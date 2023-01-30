Как вы спасаетесь от зимней хандры?

Зимой солнце – редкий гость в наших широтах. Но иногда оно всё же радует нас своим присутствием. Чаще всего в холода мы становимся медлительнее, энергия падает, и делать совсем ничего не хочется. Однако кому-то всё же удаётся вытаскивать себя из состояния хандры и поддерживать хорошее настроение, несмотря ни на что.

Способов много. Самое главное — суметь переключить мозг с негатива на позитив, и тогда даже в самом сером дне можно найти массу положительных моментов. Долгие вечерние прогулки, спорт, посиделки с друзьями, медитации, походы к психологу – всё это может не только помочь вам выбраться из кокона, но и вернуть гармонию в ваши зимние будни.

Сегодня мы решили узнать, как вы спасаетесь от хандры в период, когда так мало солнца, и подготовили опрос. Скорее голосуйте за понравившийся вам вариант!

В предыдущем материале подготовили для вас 25 самых вдохновляющих цитат Фаины Раневской на все случаи жизни.