Техники, которые помогут всегда быть в отличном настроении и прекрасно выглядеть.

10 советов психолога, чтобы принять свой возраст и быть счастливым в любом случае

Повернуть маховик времени и отмотать пару десятков лет у человечества пока не получается. Остаётся мириться и осознанно подходить к возрасту. Тем более что важен он лишь для официальных бумаг.

Не ставьте границы в голове. Не думайте, будто время для воплощения давней мечты и смены рода деятельности прошло. Напротив, накопленный с годами опыт поможет отделить действительно ценные желания от незначительных.

Екатерина Тур врач, психосоматолог, нейропсихолог Старение — необратимый процесс, возникающий в результате возрастных изменений в организме человека. Это естественно. Воспринимать его следуют философски. Не нужно впадать в панику или постоянно думать о цифрах. К тому же реально помочь себе продлить молодость — как на физическом, так и на ментальном уровне. Тогда организм отблагодарит вас хорошей формой.

Чтобы навязчивые мысли о прожитых годах и морщинах беспокоили меньше, соблюдайте определённые правила. Самый сложный момент – начать. Когда вы получите результат и снова ощутите себя молодым, продолжать в том же духе труда не составит.

Фото: istockphoto.com

1. Займитесь спортом и правильно питайтесь

Следует относиться к возрастным процессам адекватно и помогать своему организму. Обеспечивайте его полезными веществами, физическими нагрузками и позитивным мышлением. Активности насыщают организм кислородом, помогают отвлечься.

Важно! Не забывайте, что приступать к спорту стоит только после консультации у врача.

2. Радуйте себя

Каждому человеку подходят свои способы поднятия настроения. Кто-то любит выезжать на природу, кто-то — посещать театры, кто-то — торговые центры. Не ограничивайте себя в этом. Если вам не чужды новинки с модных подиумов, одевайтесь так, как хочется. Не стоит обращать внимание на стереотипы. Захотелось яркости в нарядах и макияже? Следуйте своему желанию. Внешние перемены сказываются на внутреннем состоянии.

Фото: istockphoto.com

3. Позаботьтесь о ментальном здоровье

Больше читайте, учите стихи, иностранные языки, слушайте медитации. Подобные способы формируют новые нейронные связи. Они необходимы человеку для нормальной работы мозга. Новые нейроны – молодой мозг!

4. Ухаживайте за собой

SPA-процедуры, массаж, отдых, полноценный сон — всё это нужно не только для физического, но и для психологического здоровья. Открывайте новые места, где можно заниматься фитнесом или йогой. Также важно периодически что-то менять во внешности: цвет волос, стрижку и т. д.

Фото: istockphoto.com

Кстати, мужчинам этот пункт игнорировать тоже не стоит. И SPA, и массаж, и парикмахер — опции, которые рекомендованы всем.

5. Поддерживайте отношения и заводите новых друзей

Важно иметь рядом людей, которые с вами на одной волне. Близкий круг — это те, кто разделяет аналогичные ценности, имеет схожие интересы. Общение с друзьями заряжает и делает жизнь более счастливой. Также важно периодически расширять круг.

6. Любите себя

У зрелого человека есть определённые преимущества: нездоровые, токсичные связи разорваны; самооценка стабильна; личные границы выстроены так, что их уже не нужно отстаивать. Социуму доказывать ничего не надо, желание всем понравиться полностью пропадает.

Пришло время полюбить себя от макушки до пяток. Найдите свои лучшие стороны и улыбайтесь отражению в зеркале каждый день.

Фото: istockphoto.com

7. Используйте свободное время

С возрастом удаётся найти баланс между работой и отдыхом. Потратьте освободившееся время с пользой: съездите в путешествие, займитесь саморазвитием, откройте своё дело. Можно делать всё, что душе угодно, ведь больше ничего не давит и не ограничивает.

8. Найдите хорошего косметолога

Для этого придётся разобраться в современной бьюти-индустрии. Важно использовать то, что даст долгий результат, а не временный эффект. Не нужно бояться морщин и естественных процессов старения. Если же хочется омолодить кожу, в современном мире существует множество методов. Например, массаж лица, восстановление осанки, забота о высоте прикуса зубов.

Фото: istockphoto.com

9. Освойте новое хобби

Продолжайте развивать свои таланты и творческий потенциал. Подойдёт всё, что делает вас счастливым и увлечённым: танцы, театральный кружок, рисование, выращивание цветов, любительский спорт, туристические походы.

10. Не зацикливайтесь на датах

Не считайте дни от одного возрастного периода до другого. Нет необходимости морально давить на себя, думать, что пролетел очередной год. Жизнь — не черновик, проживайте её счастливо и без навязчивых мыслей.

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