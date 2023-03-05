Каких высот удалось достичь этим людям и чем они занимались потом?

12 олимпийских чемпионов, которые дожили до 100 лет: их виды спорта и судьба после

Считается, что средний возраст олимпийских чемпионов составляет 67 лет. На деле же список долгожителей внушительный. Мы собрали тех, кому посчастливилось отметить вековой юбилей.

Шандор Тарич (Венгрия), водное поло

Ватерполист Шандор Тарич — легенда венгерского спорта. Он становился шестикратным призёром чемпионата страны, чемпионом Университетских игр. Но его триумф пришёлся на летние Олимпийские игры в Берлине, которые прошли в 1936 году. Тогда в финале турнира Шандор в составе национальной команды по водному поло обыграл хозяев — сборную Германии. За заслуги в спорте он был отмечен медалью Венгерского олимпийского комитета и Командорским крестом за гражданские заслуги.

Фото: wikipedia.org

Завершив спортивную карьеру, Шандор стал архитектором. И даже открыл своё бюро в Сан-Франциско. Тарич был профессором Калифорнийского технологического университета и сотрудником сейсмологической комиссии ООН.

На момент смерти считался самым старейшим живущим олимпийским чемпионом. Ему не хватило пяти месяцев, чтобы дожить до 103 лет.

Бейб Рокфеллер (США), академическая гребля

Член богатейшей американской семьи был олимпийским чемпионом. В 1924 году Бейб удостоился золотой медали Игр в Париже.

Фото: wikipedia.org

Помимо спорта, Рокфеллер продолжал дела семьи. Много лет он проработал на Уолл-стрит. Занимал должность президента Национального городского банка Нью-Йорка. В период Второй мировой войны служил в ВВС США. Имел звание подполковника.

Скончался от инсульта в возрасте 102 лет. У него было 14 внуков, 37 правнуков и одна праправнучка.

Агнеш Келети (Венгрия), спортивная гимнастика

Агнеш пришла в спортивную гимнастику в возрасте четырёх лет. Уже в 16 она взяла первый национальный титул. В период Второй мировой войны Келети смогла пережить холокост. Её не сломили даже такие суровые испытания. Потом она полностью ушла в спорт. Успехи позволили Агнеш заполучить место в национальной команде.

Фото: Istvan Derencsenyi/Getty Images

Келети принимала участие в двух Олимпиадах: в 1952-м и 1956-м. Венгерка стала пятикратной олимпийской чемпионкой, а также взяла четыре серебряные и три бронзовые медали.

Она является старейшей в истории спорта спортсменкой, которая выиграла более одной олимпийской награды. В прошлом году Агнеш установила рекорд по продолжительности жизни среди женщин, имеющих золото Игр. Сейчас ей 102 года.

Али ван ден Бос (Нидерланды), спортивная гимнастика

Голландская спортсменка принимала участие в историческом событии. Она вошла в состав национальной команды на летних Олимпийских играх в 1928-м. Тогда впервые проводились соревнования среди женщин по спортивной гимнастике. И сразу же — золото!

Фото: olympedia.org

Али ван ден Бос скончалась в 2003 году в возрасте 101 года.

Леон Штукель (Югославия), спортивная гимнастика

Этот гимнаст смог вписать своё имя в историю спорта Югославии. Штукель является единственным, кто стал трёхкратным олимпийским чемпионом и пятикратным чемпионом мира.

На Играх в 1924 году он взял два золота. Победил в абсолютном первенстве и в упражнениях на перекладине. На следующем турнире снова поднялся на пьедестал. На этот раз он был лучшим в упражнениях на кольцах. Также стал обладателем бронзовых наград в абсолютном первенстве и в составе национальной команды в командном первенстве.

Фото: Bojan Brecelj/Corbis via Getty Images

Леон был вынужден пропустить Игры в 1932 году. Власти Югославии не смогли финансово обеспечить поездку на Олимпиаду. Но уже в 1936 году (в возрасте 38 лет) Штукель взял серебряную награду в упражнениях на кольцах.

Покинув большой спорт, он работал в юриспруденции.

Включён в Международный зал гимнастической славы. В Словении в честь векового юбилея Штукеля был объявлен национальный праздник. До своего 101-летия он не дожил всего четыре дня.

Эвелин Фурч (США), лёгкая атлетика

С раннего возраста спортсменка отличалась высокими результатами в беге. Студенткой стала второй на турнире Ассоциации американских университетов. Отобралась на Олимпиаду в Лос-Анджелесе в 1932-м. В составе сборной США два раза устанавливала олимпийский рекорд в забеге на дистанции 4×100 м. Входит в Зал спортивной славы округа Ориндж. После завершения карьеры посвятила себя семье, воспитывала пятерых детей.

Фото: Keystone-France/Gamma-Rapho via Getty Images

Фурч является первой обладательницей золота Игр по лёгкой атлетике, кто дожил до 100-летнего юбилея. Скончалась вскоре после празднования.

Аттилио Павези (Италия), велосипедный спорт

Спортсмен является двукратным чемпионом X Олимпийских игр. В Лос-Анджелесе Павези победил сначала в индивидуальной, а затем в командной шоссейной гонке. После завершения профессиональной карьеры переехал в Аргентину. Здесь итальянец организовал соревнования по велоспорту.

Фото: wikipedia.org

Умер в возрасте 100 лет 10 месяцев.

Ферозе Хан (Индия), хоккей на траве

Ферозе Хану принадлежит редкое достижение. Он выигрывал Олимпийские игры и как игрок, и как тренер. В 1928 году на Играх в Амстердаме провёл две встречи, в которых забил пять мячей в ворота Бельгии.

Фото: Wolf Reinhardt Archives

После принял решение стать хоккейным тренером. Представлял не свою страну, а Пакистан. Причина — ссора с индийским тренерским штабом. Под его руководством команда выиграла золотые медали летней Олимпиады в Риме и летних Азиатских игр.

Умер в возрасте 100 лет и семи месяцев.

Эрик Херсет (Норвегия), парусный спорт

Эрик стал участником летних Олимпийских игр 1920 года. Он входил в состав экипажа лодки Eleda. Команда завоёвывала золотую медаль в классе на 10 метров. Интересный факт — Херсет был ещё и оперным певцом. На момент участия в Играх являлся членом Венской народной оперы.

Фото: wikipedia.org

Скончался на 101 году жизни.

Дарвард Ноулз (Великобритания, Багамские Острова), парусный спорт

Дебют Ноулза на Играх состоялся в возрасте 30 лет. Тогда, в 1948 году, он представлял Великобританию. Когда в 1952 году создали Олимпийскую ассоциацию Багамских Островов, Дарвард был заявлен за новую страну. Именно её цвета флага защищал спортсмен в Токио. Успешно — олимпийская награда. Она стала первой в истории независимой территории золотой медалью.

Фото: James Hopwood/Fairfax Media via Getty Images

Двое сыновей сэра Дарварда Ноулза также принимали участие в Олимпиаде. Правда, в другом виде спорта — плавании.

Умер в возрасте 100 лет и трёх месяцев.

Василий Борисов (СССР), стрелковый спорт

В истории СССР также есть олимпийский чемпион-долгожитель. Сейчас Василию Борисову пошёл 101-й год. Спортсмен считается вторым по возрасту живущим олимпийским чемпионом в мире. Его опережает только Агнеш Келети.

Фото: wikipedia.org

Помимо главной олимпийской награды, он имеет серебро и бронзу Игр. Является 12-кратным чемпионом мира, девятикратным чемпионом Европы и 27-кратным чемпионом СССР.

После завершения спортивной карьеры Василий Борисов много лет проработал тренером. В честь его векового юбилея в МГИМО состоялся турнир по стрельбе.

Годфри Рэмплинг (Великобритания), лёгкая атлетика

Британский офицер дважды становился участником Олимпийских игр. В 1932-м он был лишь вторым в эстафете 4×400. Но уже через четыре года взял главную награду в этой дисциплине.

Фото: wikipedia.org

Спортсмен служил в Королевской артиллерии. Был прикреплён к НАТО. У звезды спорта есть известная дочь — голливудская актриса Шарлотта Рэмплинг.

Годфри Рэмплинг прожил 100 лет и один месяц.

Есть ли здесь какая-то связь с видами спорта, которыми занимались эти люди? Вопрос интересный. ЗДЕСЬ мы рассказываем о том, как на продолжительность жизни влияет бег.