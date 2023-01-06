5 психологических установок, которые старят 30-летних больше, чем морщины

Мы хотим всегда быть молодыми, бодрыми и здоровыми. Но время идёт, дата рождения в паспорте не меняется, и постепенно в голову начинают закрадываться мысли о приближающейся старости… Но чаще всего мы подгоняем сроки сами. Порой даже не задумываясь об этом.

Виктория Нагорная психолог, коуч, блогер Что такое ощущение старости с психологической точки зрения? Какие моменты влияют на наше её восприятие и как с ними работать? Разбираемся по порядку.

Ощущать себя старыми мы начинаем, когда:

перестаем развиваться;

становимся менее активными;

мысленно застреваем в прошлом;

прекращаем думать о светлом будущем;

нагружаем себя негативными установками.

Причём случиться это может довольно рано. Встретить молодых людей, которые считают себя глубокими стариками – это в наше время не редкость.

Последний пункт– про установки – один из самых вредоносных. Дело в том, что речь чаще всего о представлениях наших мам, пап, бабушек и дедушек. Чаще всего они кристаллизованы в форме универсальных житейских мудростей. И это – самое опасное.

Фото: istockphoto.com

Какие установки могут вас старить, не имея при этом прямого отношения к вашей жизни? И главное – как от них избавиться?

1. «В моём возрасте это невозможно»

Эта установка создаёт у нас ощущение обречённости. Нам кажется, что уже поздно что-то менять. Например, получать новую профессию, открывать свой бизнес, строить счастливые отношения, улучшать своё тело.

Что делать?

Если вы обнаружили у себя такую установку, важно найти в своём окружении или в интернете истории успеха других людей. Покажите самому себе, что всё реально. Изменить жизнь к лучшему можно в любом возрасте.

2. «Раньше было лучше»

Такая установка смещает фокус внимания на прошлое. Нам кажется, что мы упустили возможности, которых сейчас нет (и, о боже, уже не будет).

Примеры стенаний о прошлом:

раньше цены на путешествия были ниже;

на работе было меньше конкуренции;

на встречи с друзьями было больше времени.

Список огромен. Ограничивается он лишь уровнем вашего личного занудства.

Фото: istockphoto.com

Что делать?

Осознать, что машину времени пока не изобрели. Вернуться в прошлое мы не можем. Допустим, раньше действительно было лучше. Но это никак не поможет вам счастливо жить здесь и сейчас. Самое время честно ответить себе на вопрос: «Что я могу сделать, чтобы моё будущее было лучше, чем моё настоящее?»

3. «Где родился — там и пригодился»

Подобная установка обычно достаётся от родителей. И это не только про место жительства. Это ещё и про то, чтобы всю жизнь работать на одной работе, общаться с одними и теми же людьми, ездить на отдых в одно и то же место.

Раньше так было принято, но мир изменился. И если мы не расширяем свой кругозор и ничего не меняем, то постепенно начинаем ощущать, что попали в «день сурка». А рутина – это точно не про омолаживание.

Фото: istockphoto.com

Что делать?

В такой ситуации резко и кардинально всё изменить было бы ошибкой. Для нас любые перемены (даже позитивные) – это стресс. Лучше начать понемногу вносить в свою жизнь разнообразие: пройти какой-то курс по интересной теме, познакомиться с новыми людьми, съездить в новое место.

Постепенно вам будет хотеться всё новых и новых впечатлений. Вы почувствуете, что жизнь заиграла яркими красками. А это точно ведёт к молодости.

4. «Часики-то тикают»

Чаще всего такая установка возникает в наших головах из-за постоянного навязывания каких-то шаблонов и стереотипов со стороны общества. Родные говорят, что пора жениться или выходить замуж. Друзья настойчиво призывают заводить детей. Соцсети призывно пестрят успешными 18-летними миллионерами. Начинает казаться, что время несётся с бешеной скоростью, а мы плетёмся в хвосте.

Фото: istockphoto.com

Что делать?

Попытайтесь абстрагироваться от общепринятых норм и трезво взглянуть на свои желания. Выпишите, чего вы реально хотите прямо сейчас, а что может подождать. Помните, что всему своё время, и это время вы вправе выбрать самостоятельно.

5. «Это только для молодых»

Подобные фразы мы обычно используем, когда ленимся разбираться с чем-то новым: гаджетами, соцсетями и т. д. Отговоркой тут может служить и то, что жаль тратить время и энергию на изучение того, чего скоро не станет.

Фото: istockphoto.com

Но здесь есть один подвох – если мы постоянно делаем одно и то же (на автомате), мозг перестаёт активно работать и начинает стареть.

Что делать?

Если в вашей голове звучит эта фраза, совершите её апгрейд и скажите: «Это для меня. Ведь таким молодым, как сейчас, я уже никогда не буду». Нагружайте свой мозг новыми знаниями. Пусть в мозгу создаются новые нейронные связи. И всегда ощущайте себя молодыми.

Мысли о старости могут быть проявлением депрессивного состояния. Чтобы его преодолеть, нужно действовать. Пошаговый план ищите здесь.