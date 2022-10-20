Врач назвал 4 группы продуктов, которые помогают справиться с изжогой

Рустем Садыков врач-диетолог, гастроэнтеролог, к.м.н., клинический фармаколог, руководитель компании AlfaBiom Какие продукты помогут при изжоге?

Сначала рассмотрим механизм изжоги. Она возникает, когда в пищевод попадает содержимое желудка — вместе с соляной кислотой. Для пищевода не характерно наличие в нём кислоты — она травмирует слизистую.

Изжога может быть вызвана болезнью ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь), а также гастритом или язвой. Поэтому важно определить первопричину изжоги.

Однако в момент обострения, чтобы прекратить неприятные симптомы, можно воспользоваться медикаментозными средствами. Но только разово! Нельзя маскировать симптомы — нужно искать причину состояния.

Кроме того, избавиться от неприятных ощущений помогут некоторые продукты. Рассказываем, какие именно.

Каши и кисель

Овсяная каша (мягкая, жидкая), перловая, рисовая каша. Они могут нейтрализовать эффект соляной кислоты. Если каша сварена верно, она жидковатая — такая консистенция обволакивает слизистые и успокаивает их.

Сюда же можно отнести льняной кисель, но только если он «сварен» на размолотых семенах. Не ешьте грубые семена при изжоге.

Важно! Не используйте молоко или сливки, они могут усугубить ситуацию.

Вода

Лучше всего брать слабощелочную (столовую минеральную — до 10 г соли на 1 л). Перед употреблением обязательно выпустите весь газ, чтобы ещё больше не травмировать слизистую. Слабощелочная вода уменьшит агрессивность кислотной среды и нейтрализует эффект изжоги.

Подробнее о том, какие бывают минеральные воды, читайте в статье по ссылке

Банановое пюре

Бананы обладают антацидным свойством — тоже нейтрализуют действие соляной кислоты. Кроме того, крахмалы, входящие в состав фрукта, обволакивают слизистые, защищая их от воздействия других веществ.

Однако бананы помогут только в том случае, если изжога вызвана не воспалительным заболеванием.

Кисломолочные продукты

Помочь справиться с неприятными ощущениями могут ацидофилин, кефир или натуральный йогурт. Но только при условии, что у вас нет скрытой гиперчувствительности к молочным продуктам, а изжога — разовое явление, а не регулярное. Кисломолочные продукты в принципе способствуют нормализации пищеварения.

Чем полезен кефир и в каких ещё случаях он может помочь, читайте в материале по ссылке

Если мы говорим о рационе, который рекомендуют при приступах изжоги, в него должны входить белок (мясо кролика, индейки, говядины), нежирные сорта рыбы, негрубые каши, овощи и фрукты (с невысоким содержанием кислоты и витамина С).