«Сознание стало туманным». Как я отказалась от еды и воды на 32 часа и что из этого вышло

Кира Феклисова нейрокоуч , эксперт по вкусам и ароматам, к. ф. н. Я никогда не сидела на строгих диетах. При этом достаточно легко могла отказаться от сахара, мучного и кофе. Сила воли у меня прокачана с детства. Фигурное катание и карате, куда я ходила в школьные годы, сформировали мой сильный и смелый дух. Поэтому эксперименты вроде 32-часового голодания без воды и еды меня не пугали. Моё окружение активно его проходило. Я решила попробовать.

Говорят, что основная идея сухого голодания состоит в том, чтобы организм в жёстких условиях был вынужден использовать из своих резервов не только жировую прослойку, но и воду.

В теории из-за этого уничтожаются чужеродные микроорганизмы, приостанавливаются патологические процессы, останавливаются воспаления. С человеком происходит много положительных изменений: улучшается цвет лица и зубов, появляются лёгкость и бодрость, исчезают болезни.

Фото: istockphoto.com

Вечер накануне голодания состоял из лёгкого салата и травяного чая – именно так эксперты рекомендуют входить в голод. Вместо завтрака я отправилась гулять в парк и на какое-то время обманула свой мозг. Ближе к обеду организм начал требовать еду.

«Потом поем!» – сказала я себе. Это не подействовало. Тело и мозг хотели сейчас.

Я усерднее погрузилась в работу, но заметила, что появилась общая расфокусировка и меня стало клонить в сон. Сознание стало туманным и трансовым, как будто я смотрю на мир сквозь некую пелену. Видимо, мозг решил, что, раз я не ем, значит, сплю, и начал погружаться в полудрёму.

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Я продолжала концентрироваться на выполнении задач. И воспользовалась для бодрости эфирным маслом лемонграсса. Нос буквально обжёг цитрусовый аромат, который обычно легко создавал состояние бодрости и драйва.

Позже снова вышла на улицу и поняла, что пространство полно съедобных запахов: кофе, свежая выпечка, жареная картошка, пирожки, курица. Как будто все вокруг только и делают, что едят мне назло. От переизбытка съедобных запахов меня стало подташнивать.

Фото: istockphoto.com

А женщина, надушенная сильным парфюмом, проходившая мимо, вызвала у меня тошнотворный рефлекс. Чувствительность носа увеличилась в несколько раз. Мир буквально атаковал меня своими ароматами.

Ближе к вечеру меня накрыла мигрень. И я решила лечь спать. Понимала, что это бегство от процесса, но лучше так, чем нарушить эксперимент.

В 20:00 уже была в постели, а проснулась в 5:00: голодная, но при этом полная сил и энергии. Голова уже не болела, но лёгкая тошнота оставалась.

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Первым делом сварила овсяную кашу. Её вкус показался мне просто божественным. Как будто за время голодания мои вкусовые рецепторы обновились и стали воспринимать вкусы ещё острее и ярче. Вместо кофе выпила зелёный чай и тоже удивилась его насыщенному цветочному аромату.

Фото: istockphoto.com

Эффект яркости вкусов и ароматов продлился ещё два дня. Заряд энергии тоже. С очередной чашкой кофе привыкала к горькому и терпкому послевкусию и забывала о тонкости и многогранности простых вкусов.

Свой опыт сухого голодания я провела ещё два раза. Но так как у меня повторялась история с мигренью, тошнотой и ранним отходом ко сну, я решила, что это не мой метод. Слишком он сложный и мучительный для моего тела. Для себя я решила остановиться на выборе здоровой еды и балансе сна и спорта.

Мнение врача

Ирина Юзуп кандидат медицинских наук, врач интегративной, превентивной и конвенциональной медицин, нутрициолог Физиология «говорит», что голод – это естественный активатор аутофагии. Под термином понимают процесс избавления организма от больных клеток. Это важно для поддержания клеточного гомеостаза, регуляция которого нарушается при многих метаболических расстройствах, включая ожирение и инсулинорезистентность.

Периодическое голодание действительно способствует обновлению организма. А также является одним из методов лечения серьёзных заболеваний (например, онкологии, по очевидным причинам, ведь раковые клетки с невероятной скоростью потребляют глюкозу).

На голодании рекомендовано оставаться, если при этом пить минеральную воду, а не обычную, это позволит не допустить обезвоживания организма.

Фото: istockphoto.com

Существует также цикличное голодание с небольшим ограничением калорийности, когда окно без еды сменяется окном приёма пищи. Популярные схемы такой диеты — 16/8, 14/10, 20/4 часов, где меньшее количество часов предполагает трапезу. Такая стратегия считается наиболее подходящей.

Постоянное повышение содержания питательных веществ в кишечной среде приводит к увеличению активности и изменению функциональных возможностей микробиоты. Это серьёзно нарушает взаимодействие между хозяином и микробиомом, провоцирует дисбактериоз, развитие заболеваний.

Ограничивать себя в еде рекомендовано не более 24 часов. Для людей с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта лучше не практиковать такие диеты без назначения врача. Намного важнее не сколько вы голодаете, а что потребляете в промежутках «окон». То же и с сухим и водным голоданием.