Нутрициолог назвала 10 ферментированных продуктов, которые помогают контролировать вес

Среди них не только йогурты и квашеные овощи.

Ната Гончар основатель Международного института интегративной нутрициологии Ферментированные продукты были частью рациона наших предков с древних времён. Они употребляли в пищу мясо, овощи, молочные продукты. Такое питание улучшало пищеварение и повышало иммунитет. Расскажу, насколько такая еда полезна сегодня и что можно купить в магазине.

Наш микробиом индивидуален и имеет разный состав, который зависит от генетики, образа жизни, питания. Более 60% микрофлоры сосредоточено в кишечнике.

Микробиом — это единый метаболический организм, который играет важную роль в поддержании нашего здоровья: помогает усваиваться нутриентам, поддерживает иммунитет, защищает от развития инфекций, обеспечивает целостность слизистой оболочки кишечника (лактобактерии вырабатывают вещества для восстановления и утолщения слизистой).

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Что такое ферментированные продукты и зачем они нужны

Нарушения в работе микробиома провоцируют развитие хронических заболеваний, воспалительных процессов в желудочно-кишечном тракте и проблем с сердечно-сосудистой системой.

Поэтому в рацион необходимо добавлять ферментированные продукты — идеальную пищу для микроорганизмов.

Ферментация — это один из самых древних типов кулинарной обработки, тысячелетиями используемый в традициях народов мира.

Ферментированные продукты — богатые источники пробиотиков и бактерий, поддерживающие в кишечнике популяцию полезных микроорганизмов, которые вытесняют вредные.

Их польза заключается в положительном влиянии на работу желудочно-кишечного тракта и на состояние микробиома.

Это не только йогурты, квашеные овощи, но и выдержанные сыры, кофе и шоколад (приготовленные особым способом). Чайный гриб, к слову, тоже ферментированный напиток, приготовленный из чёрного чая и сахара.

Рацион можно разнообразить следующими ферментированными продуктами:

квашеная капуста;

темпе (соевый продукт);

кимчи (корейская альтернатива квашеной капусте);

Фото: istockphoto.com

мисо (паста из соевых бобов);

кефир;

хлеб на закваске;

квашеные овощи без уксуса.

Ферментированные продукты улучшают усвоение минералов и поддерживают общее состояние здоровья, богаты клетчаткой, витаминами C и K, а также глюкозинолатами — соединениями, которые помогают снижать уровень воспаления и бороться с раком кишечника, контролировать вес и поддерживать хорошее настроение.

По ссылке рассказали о продуктах, тяга к которым говорит о нехватке микроэлементов в организме.

Учёные Гарвардской медицинской школы выяснили, что пробиотические бактерии из ферментированных продуктов улучшают пищеварение, повышают иммунитет, улучшают нутритивный состав пищи, активизируют работу мозга.

Кефир, простокваша, йогурт, а также квашеная капуста и мочёные яблоки, которые тоже подвергаются молочнокислому брожению, содержат пробиотические бактерии, положительно влияющие на микробиом кишечника.

Фото: istockphoto.com

Регулярное употребление продуктов, богатых пробиотиками, улучшает состояние кишечника, оздоравливает микрофлору после приёма антибиотиков.

Есть ли противопоказания

Ферментированные овощи обладают ярким кислым вкусом, что может раздражать слизистую желудка, поэтому их количество лучше ограничивать.

Избыток подобных продуктов может вызвать метеоризм и вздутие живота даже у здорового человека. Поэтому рекомендую постепенно вводить их в рацион, ориентируясь на состояние организма, особенно если диагностирован синдром раздражённого кишечника.

В предыдущем материале назвали болезни, при которых нельзя пить молоко.

Тем не менее разнообразить питание ферментированными продуктами стоит. Например, кисломолочные продукты станут хорошей заменой молока для людей с лактозной непереносимостью, а квашеные овощи восполнят нехватку клетчатки в рационе.