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Топ-6 эффективных упражнений для похудения для вечерних тренировок

6 самых эффективных упражнений для похудения, которые нужно делать вечером
Элеонора Алибаева Маргарита Иванникова
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6 упражнений для похудения для вечерних тренировок
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Комплекс подойдёт любому уровню подготовки.

Свободное время многие из нас стараются уделять спорту. Кто-то встаёт пораньше и начинает свой день с физической активности, а кому-то, наоборот, удобнее заниматься после работы.

Сегодня мы вместе с тренером Элеонорой Алибаевой подготовили комплекс упражнений для тех, кто больше любит заниматься вечером. Вы отлично проработаете всё тело, приведёте мышцы в тонус и запустите процесс жиросжигания. Комплекс подойдёт всем, дополнительный инвентарь не понадобится. Для лучшего эффекта эту тренировку нужно делать три раза в неделю.

Не забывайте про сбалансированный рацион и хорошее восстановление после занятий спортом. Эти два фактора играют значительную роль в достижении красивой фигуры.

Включайте видео и начинайте тренировку вместе с нами. Поехали!

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