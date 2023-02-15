5 идеальных упражнений от отёчности, которые нужно делать по утрам

Анастасия Малявина блогер, владелец и тренер онлайн-клуба imovefitnessclub Утро никогда не хочется начинать с тяжёлых тренировок, однако каждый желает пробудить своё тело и освежиться после сна. Кто-то спит мало, кто-то побольше, у кого-то дефицит сна сказывается на внешности, у кого-то — нет. Однако каждому из нас важно улучшить своё дыхание, состояние кожи после ночи, а также избавиться от отёчности, которая может застать нас утром перед важным мероприятием.

Чтобы убрать отёки, достаточно выполнить небольшую зарядку, направленную на разгон лимфы. Застой жидкости может быть связан не только с какими-то нарушениями, поэтому даже самому здоровому человеку необходимо уделять внимание лимфатической системе.

Сегодня мы подготовили небольшую видеотренировку с идеальными упражнениями, которые обязательно нужно делать по утрам. Они помогут организму быстрее проснуться, зарядят энергией и улучшат состояние вашего тела после ночи. Комплекс очень простой и подойдёт абсолютно всем. На зарядку уйдёт не более 10 минут. Включайте видео и тренируйтесь вместе с нами!

В этом материале вы найдёте отличный комплекс упражнений для похудения, который нужно делать вечером.