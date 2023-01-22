Почему курить зимой особенно вредно? Врач назвала 9 негативных последствий

медицинский директор СИТИЛАБ, кандидат медицинских наук
Курение вредно, независимо от времени года, однако зимой негативное влияние на организм ещё сильнее. И вот почему.
Сухость слизистых оболочек
Этому способствуют холодная зима и отопительный сезон. В то же время курение снижает местный иммунитет, и различным вирусам (коронавирусу, вирусам гриппа и другим патогенам, вызывающим ОРВИ) становится ещё легче проникнуть в организм, ведь слизистая носа и горла – входные ворота для инфекций.
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Риск попадания инфекций
Поочерёдное вдыхание морозного воздуха и горячего табачного дыма способствует усиленному образованию мокроты, и, если в организм проник вирус, увеличивается риск присоединения бактериальной инфекции.
Проблемы с лёгкими
Курение приводит к отеку и сужению дыхательных путей, вызывая одышку. Избыток слизи и нарушение её отведения из бронхолёгочной системы увеличивает риск лёгочных инфекций, которые начинаются с хрипов и кашля.
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Осипший голос
От резкого перепада температур также страдают связки, из-за чего курильщики часто сталкиваются с осипшим голосом.
Фото: istockphoto.com
Рецидив хронических заболеваний
Нередко курильщики выходят на улицу или балкон в лёгкой обуви и без верхней одежды даже в морозы – ведь это всего на пару минут. Однако для незакалённого организма это сильный стресс, из-за которого тоже может снижаться иммунитет. В результате повышается риск получить не только ОРВИ, но рецидив хронических заболеваний.
Болезни зубов
От перепада температур страдает зубная эмаль, контраст между горячим и холодным воздухом может провоцировать формирование микротрещин.
Сухая кожа губ
У курильщиков со стажем появляется привычка облизывать губы. От этого могут образовываться трещины и заеды в уголках рта.
Нагрузка на сердце
Сердечной мышце приходится больше работать, перекачивая кровь на холоде. Курение дополнительно нагружает сердце, повышает давление, увеличивает риск тромбообразования. В любое время года это главный фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний, а зимой вред от сигарет ещё больше обычного.
Фото: istockphoto.com
Вред окружающим
Не стоит забывать и о вреде пассивного курения. Если зимой, когда не хочется выходить на холод, курят дома, от этого страдают все члены семьи.
В предыдущем материале рассказали о других неочевидных последствиях курения, которые распространяются и на пассивных курильщиков.