6 признаков, что ваш фитнес-инструктор — мастер своего дела

От чего зависит популярность тренера и как совершенствоваться в своём деле?

Добиться высоких результатов, закрепить показатели, получить заряд положительных эмоций – всё это реально сделать с помощью профессионального инструктора. С ним легко общаться, можно без стеснения задавать вопросы и вместе идти на вершину личного спортивного Олимпа.

Увы, найти подходящего наставника не так просто. Отзывы близких и даже первое личное знакомство не всегда дают гарантию положительного результата. Приходится искать, разочаровываться и терять время. Чтобы оптимизировать процесс, важно понять, на какие маячки обращать внимание.

Анна Чернышева медицинский директор Green Flow Rosa Khutor Разумеется, тренер должен иметь соответствующее образование. Это база. Но ни профессиональные знания, ни бицепс в 40 сантиметров не являются гарантией качественной работы. Можно использовать в речи умные термины, рассуждать о важности ведения правильного образа жизни, но при этом не уметь заинтересовать клиента.



Ещё один момент — часто тренер знает, как улучшить своё тело (и результаты говорят сами за себя), но помочь другому человеку не способен.

Фото: istockphoto.com

Что же нужно знать и уметь, чтобы стать идеальной версией спортивного наставника? Далее информация будет подаваться в формате советов для тренера, который хочет прокачаться во всех отношениях. Клиенты же могут использовать её как чек-лист и протестировать своего инструктора.

Показатели успешности

1. Наличие образования

Один из важных (базовых) моментов – наличие профессионального спортивного образования. Также нелишними будут знания в области анатомии, физиологии, биомеханики.

Не стоит забывать о дальнейшем саморазвитии, стремление совершенствовать знания и навыки на семинарах, тренингах, конференциях, кросс-встречах и так далее. Также важно хоть немного разбираться в психологии, ведь тренер — это ещё и тот человек, который должен уметь выслушать клиента.

Фото: istockphoto.com

При этом многолетний опыт работы не всегда показатель знаний. Например, если инструктор с 20-летним стажем до сих пор считает, что при «закачивании спины» она перестанет болеть, его опыт весьма сомнительный.

Какое образование должно быть у фитнес-инструктора? Подробно рассказываем ЗДЕСЬ.

2. Ориентация на сервис

Важны не только улыбка и доброжелательность, но и ответственность перед каждым гостем за его безопасность и качественную тренировку. Занятие должно начинаться вовремя и проводиться с полной отдачей. Это про умение подстроиться не только под расписание занятия, но и под настроение и самочувствие.

3. Умение быть гибким

Если гость жалуется, что плохо спал или ничего не ел, а по плану мощное занятие, профессионал должен к этому прислушаться. Возможно, отменить или изменить (интенсивность, длительность) занятие.

Фото: istockphoto.com

Необходимо строить общение и тренировочный процесс таким образом, чтобы гостю было комфортно. Занятие должно вызывать позитивные эмоции, а не ассоциироваться с каторгой.

4. Правильная мотивация

Успешный тренер умеет деликатными способами направлять гостя на изменение привычек, режима дня и питания. Он погружается в жизнь клиента, анализирует характер, изучает желания и предлагает различные способы осуществления задач.

5. Ясное понимание целей клиента

Профессиональный инструктор чётко понимает потребности клиента. Если тренер не изучил цель человека — не сможет привести подопечного к результату, следовательно, не будет успешен сам.

Фото: istockphoto.com

6. Умение настроить коммуникацию

Фитнес-инструктор – это наставник и мотиватор. При этом подход должен быть ненавязчивым, без нарушения личных границ. Самый лучший способ настроить общение – желание помочь и искренняя забота. Многие клиенты нуждаются во внимании и ценят это.

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