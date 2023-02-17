Как понять, что вами пользуются: явные признаки и лайфхаки для самозащиты

Процесс использования другого человека для реализации собственных планов, при условии, что лично ему это не нужно, сегодня принято называть манипуляцией. Речь про вынуждение идти наперекор своим интересам, чтобы поддержать чужие.

Для манипулятора это, разумеется, выгодно. Для того, кто призван исполнять его волю, такие вещи вещи могут иметь нехорошие последствия: от банальной траты личного ресурса до проблем со здоровьем. Ведь когда мы делаем то, чего не хотим, психика и тело обязательно реагируют. Как не позволять себя использовать?

Анастасия Рыбкина психолог-консультант, карьерный консультант Не глушите чувства, если есть явное ощущение дискомфорта. Выстраивайте границы и не забывайте про свои истинные желания. Главное — научиться выявлять механизмы воздействия и вовремя уходить из-под влияния.

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Для начала уясним, что это не всегда плохо. Например, прививать ребёнку привычку убирать за собой игрушки или вовремя ложиться спать – созидательная родительская манипуляция. Практически любое обучение строится на подобном воздействии.

Когда это негативно? Опасность представляет скрытое воздействие на поведение, внутренние ценности, ресурсы и самоидентификацию человека.

Фото: istockphoto.com

Как нас используют?

Приём №1. Не дать задуматься

Обычно коммуникация строится поспешно, идёт быстрый переход на другие темы. Задача манипуляции — заставить совершить действие. Чем дольше человек будет обдумывать — нужно ли это ему самому — тем выше риск, что он не поддастся.

Как быть? Если кто-то торопит вас с ответом и провоцирует на быстрые действия, просто возьмите тайм-аут — считайте до 50. За это время включится осознанность.

Приём №2. Усыпление бдительности

Чтобы чего-то от человека добиться, нужно его хвалить. Вам могут сделать комплимент. Это нормально. Но нужно учиться видеть неприкрытую лесть.

Фото: istockphoto.com

Как быть? Здесь важно всё о себе знать. У каждого человека есть достоинства и недостатки. Чем больше мы не принимаем негатив, тем нам приятнее слышать что-то позитивное. Нужно взращивать в себе адекватность и не зависеть от чужого одобрения.

Приём №3. Изображать слабость

Психика так устроена, что при общении с обессиленным человеком нам сразу же хочется ему помочь, поддаться. Именно так манипуляторы и усыпляют бдительность своих жертв. То, что вас использовали, станет понятно, когда чужая воля будет исполнена. Слабость куда-то денется.

Фото: istockphoto.com

Как быть? Здесь распознать истину не так просто. Будьте внимательны, сопоставляйте известные вам факты о человеке. Также помните, что даже слабым нужно помогать лишь в том случае, если вы сами сейчас достаточно сильны.

Приём №4. Изливать неуправляемый гнев

У человека, на которого направлена неожиданная агрессия, возникнет желание поскорее успокоить того, кто злиться. В таких ситуациях нам свойственно подсознательно идти на уступки.

Фото: istockphoto.com

Как быть? Используйте тактику непредсказуемого поведения. Если человек не ожидает от вас выплеска негатива, то смело включайте внутреннего агрессора. Также можно оглушить его полным равнодушием. Просто прервите контакт.

Приём №5. Использование эффекта «информационного штурма»

На человека обрушивается поток бесполезной информации, в котором теряется истина. Эта лавина вызывает усталость и, как следствие, — нежелание анализировать. Рациональное мышление отключается.

Как быть? Пресекать такие вещи. Щадить свою психику. Не бояться показаться невоспитанным или глупым.

Фото: istockphoto.com

Как понять, что вас используют?

1. Неприятные ощущения

Если во время общения вы замечаете, что возникают реакции на эмоциональном и физическом уровнях, стоит к этому прислушаться. Что может быть? Напряжение мышц лица, появление тошноты, прилив негативных чувств, желание уйти. Всё это значит одно — человек пытается нарушить ваши личные границы.

2. Тревога

Эмоциональные перепады от агрессии до желания плакать могут свидетельствовать о манипуляции. Это также указывает на нарушение границ.

Фото: istockphoto.com

3. Действия в ущерб своим желаниям

Отказ от личных потребностей — чёткий признак того, что на вас кто-то оказывает скрытое воздействие.

Золотое правило, которое полезно усвоить, чтобы не попадаться на манипуляции других: не брать на себя чужую ответственность и не играть в спасателя.

Если вы постоянно позволяете себя использовать, это может говорить об отсутствии внутренних опор. Что это такое и как их укрепить? Читайте ЗДЕСЬ.