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25 лучших цитат Фаины Раневской на разные случаи жизни

Мудрость и сарказм: 25 лучших цитат Фаины Раневской на разные случаи жизни
Ольга Астафьева
25 лучших цитат Фаины Раневской
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Про здоровье и красоту, мужчин и женщин, радость жизни и полное её отсутствие.

Что бы с вами ни произошло — нежелательная прибавка в весе, расставание с любимым или очередная потеря жизненных ориентиров — у Фаины Раневской на всё найдётся вдохновляющий комментарий. Как всегда, он будет не лишён сарказма. Кажется, именно в этом и заключается секрет великой актрисы.

Её жизнь не была простой, но она никогда не теряла способности относиться ко всему с юмором. Учимся, вдохновляемся и смеёмся от души.

Про жизнь

Всё сбудется, стоит только расхотеть.
Главное — живой жизнью жить, а не по закоулкам памяти шарить.

Фото: ТАСС

Оптимизм — это недостаток информации.
Моё богатство, очевидно, в том, что мне оно не нужно.
У меня хватило ума прожить жизнь глупо.

Фото: РИА Новости

Одиночество — это когда при наличии в доме телефона звонит только будильник.
Жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на диеты, жадных мужчин и плохое настроение.
Хотите изменить жизнь, но никак не можете решиться? Подборку вдохновляющих цитат ищите здесь.

Про здоровье и красоту

Если больной очень хочет жить, врачи бессильны.
Здоровье — это когда у вас каждый день болит в другом месте.

Фото: РИА Новости

Всё приятное в этом мире либо вредно, либо аморально, либо ведёт к ожирению.
Почему женщины так много времени и средств уделяют внешнему виду, а не развитию интеллекта? Потому что слепых мужчин гораздо меньше, чем глупых.

Про отношения

Встречается такая любовь, что лучше её сразу заменить расстрелом.
Больше всего в жизни я любила влюбляться.

Фото: РИА Новости

Настоящий мужчина — это мужчина, который точно помнит день рождения женщины и никогда не знает, сколько ей лет. Мужчина, который никогда не помнит дня рождения женщины, но точно знает, сколько ей лет, — это её муж.
Семья заменяет всё. Поэтому, прежде чем её завести, стоит подумать, что тебе важнее — всё или семья.

Фото: ТАСС

Сказка — это когда женился на лягушке, а она оказалась царевной. А быль — это когда наоборот.
Как много любви, а в аптеку сходить некому.
Если женщина говорит мужчине, что он самый умный, значит, она понимает, что второго такого дурака не найдёт.

Фото: РИА Новости

Вот женишься — тогда поймёшь, что такое счастье. Но будет поздно.
Если вдруг вы стали для кого-то плохим, значит, много хорошего было сделано для этого человека.

Про актёрство и талант

Сняться в плохом фильме — всё равно что плюнуть в вечность.
Талант — это неуверенность в себе и мучительное недовольство собой и своими недостатками, чего я никогда не встречала у посредственности.

Фото: РИА Новости

О своих работах в кино: «Деньги съедены, а позор остался».
Вы знаете, что такое сниматься в кино? Представьте, что вы моетесь в бане, а туда приводят экскурсию.
Четвёртый раз смотрю этот фильм и должна вам сказать, что сегодня актёры играли как никогда.
Вовремя услышать нужную фразу – это важно! Если пока она не нашлась, возможно, стоит изучить свежие источники… Здесь мы собрали топ-10 мрачноватых, но остроумных цитат из сериала «Уэнсдей».
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