6 признаков, что ваш фитнес-инструктор — мастер своего дела

Добиться высоких результатов, закрепить показатели, получить заряд положительных эмоций – всё это реально сделать с помощью профессионального инструктора. С ним легко общаться, можно без стеснения задавать вопросы и вместе идти на вершину личного спортивного Олимпа.
Увы, найти подходящего наставника не так просто. Отзывы близких и даже первое личное знакомство не всегда дают гарантию положительного результата. Приходится искать, разочаровываться и терять время. Чтобы оптимизировать процесс, важно понять, на какие маячки обращать внимание.
Разумеется, тренер должен иметь соответствующее образование. Это база. Но ни профессиональные знания, ни бицепс в 40 сантиметров не являются гарантией качественной работы. Можно использовать в речи умные термины, рассуждать о важности ведения правильного образа жизни, но при этом не уметь заинтересовать клиента.
Ещё один момент — часто тренер знает, как улучшить своё тело (и результаты говорят сами за себя), но помочь другому человеку не способен.
Фото: istockphoto.com
Что же нужно знать и уметь, чтобы стать идеальной версией спортивного наставника? Далее информация будет подаваться в формате советов для тренера, который хочет прокачаться во всех отношениях. Клиенты же могут использовать её как чек-лист и протестировать своего инструктора.
Показатели успешности
1. Наличие образования
Один из важных (базовых) моментов – наличие профессионального спортивного образования. Также нелишними будут знания в области анатомии, физиологии, биомеханики.
Не стоит забывать о дальнейшем саморазвитии, стремление совершенствовать знания и навыки на семинарах, тренингах, конференциях, кросс-встречах и так далее. Также важно хоть немного разбираться в психологии, ведь тренер — это ещё и тот человек, который должен уметь выслушать клиента.
Фото: istockphoto.com
При этом многолетний опыт работы не всегда показатель знаний. Например, если инструктор с 20-летним стажем до сих пор считает, что при «закачивании спины» она перестанет болеть, его опыт весьма сомнительный.
2. Ориентация на сервис
Важны не только улыбка и доброжелательность, но и ответственность перед каждым гостем за его безопасность и качественную тренировку. Занятие должно начинаться вовремя и проводиться с полной отдачей. Это про умение подстроиться не только под расписание занятия, но и под настроение и самочувствие.
3. Умение быть гибким
Если гость жалуется, что плохо спал или ничего не ел, а по плану мощное занятие, профессионал должен к этому прислушаться. Возможно, отменить или изменить (интенсивность, длительность) занятие.
Фото: istockphoto.com
Необходимо строить общение и тренировочный процесс таким образом, чтобы гостю было комфортно. Занятие должно вызывать позитивные эмоции, а не ассоциироваться с каторгой.
4. Правильная мотивация
Успешный тренер умеет деликатными способами направлять гостя на изменение привычек, режима дня и питания. Он погружается в жизнь клиента, анализирует характер, изучает желания и предлагает различные способы осуществления задач.
5. Ясное понимание целей клиента
Профессиональный инструктор чётко понимает потребности клиента. Если тренер не изучил цель человека — не сможет привести подопечного к результату, следовательно, не будет успешен сам.
Фото: istockphoto.com
6. Умение настроить коммуникацию
Фитнес-инструктор – это наставник и мотиватор. При этом подход должен быть ненавязчивым, без нарушения личных границ. Самый лучший способ настроить общение – желание помочь и искренняя забота. Многие клиенты нуждаются во внимании и ценят это.