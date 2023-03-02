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Как понять, что фитнес-тренер хороший: 6 признаков настоящего профессионала

6 признаков, что ваш фитнес-инструктор — мастер своего дела
Екатерина Салеева Анна Чернышева
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Как понять, что фитнес-тренер хороший
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От чего зависит популярность тренера и как совершенствоваться в своём деле?

Добиться высоких результатов, закрепить показатели, получить заряд положительных эмоций – всё это реально сделать с помощью профессионального инструктора. С ним легко общаться, можно без стеснения задавать вопросы и вместе идти на вершину личного спортивного Олимпа.

Увы, найти подходящего наставника не так просто. Отзывы близких и даже первое личное знакомство не всегда дают гарантию положительного результата. Приходится искать, разочаровываться и терять время. Чтобы оптимизировать процесс, важно понять, на какие маячки обращать внимание.

<a href="https://www.championat.com/authors/6775/1.html">Анна Чернышева</a>
Анна Чернышева
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Разумеется, тренер должен иметь соответствующее образование. Это база. Но ни профессиональные знания, ни бицепс в 40 сантиметров не являются гарантией качественной работы. Можно использовать в речи умные термины, рассуждать о важности ведения правильного образа жизни, но при этом не уметь заинтересовать клиента.

Ещё один момент — часто тренер знает, как улучшить своё тело (и результаты говорят сами за себя), но помочь другому человеку не способен.

Фото: istockphoto.com

Что же нужно знать и уметь, чтобы стать идеальной версией спортивного наставника? Далее информация будет подаваться в формате советов для тренера, который хочет прокачаться во всех отношениях. Клиенты же могут использовать её как чек-лист и протестировать своего инструктора.

Показатели успешности

1. Наличие образования

Один из важных (базовых) моментов – наличие профессионального спортивного образования. Также нелишними будут знания в области анатомии, физиологии, биомеханики.

Не стоит забывать о дальнейшем саморазвитии, стремление совершенствовать знания и навыки на семинарах, тренингах, конференциях, кросс-встречах и так далее. Также важно хоть немного разбираться в психологии, ведь тренер — это ещё и тот человек, который должен уметь выслушать клиента.

Фото: istockphoto.com

При этом многолетний опыт работы не всегда показатель знаний. Например, если инструктор с 20-летним стажем до сих пор считает, что при «закачивании спины» она перестанет болеть, его опыт весьма сомнительный.

Какое образование должно быть у фитнес-инструктора? Подробно рассказываем ЗДЕСЬ.

2. Ориентация на сервис

Важны не только улыбка и доброжелательность, но и ответственность перед каждым гостем за его безопасность и качественную тренировку. Занятие должно начинаться вовремя и проводиться с полной отдачей. Это про умение подстроиться не только под расписание занятия, но и под настроение и самочувствие.

3. Умение быть гибким

Если гость жалуется, что плохо спал или ничего не ел, а по плану мощное занятие, профессионал должен к этому прислушаться. Возможно, отменить или изменить (интенсивность, длительность) занятие.

Фото: istockphoto.com

Необходимо строить общение и тренировочный процесс таким образом, чтобы гостю было комфортно. Занятие должно вызывать позитивные эмоции, а не ассоциироваться с каторгой.

4. Правильная мотивация

Успешный тренер умеет деликатными способами направлять гостя на изменение привычек, режима дня и питания. Он погружается в жизнь клиента, анализирует характер, изучает желания и предлагает различные способы осуществления задач.

5. Ясное понимание целей клиента

Профессиональный инструктор чётко понимает потребности клиента. Если тренер не изучил цель человека — не сможет привести подопечного к результату, следовательно, не будет успешен сам.

Фото: istockphoto.com

6. Умение настроить коммуникацию

Фитнес-инструктор – это наставник и мотиватор. При этом подход должен быть ненавязчивым, без нарушения личных границ. Самый лучший способ настроить общение – желание помочь и искренняя забота. Многие клиенты нуждаются во внимании и ценят это.

Список признаков, по которым можно выявить инструктора-дилетанта, ищите ЗДЕСЬ.
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