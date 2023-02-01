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Как накачать ноги без приседаний со штангой, комплекс упражнений для ног

Как накачать ноги без приседаний со штангой? 3 альтернативных упражнения
Маргарита Иванникова Екатерина Нагорная
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Как накачать ноги без приседаний со штангой?
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Для выполнения этого комплекса понадобится ленточный эспандер.

Приседания со штангой – отличное упражнение для прокачки ног и ягодиц. Но одновременно с этим довольно непростое и травмоопасное, особенно если заниматься с большим весом.

Тем, кто ещё не достиг уровня мастерства для таких тренировок или просто не любит приседания со штангой, стоит поискать альтернативы этому упражнению. К счастью, их очень много.

Сегодня мы вместе с фитнес-тренером Екатериной Нагорной подготовили тренировку для тех, кто хочет накачать ноги без приседаний со штангой. Для выполнения комплекса вам понадобится ленточный эспандер. Упражнения подойдут всем, и их можно выполнять где бы вы ни находились: дома, в зале и даже на прогулке. Включайте видео — и поехали!

Если вы не любите приседания, в этой статье рассказали о нескольких упражнениях, которые прокачают ягодицы не хуже.
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