машину времени пока не изобрели. Вернуться в прошлое мы не можем. Допустим, раньше действительно было лучше. Но это никак не поможет вам счастливо жить здесь и сейчас. Самое время честно ответить себе на вопрос: «Что я могу сделать, чтобы моё будущее было лучше, чем моё настоящее?»

3. «Где родился — там и пригодился»

Подобная установка обычно достаётся от родителей. И это не только про место жительства. Это ещё и про то, чтобы всю жизнь работать на одной работе, общаться с одними и теми же людьми, ездить на отдых в одно и то же место.

Раньше так было принято, но мир изменился. И если мы не расширяем свой кругозор и ничего не меняем, то постепенно начинаем ощущать, что попали в «день сурка». А рутина – это точно не про омолаживание.

Фото: istockphoto.com

Что делать?

В такой ситуации резко и кардинально всё изменить было бы ошибкой. Для нас любые перемены (даже позитивные) – это стресс. Лучше начать понемногу вносить в свою жизнь разнообразие: пройти какой-то курс по интересной теме, познакомиться с новыми людьми, съездить в новое место.

Постепенно вам будет хотеться всё новых и новых впечатлений. Вы почувствуете, что жизнь заиграла яркими красками. А это точно ведёт к молодости.

4. «Часики-то тикают»

Чаще всего такая установка возникает в наших головах из-за постоянного навязывания каких-то шаблонов и стереотипов со стороны общества. Родные говорят, что пора жениться или выходить замуж. Друзья настойчиво призывают заводить детей. Соцсети призывно пестрят успешными 18-летними миллионерами. Начинает казаться, что время несётся с бешеной скоростью, а мы плетёмся в хвосте.

Фото: istockphoto.com

Что делать?

Попытайтесь абстрагироваться от общепринятых норм и трезво взглянуть на свои желания. Выпишите, чего вы реально хотите прямо сейчас, а что может подождать. Помните, что всему своё время, и это время вы вправе выбрать самостоятельно.

5. «Это только для молодых»

Подобные фразы мы обычно используем, когда ленимся разбираться с чем-то новым: гаджетами, соцсетями и т. д. Отговоркой тут может служить и то, что жаль тратить время и энергию на изучение того, чего скоро не станет.

Фото: istockphoto.com

Но здесь есть один подвох – если мы постоянно делаем одно и то же (на автомате), мозг перестаёт активно работать и начинает стареть.

Что делать?

Если в вашей голове звучит эта фраза, совершите её апгрейд и скажите: «Это для меня. Ведь таким молодым, как сейчас, я уже никогда не буду». Нагружайте свой мозг новыми знаниями. Пусть в мозгу создаются новые нейронные связи. И всегда ощущайте себя молодыми.

Мысли о старости могут быть проявлением депрессивного состояния. Чтобы его преодолеть, нужно действовать. Пошаговый план ищите здесь.
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Популярные материалы
Нутрициолог назвала 7 вещей, которые нельзя делать сразу после еды
Нутрициолог назвала 7 вещей, которые нельзя делать сразу после еды
Расхламление: как одновременно убраться в квартире и в голове
Расхламление: как одновременно убраться в квартире и в голове
TOP 3
15 мудрых цитат, которые помогут пережить трудные времена
15 мудрых цитат, которые помогут пережить трудные времена
Мотивация
5 мест в России, где можно посмотреть северное сияние
5 мест в России, где можно посмотреть северное сияние
Впечатления
10 лучших фильмов 2022 года. Они достойны того, чтобы вы их посмотрели
10 лучших фильмов 2022 года. Они достойны того, чтобы вы их посмотрели
Впечатления
© championat.com 2000–2023