Почему курить зимой особенно вредно? Врач назвала 9 негативных последствий

Ирина Терещенко медицинский директор СИТИЛАБ, кандидат медицинских наук Курение вредно, независимо от времени года, однако зимой негативное влияние на организм ещё сильнее. И вот почему.

Сухость слизистых оболочек

Этому способствуют холодная зима и отопительный сезон. В то же время курение снижает местный иммунитет, и различным вирусам (коронавирусу, вирусам гриппа и другим патогенам, вызывающим ОРВИ) становится ещё легче проникнуть в организм, ведь слизистая носа и горла – входные ворота для инфекций.

Фото: istockphoto.com

Риск попадания инфекций

Поочерёдное вдыхание морозного воздуха и горячего табачного дыма способствует усиленному образованию мокроты, и, если в организм проник вирус, увеличивается риск присоединения бактериальной инфекции.

Проблемы с лёгкими

Курение приводит к отеку и сужению дыхательных путей, вызывая одышку. Избыток слизи и нарушение её отведения из бронхолёгочной системы увеличивает риск лёгочных инфекций, которые начинаются с хрипов и кашля.

По ссылке узнаете, что происходит с памятью при отказе от курения.

Осипший голос

От резкого перепада температур также страдают связки, из-за чего курильщики часто сталкиваются с осипшим голосом.

Фото: istockphoto.com

Рецидив хронических заболеваний

Нередко курильщики выходят на улицу или балкон в лёгкой обуви и без верхней одежды даже в морозы – ведь это всего на пару минут. Однако для незакалённого организма это сильный стресс, из-за которого тоже может снижаться иммунитет. В результате повышается риск получить не только ОРВИ, но рецидив хронических заболеваний.

Болезни зубов

От перепада температур страдает зубная эмаль, контраст между горячим и холодным воздухом может провоцировать формирование микротрещин.

Сухая кожа губ

У курильщиков со стажем появляется привычка облизывать губы. От этого могут образовываться трещины и заеды в уголках рта.

Нагрузка на сердце

Сердечной мышце приходится больше работать, перекачивая кровь на холоде. Курение дополнительно нагружает сердце, повышает давление, увеличивает риск тромбообразования. В любое время года это главный фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний, а зимой вред от сигарет ещё больше обычного.

Фото: istockphoto.com

Вред окружающим

Не стоит забывать и о вреде пассивного курения. Если зимой, когда не хочется выходить на холод, курят дома, от этого страдают все члены семьи.

В предыдущем материале рассказали о других неочевидных последствиях курения, которые распространяются и на пассивных курильщиков.