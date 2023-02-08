6 самых эффективных упражнений для похудения, которые нужно делать вечером

Свободное время многие из нас стараются уделять спорту. Кто-то встаёт пораньше и начинает свой день с физической активности, а кому-то, наоборот, удобнее заниматься после работы.

Сегодня мы вместе с тренером Элеонорой Алибаевой подготовили комплекс упражнений для тех, кто больше любит заниматься вечером. Вы отлично проработаете всё тело, приведёте мышцы в тонус и запустите процесс жиросжигания. Комплекс подойдёт всем, дополнительный инвентарь не понадобится. Для лучшего эффекта эту тренировку нужно делать три раза в неделю.

Не забывайте про сбалансированный рацион и хорошее восстановление после занятий спортом. Эти два фактора играют значительную роль в достижении красивой фигуры.

Включайте видео и начинайте тренировку вместе с нами. Поехали!

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