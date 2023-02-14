Как менялся мяч Лиги чемпионов с 2001 по 2023 год: фото всех моделей

14 февраля стартует 1/8 финала Лиги чемпионов. За выход в четвертьфинал будут бороться следующие пары: «ПСЖ» и «Бавария», «Милан» и «Тоттенхэм». В этот вечер впервые футболисты сыграют новым мячом от adidas. Он изготовлен с применением новейших технологий. Но так было не всегда.

До 2001 года ни с дизайном, ни с технологиями не заморачивались. Тогда техническим спонсором ЛЧ была марка Nike.

Когда к делу приступил adidas, для каждого турнира стали изготавливать особенный мяч. Появился объединяющий элемент дизайна — звезда. Первоначально в УЕФА не оценили такое решение. Но функционеры доверились спонсору. И вот уже более 20 лет звёзды украшают мячи, являясь визитной карточкой ЛЧ.

Ежегодно adidas выпускает два мяча. Один — для группового этапа и плей-офф (пример — на фото выше). Второй — для финала. Его варианты мы и будем изучать.

Мяч финала в Милане (2001)

Первая модель мяча ЛЧ была презентована весной 2001-го. Благодаря применению современных технологий он стал одним из лучших в мире. Мяч получил название — Finale. Дизайн: белый фон с серыми звёздами. В разработке принимали участие легенды футбола: Зинедин Зидан, Рауль, Патрик Клюйверт и Алессандро Дель Пьеро.

Мяч финала в Милане Фото: Stu Forster/Getty Images

Мяч финала в Глазго и Манчестере (2002–2003)

Следующие два сезона играли одним и тем же мячом. И это был единственный случай в истории (после 2001 года). Больше они не повторялись. Чёрно-белая модель была изготовлена с отсылкой к традиционным цветам логотипа Лиги чемпионов.

Мяч финала в Глазго и Манчестере Фото: Gary M Prior/Getty Images

Мяч финала в Гельзенкирхене (2004)

Это был первый мяч, в дизайне которого использовали яркий цвет. Выбор пал на синий. Применили его, разумеется, для окраски фирменных звёзд. Но больше никаких излишеств не было. Чего нельзя сказать о технологиях. Здесь произошла произведена настоящая революция. Впервые 32 фрагмента сферы были скреплены не вручную, а с помощью новой технологии термального соединения.

Мяч финала в Гельзенкирхене Фото: Adam Davy/Getty Images

Мяч финала в Стамбуле (2005)

В этом сезоне adidas снова поменял цвет. Технология осталась прежней. Для того периода это был успех. Единый блок улучшал характеристики мяча. Особенно в дождь. Показатель влагопоглощения сводился к нулю. Поэтому немецкая компания не изменяла своим прежним разработкам.

Мяч финала в Стамбуле Фото: adidas.com

Мяч финала в Париже (2006)

Впервые стали использовать технологию Teamgeist. Суть — разработаны так называемые «лепестки» новой формы. Теперь вместо 32 фрагментов было только 14. Это сделало мяч круглым., что облегчало контроль на поле. Технология была разработана специально для чемпионата мира — 2006. Также именно в Париже положили традицию играть ярким мячом.

Мяч финала в Париже Фото: Barrington Coombs/Getty Images

Мяч финала в Афинах (2007)

Идентичен выпуску 2006 года. Правда adidas удивил всех болельщиков цветовой гаммой — сочетанием серого и тёмно-синего. Это напомнило модель Roteiro. Такой играли на чемпионате Европы в 2004-м. Конфигурация панелей и конструкция каркаса мяча не изменились.

Мяч финала в Афинах Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Мяч финала в Москве (2008)

Немецкая компания решила всех удивить и изготовила мяч с элементами города, который принимал финал. Москва ассоциируется с сочетанием жёлтого, золотого и красного. Идёт отсылка к Кремлёвскому собору и Красной площади.

Более того, модель производилась с помощью революционной технологии PSC-Texture. Она была сделана из полиуретана, латексной камеры и смесовой ткани (хлопок и полиэстер). Это позволило повысить точность удара и улучшить контроль мяча.

Мяч финала в Москве Фото: uefa.com

Мяч финала в Риме (2009)

Традиция делать отсылку к городу продолжилась. Здесь мы видим обращение к истории и ценностям Вечного города. Каждая звезда имела своё значение: скорость, командную сплочённость, справедливость и власть. Здесь идут ассоциации с римскими гладиаторами. Мяч имел высококачественную внешнюю оболочку. Она напоминала «гусиную кожу». Это создавало оптимальное соприкосновение между бутсой и мячом.

Мяч финала в Риме Фото: adidas via Getty Images

Мяч финала в Мадриде (2010)

Юбилейным десятым мячом решили отдать дань уважения предыдущим городам-хозяевам. Были представлены отсылки ко всем бывших финалам. При этом на фоне есть цвета испанского флага. Что касается технологий, то они никак не изменились.

Мяч финала в Мадриде Фото: Mike Egerton/Getty Images

Мяч финала в Лондоне (2011)

Для финала в Лондоне был разработан роскошный дизайн. До сих пор он считается самым лучшим. Модель имела отсылку к английским львам. Но главное решение в дизайне — георгиевский крест. При создании мяча задействовали алмазную текстуру. Она создавала дополнительный контроль над мячом. Улучшились аэродинамика и защита от воды.

Мяч финала в Лондоне Фото: adidas.com

Мяч финала в Мюнхене (2012)

Мяч финала ЛЧ в Германии запомнился многим. Почему? Всё дело в нетипичной расцветке. Она была вдохновлена колористическим решением уникального фасада стадиона Allianz Arena. И это был не только цвет, создавалось впечатление фактуры. Технологии также не менялись.

Мяч финала в Мюнхене Фото: Gary M. Prior/Getty Images

Мяч финала в Лондоне (2013)

Решающий матч Лиги чемпионов вновь принимал Лондон. На стадионе «Уэмбли» уже семь раз на протяжении 50 лет поднимали главный еврокубок. Первый был в далёком 1963 году. adidas отметил этот юбилей необычным дизайном. Также поверхность модели отличалась уникальной текстурой, благодаря которой можно менять направление полёта мяча.

Мяч финала в Лондоне Фото: adidas.com

Мяч финала в Лиссабоне (2014)

Португальской столице adidas посвятил белый цвет фона с сине-оранжевой расцветкой. Синий говорит о мореплавателях. Оранжевый — о терракотовой плитке домов города. Поверхность мяча состояла из глянцевой синтетической кожи и слоя пены. Это позволяло ему сохранять свою форму и за считаные секунды восстанавливать её после удара.

Мяч финала в Лиссабоне Фото: uefa.com

Мяч финала в Берлине (2015)

В основу дизайна легли главные элементы символики столицы Германии (и достопримечательностей). Основное — Бранденбургские ворота и медведь. Всё это отсылает нас к уличной культуре Берлина. Модель изготовлена из панелей в форме звёзд и шестиугольников. Камера выполнена из латекса.

Мяч финала в Берлине Фото: uefa.com

Мяч финала в Милане (2016)

В честь Милана adidas применяет в оформлении элементы архитектуры оперного театра Ла Скала. Также мяч имеет отсылку к графическим построениям, которые связаны со звёздами.

Особая технология показала ошеломительные результаты тестов мяча на поглощение влаги и сферичность. Теперь мяч стал отвечать даже самым строгим требованиям ФИФА.

Мяч финала в Милане Фото: adidas.com

Мяч финала в Кардиффе (2017)

Финал на севере отразился в дизайне модели. На звёздах расположился символический валлийский дракон. Бесшовная поверхность из глянцевой искусственной кожи обеспечивала мягкий контакт. Каких-то особенных новшеств по технологиям не было.

Мяч финала в Кардиффе Фото: uefa.com

Мяч финала в Киеве (2018)

В 2018 году решающий матч принимал Киев. Немецкая компания отказалась от отсылки к городу. Обошлись сочетанием цветов флага Украины на простых геометрических фигурах.

Мяч финала в Киеве Фото: David Ramos/Getty Images

Мяч финала в Мадриде (2019)

Если ранее модели были с цветными звёздами на белом фоне, то теперь сделали всё наоборот. Мяч финала в Мадриде стал самым ярким за счёт красного и оранжевого цвета.

Отдельный акцент — изображение знаменитой статуи Нептуна с трезубцем. Это место встречи фанатов «Атлетико Мадрид». Так дизайнеры хотели показать единство болельщиков всего мира.

Мяч финала в Мадриде Фото: uefa.com

Мяч финала в Стамбуле (2020)

Мяч с картой улиц Стамбула и великого Босфора на фиолетовом и розовом произвёл фурор. Это было нарисовано вручную! Восточный стиль объединил в себе Азию и Европу. Ведь два континента разделяет река.

Кстати, микрорельефное изображение помогло значительно улучшить сцепление между мячом, бутсами и перчатками.

Мяч финала в Стамбуле Фото: adidas.com

Мяч финала в Порту (2021)

Место финала переносилось несколько раз из-за пандемии коронавирусной инфекции. В этот год отмечалось 20-летие первого мяча Лиги чемпионов от adidas. Было решено представить мэшап-версию. Она включала элементы из предыдущих финалов турнира.

Мяч финала в Порту Фото: uefa.com

Мяч финала в Париже (2022)

Санкт-Петербург ждал финал ЛЧ, но УЕФА перенесла решающую игру в Париж. В том году от ярких цветов отказались. Использовалась технология Pyrostrom. Покрытие было из 100% полиуретана. Украшала мяч трёхмерная звёздная текстура.

Мяч финала в Париже Фото: Julian Finney/Getty Images

Мяч финала в Стамбуле (2023)

Дизайн вдохновлён традиционным турецким орнаментом. Золото символизирует богатую историю Стамбула, серебро напоминает о трофее Лиги чемпионов. Все прежние технологии были сохранены: бутилкаучуковая камера, 100% полиуретан, бесшовная поверхность.

Мяч финала в Стамбуле Фото: adidas.com

Хотите увидеть, как выглядела одежда для разных видов спорта 100 лет назад? Ищите подборку фото ЗДЕСЬ.