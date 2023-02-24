Как научиться коньковому ходу на лыжах? Пошаговая инструкция для новичков

Виктор Саветников PRO-эксперт Спортмастер PRO Зимний сезон ещё не закончен, а значит, остаётся время попробовать новые для себя виды спорта. Взять хотя бы лыжи. Каждый из нас готов вспомнить школьные времена, когда доводилось не спеша переставлять ноги на протоптанной лыжне. Кто-то пошёл дальше и попробовал свои силы в горах. Но подходящий склон есть под боком не у каждого, а размеренно ездить по лыжне может оказаться скучным занятием. Выход — освоить коньковый ход: он более скоростной и динамичный, при этом кататься можно и по ровной поверхности.

О том, почему вам непременно стоит попробовать беговые лыжи, читайте по ссылке

Чем коньковый ход отличается от обычного?

Начнём с азов: в беговых лыжах существуют два стиля передвижения (хода) — классический и коньковый. При катании классическим стилем лыжи остаются параллельны друг другу. Именно поэтому, когда ребёнка ставят на лыжи, его учат сначала классическому ходу: он проще для освоения, поскольку движения более естественны за счёт прямой траектории, приближены к обычной ходьбе. Классический стиль подходит как для неспешных прогулок, так и для серьёзных тренировок.

Классика тоже бывает разной — отличия задает рельеф. В зависимости от характера и уклона поверхности применяются разные виды классического стиля: одновременный используется на равнине, а для подъёма лучше подходит так называемый переменный классический ход.

Коньковый же стиль внешне напоминает катание на коньках — отсюда и название. В нём стопы слегка развёрнуты, а движения не прямолинейны, а как бы идут по дуге, оставляя след в виде ёлочки.

Коньковый ход считается более сложным в освоении, поскольку он более требователен к уровню физической подготовки человека. В то же время такой стиль является более скоростным и динамичным. Хороший уровень физической подготовки особенно важен на ранних этапах, когда вы осваиваете базовые навыки и технику. А для опытного лыжника коньковый ход будет менее энергозатратным по сравнению с классикой.

Если вы совсем не умеете кататься на беговых лыжах, подготовили небольшую инструкцию для новичков.

Какие навыки смогут облегчить задачу?

Небольшое преимущество в освоении конькового стиля имеют те, кто знаком с катанием на коньках. Человек, регулярно бывающий на катке, уже умеет переносить вес с одной ноги на другую — это крайне важный фактор при обучении коньковому ходу.

При этом надо понимать, что лыжи и коньки — это всё-таки совершенно разный спортивный инвентарь, и далеко не каждый хоккеист или конькобежец сразу сможет технично бежать на лыжах и наоборот.

Фото: istockphoto.com

Какой инвентарь понадобится?

Если вы занимались классическими лыжами, вам не понравилось и вы хотите освоить коньковый ход, готовьтесь к приобретению подходящего инвентаря — оборудование для классики и «конька» отличается. В частности, коньковый ботинок выше и имеет специальные манжеты для поддержки и фиксации голеностопа. Также подошва у такого ботинка намного жёстче — это нужно для более эффективного толчка.

Что касается самих лыж, для конькового стиля они будут более короткими. Это, скорее, плюс — благодаря своей компактности такие лыжи проще в управлении и свободнее в маневрировании. В зависимости от конкретного человека, профессиональные лыжи подбираются под его вес по жёсткости и из расчёта 10–15 см к росту по длине.

Лыжные палки для конькового хода тоже подбираются под рост лыжника. Чтобы не запоминать сложную формулу и все переменные, можно считать просто: берёте свой рост и умножаете его на 0,9 — это и будет примерная длина палок, которые вам подойдут.

Фото: istockphoto.com

О том, как правильно подобрать себе беговые и горные лыжи, читайте по ссылке

Как правильно подобрать трассу для занятий?

Чтобы комфортно заниматься коньковым стилем, нужно найти подходящую трассу. Лес с лыжнёй не годится — для «конька» трасса должна быть широкой и плотной. Лучше выбирать места, где регулярно проходит специальная уплотнительная техника: она как бы спрессовывает пушистый снег, и поведение на таком покрытии становится более точным и предсказуемым. Для отслеживания состояния лыжных трасс есть разные сервисы — обращайтесь к ним перед поездкой. Например, это можно сделать здесь.

С чего начать изучение конькового хода?

Найдите тренера

Если вы новичок и планируете принимать участие в любительских соревнованиях, для этого вам крайне желательно поработать под присмотром специалиста. Он поможет быстрее освоить базовую технику, узнать тонкости подготовки лыж и многие другие важные детали.

Посетите мастер-класс

Базу можно набрать бесплатно — периодически в крупных городах и в онлайне проходят мастер-классы, обучающие основам конькового хода. Научиться держать баланс, переносить вес с одной ноги на другую, синхронизировать работу рук и ног — это те базовые навыки, которые помогут освоить коньковый ход быстрее.

Фото: istockphoto.com

Потренируйтесь дома

Впрочем, освоение этого стиля можно начать и дома, даже не имея лыж. Самое простое — это попробовать имитировать одновременное отталкивание руками. Для этого встаньте перед большим зеркалом, немного наклоните вперёд корпус, слегка согните колени, представьте, что у вас в руках палки, и маховыми движениями имитируйте постановку и отталкивание. Здесь важно следить, чтобы руки были параллельны. При постановке в верхней точке локти должны быть немного согнуты, а в нижней — выпрямлены.

В домашних условиях также можно попробовать научиться переносить вес тела с одной ноги на другую и при этом держать баланс. Встаньте в стойку лыжника: слегка наклоните корпус вперёд, немного согните колени. Руки можно держать за спиной. Затем сделайте шаг в правую сторону с подседанием толчковой ноги, перенесите вес тела на опорную ногу и зафиксируйте положение на несколько секунд. Далее повторите то же самое с левой стороной.

Выполнение таких несложных упражнений поможет организму быстрее адаптироваться под передвижение на лыжах коньковым стилем — и к тренеру вы придёте уже с пониманием основ, поэтому учиться будет проще.

Беговые лыжи — один из самых доступных и полезных для здоровья видов активного зимнего отдыха. Если вам хочется не просто провести время на свежем воздухе, но и почувствовать динамику, скорость и драйв — коньковый бег может оказаться тем видом спорта, который вас увлечёт и подарит много впечатлений.

О том, как одеться для беговых лыж, читайте по ссылке