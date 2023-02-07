Как понять, что ваш организм на грани нервного истощения: 10 признаков

Нежелание приступать к рабочим обязанностям, апатия, хандра, разбитость и подавленное состояние – обычно всё это настигает нас в самый неподходящий момент. Например, когда невозможно сбросить рабочую нагрузку или переложить какие-то семейные обязанности на чьи-то плечи. Но сделать это придётся.

Частая причина подобных состояний – переутомление или истощение нервной системы. В этот момент мозг словно сам нажимает на тормоз и опускает занавес. Нейроны переработали, им пора отдохнуть.

Екатерина Тур врач, психосоматолог, нейропсихолог Некоторые избегают подсказок нервной системы и искусственно возвращают её «к жизни», заставляя работать на максимальных оборотах. Это не совсем верный и не всем подходящий вариант.



Для правильной постановки диагноза необходимо посетить врача, пройти консультацию и выбрать лучший из предложенных вариантов терапии. Но первое, что нужно сделать – это дать голове разгрузиться и отдохнуть. Иногда этого бывает достаточно. Но порой всё сложнее. Разбираемся в нюансах.

Фото: istockphoto.com

Нервное истощение — это пик краткосрочного расстройства, проявляющегося в форме невроза и депрессивных признаков. Оно развивается, когда психические и эмоциональные ресурсы человека оказываются на нуле, а энергия для их пополнения отсутствует.

Чтобы не допустить тяжёлых последствий, важно научиться вовремя распознавать проблему. Как? Есть ряд признаков, говорящих о её наличии.

10 признаков нервного истощения

1. Частые головные боли и головокружения.

2. Потеря аппетита (в некоторой мере или полностью).

Фото: istockphoto.com

3. Слабость, вялость, уныние.

4. Нарушение работы когнитивной системы (в частности памяти, внимания).

5. Дезориентация в пространстве.

6. Низкий уровень полового влечения.

7. Прерывистый и беспокойный сон.

Фото: istockphoto.com

8. Тошнота и иные нарушения в работе ЖКТ.

9. Чрезмерная чувствительность слуха и обоняния.

10. Нетерпеливое состояние.

Истощение нервной системы также может снижать температуру тела до 35°С.

Как себе помочь?

Есть хорошие новости – всё можно поправить и добавить организму энергии. Лечение истощения нервной системы следует начинать с выявления и устранения факторов, которые способствовали его возникновению. При этом в восстановительный период необходимо создать условия, хорошо воздействующие на психическое и эмоциональное состояние. Нагружать нервную систему нельзя.

Фото: istockphoto.com

Ускорению реабилитационного процесса поспособствуют индивидуальные сеансы со специалистом. При нервном истощении цель врача – обучить пациента по-другому относиться к ситуациям, провоцирующим стресс и сопутствующим синдрому выгорания.

Также тут можно посоветовать:

спать не меньше восьми часов в сутки. Ложиться необходимо в одинаковое время;

сбалансированно питаться. Особое внимание уделять пище, обогащённой витаминами группы В и Омега-3 жирными кислотами;

отказаться от спиртного, кофеина и курения;

ввести умеренные физические нагрузки. Это могут быть прогулки пешком, плавание, езда на велосипеде, разминка по утрам.

Для поддержки организма врач назначает медикаменты. При тяжёлой форме нервного истощения с ярко выраженной клинической картиной специалист может выписать антидепрессанты и посоветовать консультации с психотерапевтом. Также предусмотрена физиотерапия. Как вариант – отправиться для восстановления в санаторий.

В жизни случается всякое. Некоторые ситуации могут выбить из колеи надолго. Увы, именно в них важно действовать, а не уходить в себя. Иначе может посыпаться здоровье. Что это за моменты и как правильно их пережить? Ищите советы ЗДЕСЬ.