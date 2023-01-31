Чем заняться в Казани зимой? Рекомендации опытного путешественника

Владимир Виноградов резидент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story Казань очаровательна в любую погоду. Смена сезонов лишь подчёркивает многообразие культуры, истории и традиций этого древнего города, акцентируя новые малознакомые грани легендарных мест и популярных точек притяжения. Несмотря на это, после новогодних праздников туристов в Казань традиционно приезжает чуть меньше, чем осенью или летом – и очень зря! Расскажу, чем привлекательна зимняя Казань и что обязательно стоит увидеть, посетить и попробовать тем, кого не пугают низкие температуры.

О том, куда съездить из Москвы зимой на пару дней, рассказали в этом материале

Казань изнутри: гид на случай плохой погоды

Даже если погода на левом берегу Волги оставляет желать лучшего, Казань предложит самые разные сценарии для отдыха.

Классический – с посещением кремлёвских Благовещенского собора, мечети Кул Шариф и Центра «Эрмитаж – Казань». Или неочевидный – с заходом в Музей социалистического быта, Храм всех религий и чайную при Музее чак-чака, где в атмосфере татарского купеческого дома можно продегустировать натуральные напитки и десерты.

Отдельного упоминания заслуживает татарская кухня. Что может быть своевременнее, чем щедрая порция бешбармака или шурпы после бодрой прогулки на морозе? Про свежие пышные эчпочмаки или перемячи даже говорить не буду – их надо пробовать. Заходить в кафе традиционной кухни и концептуальные рестопабы, расспрашивать официантов и поваров, дегустировать знакомые и особенно незнакомые позиции меню и не отказывать себе в десерте: кош-теле или талкыш келяве, сладкой пирамиде из мёда.

Эчпочмаки Фото: istockphoto.com

Казань снаружи: прогулочные маршруты назло непогоде

Снег и мороз позволяют взглянуть на Казань под абсолютно новым углом. Белокаменные стены кремля образуют с заснеженным кремлёвским холмом завораживающий пастельный ансамбль, который как бы «парит» высоко над Казанкой.

Подобное ощущение возникает и при взгляде на архитектуру Болгара, «Тадж-Махала Волжской Булгарии», для посещения которого стоит выделить отдельный день. Расположенный в 200 км от Казани, зимой этот город становится почти пустынным и с удовольствием показывает редким путешественникам свои древние памятники – пусть и укрытые снежным покровом.

Но вернёмся в Казань. Пушистые сугробы добавляют уюта и без того «ламповой» Старо-Татарской слободе, где можно неспешно бродить, заглядываясь на особняки казанских купцов, промышленников и интеллигенции. Пешеходную улицу Баумана можно пройти чуть быстрее, но и там есть на что посмотреть – от высотной доминанты этой части города, колокольни Богоявленского собора, до бесчисленных едва заметных памятников, разбросанных вдоль по улице.

Наконец, нельзя побывать зимой в Казани и не прокатиться на коньках по вечерней кремлёвской набережной, которую превращают в большой городской каток. Скользя по ледовой галерее световых инсталляций, легко вернуть давно забытые детские воспоминания и понять, что зима – это всё-таки очень хорошо.

Дворец фермеров Фото: istockphoto.com

О том, чем заняться зимой в Санкт-Петербурге, рассказали по ссылке