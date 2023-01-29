Аюрведа-практик дала индивидуальные рекомендации о том, как жить в гармонии с собой.

Как питаться по дошам мужчинам и женщинам? Простые правила, чтобы наполнить тело силой

Современный мир наполнен разными диетами, которые обещают нам здоровье, красоту и энергию. Однако ни одна из них не работает для большинства людей. Подобрать себе рацион питания бывает непросто, потому что множество исследований дают нам весьма противоречивую информацию.

Мила Карпенко клинический психолог, гештальт-терапевт, регрессолог, аюрведа-практик Помирить все эти знания может аюрведа, наука о жизни, корни которой уходят в далёкое прошлое и насчитывают порядка 5000 лет. Теперь уже весьма современна по многим подходам, но сохраняет знания, полученные тысячи лет назад.

Эта система знаний предлагает нам рассматривать каждого человека с точки зрения его конституции или психофизиологического строения. Проще говоря, Аюрведа разделяет всех людей на три группы: Вату, Питту и Капху.

Подробнее о том, как определить тип тела по аюрведе, читайте здесь

Каждой из них соответствует особое строение тела, свои сильные и слабые стороны организма и личности, а также склонности к разного рода болезням и переживаемым эмоциям.

Кроме того, Аюрведа учит нас, что здоровье физического тела начинается с питания. Для каждой конституции, или доши, рекомендует свой особенный подход к еде.

Вата

Люди с доминированием Вата доши отличаются хрупким телосложением, чувствительностью к холоду, сухостью кожи и слизистых, предрасположенностью к запорам, газам, бессоннице, а также склонностью к тревогам и страхам.

Чтобы помочь этой группе людей, Аюрведа рекомендует отдавать предпочтение приготовленной и тёплой еде, которая всегда должна содержать жир или масло.

Салаты из сырых овощей для них совсем не подходят и нередко могут приводить к проблемам толстого кишечника. Супы и тушёные овощи с кашами и белком принесут спокойствие и влагу людям данной конституции.

Фото: istockphoto.com

Кроме того, мы можем использовать тёплые специи, такие как лавровый лист, душистый перец, кардамон, тмин, укропное семя. Все они помогут согреть людей Вата доши изнутри.

Настоятельно рекомендуется таким людям отказаться от сырых овощей и фруктов, особенно во время обострения перечисленных симптомов, а также от сухих продуктов питания, как, например, чипсы, печенье, жареные семечки и орехи.

Питта

Для людей с преобладанием Питта конституции характерны средние размеры тела, светлая кожа и серые, зелёные или голубые глаза. Они хорошо учатся, неплохо излагают свои мысли и опираются в жизни на логику и факты.

Чаще всего Питты страдают от воспалений, которые нередко проявляются в покраснении и высыпаниях на коже, раздражении глаз, диарее, кислом привкусе во рту и изжоге.

По ссылке назвали продукты, которые помогают справиться с изжогой.

В психологическом плане могут ярко проявляться гнев, критичность, раздражительность, желание конкурировать и контролировать. Чтобы справиться с этими проблемами, людям данной конституции рекомендуется употреблять больше зелёных листовых овощей.

Такие продукты содержат холодный по своим свойствам хлорофилл, который помогает снизить воспаление тела и охладить горячий ум. Кроме того, Питты чувствительны к жирному и жареному, а также к перегретому маслу.

Фото: istockphoto.com

Идеальной для них будет вегетарианская диета, с периодическим употреблением молочных продуктов и иногда яиц. Важно снизить потребление любых ферментированных изделий и употреблять, например, квашеную капусту, не миску за один раз, а две столовые ложки.

Список ферментированных продуктов, которые помогают контролировать вес, ищите здесь

Рекомендуемыми специями для Питта конституции традиционно являются фенхель, кориандр и кумин.

Капхи

Для Капхи свойственна склонность к набору веса, спокойствие и подчинение. Они малоконфликтные и малоподвижные. Такой тип людей часто страдает от бронхитов и заложенности носа, а также от запоров и отёков.

По характеру Капхи любят заботиться и поддерживать, однако в состоянии дисбаланса страдают от накопительства, жадности и не желают отпускать близких им людей.

Чтобы с этим справиться, Аюрведа рекомендует контролировать размер порции и не переедать. Значительно снизить потребление сахара, мучных и молочных продуктов в любой форме.

Фото: unsplash.com/@mary_skr

Большую часть еды должны составлять овощи, которые выросли над землей, и протеин, желательно растительный. Капхи хорошо переносят бобовые, которыми очень рекомендуется разнообразить их рацион питания.

Из специй для данной конституции рекомендуется острое, то, что разогревает кровь, как, например, любые перцы, пажитник, кумин, тмин, лавровый лист, сухой имбирь, чабрец и базилик.

Фото: istockphoto.com

По возможности потребление углеводов должно быть снижено, а приготовленных овощей — не менее 50% от объёма всей тарелки.