Попробуйте прочитать их, будучи взрослыми, и вы взглянете на жизнь совершенно под другим углом.

5 книг из школьной программы, которые мужчины поймут только после 30 лет

Список литературы в средней и старшей школе часто наполнен авторами с весьма спорными произведениями. В них писатели не просто учат, воспитывают, знакомят с красотой языка, образов, но и поднимают философские вопросы. Получить ответы на них сложно даже взрослому. Понять глубину проблематики произведения, действия героев, их перипетии трудно подростку без опыта и груза прожитых лет.

Конечно, можно писать сочинения по заготовленным шаблонам и основываясь на оценке литературных критиков. Но, скорее, подобные работы будут напоминать не личное мнение о прочитанном, а желание угодить учителю. Разобраться же в мотивах поступков героев, их трагедии самостоятельно легче в зрелом возрасте, попав в похожие ситуации. Отсюда появляются отзывы, что произведения из школьной программы только после 30 лет стали откровением и по-настоящему интересными.

статье собрали шесть полезных книг о мозге, которые помогут разобраться в себе.

«Обломов», Иван Гончаров

Энциклопедия русской души рассказывает о проблемах общества и трагедии человека. Критики чётко дают ответ, что лень, нежелание что-то делать – национальная беда, которая характерна для дворянства того времени.

Но если разобрать поведение главного героя, учитывая современные реалии – возможность прохождения психотерапии, Обломов перестаёт быть в наших глазах «трутнем». Можно увидеть в нём жертву обстоятельств. Понять, что все проблемы его поведения кроются в травмирующих событиях детства, например. Гиперопека, чрезмерная забота привели к инфантилизму и невозможности вырасти полноценной личностью.

Перечитайте роман, и, возможно, вы измените своё мнение о главном герое.

«Обломов» Фото: Издательство АСТ

«Преступление и наказание», Фёдор Достоевский

Споры о том, что произведения Фёдора Михайловича сложны для понимания школьников, ходят давно и не утихают до сих пор. Многогранные характеры героев, трагичные судьбы, жестокие жизненные обстоятельства не всегда находят отклик даже у взрослых читателей. Пробежаться и вникнуть в каждую строчку романов Достоевского невозможно.

Душевные терзания Раскольникова, мотивы его поступков, философские рассуждения доступны только людям, которые уже научились различать оттенки характера и не делить жизнь на чёрное и белое, плохое и хорошее. Сильные стороны и решительность у главного героя «Преступления и наказания» тоже есть.

Попробуйте найти свет в сером и угрюмом Петербурге с подавленными и угнетёнными героями сейчас.

«Преступление и наказание» Фото: Издательство АСТ

«Тарас Бульба», Николай Гоголь

Сильная строка из повести «Я тебя породил, я тебя и убью!» вызывает много противоречивых мнений. Способность отрефлексировать, понять мотивы действий героя, весь трагизм можно, лишь став родителями. Настолько мощный получился у писателя образ.

Но сможет ли до конца понять его только начинающий жить ребёнок? Даже сами учителя отмечают, что повесть неплохо было бы начать изучать в 10–11-м классах, а не в седьмом. Чтение повести уже взрослым раскроет вам новые смыслы.

«Тарас Бульба» Фото: Издательство АСТ

«Тихий Дон», Михаил Шолохов

Нет, не потому, что роман слишком большой и объёмный, советуем перечитать его заново. Ведь наверняка в школьные годы много глав вами было пропущено.

Жизнь главного героя – Григория Мелехова – образ казачества в период гражданской войны. Сложные душевные метания, отношения с женщинами, жестокость нравов той поры школьники не смогут прочувствовать в полной мере. Попробуйте заново открыть страницы романа и углубиться в проблематику, описанную Шолоховым.

«Тихий Дон» Фото: Издательство АСТ

«Отцы и дети», Иван Тургенев

Роман нравится школьникам за свой динамичный слог и прогрессивные идеи. Столкновение взглядов старшего и младшего поколений актуально до сих пор. Но не всегда ученики готовы прочитать за идеями нигилизма другие мысли Тургенева.

В романе автор показывает трагедию Базарова и его стремления к переменам. А вот смыслы, направленные на сохранение семейственности, которые передал Тургенев, иногда остаются за бортом понимания. Перечитайте роман и побудьте философами, которые уже понимают, как воспринимать своих родителей с их установками и устоями.

«Отцы и дети» Фото: Издательство АСТ

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