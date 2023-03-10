Что посмотреть в выходные? 7 стильных фильмов, герои которых задавали тон спортивной моде

К теме спорта режиссёры обращаются постоянно. Всегда интересно показать и рассказать зрителю о профессионалах, их взлётах и падениях. Для одних картины могут стать мотивационными и дать толчок к самоопределению, подарить смысл жизни. Другим помогут понять, насколько труден и тернист путь к спортивному олимпу, не все могут стать чемпионами.

При просмотре кино нас цепляет не только сюжет, но и уникальный образ героев. Вдохновившись, хочется следовать за ними во всём: в поведении, разговорах и, конечно, в одежде. Сегодня мы собрали несколько самых стильных кинокартин. Эти фильмы не только интересно, но и приятно смотреть с точки зрения эстетики подобранных нарядов.

По ссылке рассказали о том, какие цвета идут героиням сериала «Уэнсдей», а какие нет и почему.

«Джентльмены» (2019)

Режиссёр: Гай Риччи.

В ролях: Мэттью МакКонахи, Чарли Ханнэм, Генри Голдинг, Хью Грант.

Возрастные ограничения: 18+.

Гай Риччи прочно завоевал титул самого стильного режиссёра современности. Сарказм, юмор на грани с безумием находят отражение в каждом кадре и поведении его героев. Персонажи его кинолент почти всегда имеют индивидуальный узнаваемый стиль. Риччи скрупулёзно относится не только к режиссёрской работе, но и к разработке костюмов, внешнего антуража. «Джентльмены» не стали исключением.

Дизайнеры создали для персонажа Колина Фаррелла – тренера по боксу — синтез несочетающихся стилей: уличную моду и английскую классику. В основу рисунка ткани спортивного костюма легла «шотландка», но с крупной клеткой. Образ интеллигентного благородного спортсмена получился настолько хорош, что полюбился многим. В костюме Тренера стали щеголять по всему миру.

Фильм привлекает внимание закрученным сюжетом о благородных гангстерах, замешанных в преступных схемах. Они, словно Робин Гуды, знают, кому помочь, а с кем следует разговаривать жёстко.

«Джентльмены» Фото: ФОТО: КАДР ИЗ ФИЛЬМА / КИНОПОИСК

«Форд против Феррари» (2019)

Режиссёр: Джеймс Мэнголд.

В ролях: Кристиан Бэйл, Мэтт Дэймон, Катрина Балф.

Возрастные ограничения: 16+.

Фильм о противостоянии автомобильных гигантов, гонках, целеустремлённости и воле к победе привлекает внимание ещё и стильными образами героев. Костюмы гонщиков из 60-х были продуманы до мелких подробностей.

Перед созданием, как отмечал художник по костюмам фильма – Дэниел Орланди – пришлось изучить документальные видеоматериалы гонки в Ле-Мане и просмотреть не один фильм про автоспорт. Результат получился превосходным. Костюмы гонщиков, работников пит-стопа получились аутентичными и винтажными, без налёта современности.

В центре сюжета, помимо противостояния автомобильных концернов, также лежит судьба великого гонщика, который жил ради автогонок и принимал участие в разработке спорткара Ford GT40.

«Форд против Феррари» Фото: ФОТО: КАДР ИЗ ФИЛЬМА / КИНОПОИСК

«Беги, толстяк, беги» (2015)

Режиссёр: Дэвид Швиммер.

В ролях: Саймон Пегг, Тандиве Ньютон, Хэнк Азария, Дилан Моран.

Возрастные ограничения: 16+.

Комедийная история о совсем не смешных проблемах человека: преодолении, воле к победе, соперничестве, потерянной любви. Разворачивается она во время подготовки к известному Лондонскому беговому марафону. Участвовать в нём могут все желающие. Главный герой, которого сыграл Саймон Пегг, стал прототипом многих, кто далёк от спорта и не решается привести себя в форму. Но он сумел доказать, что всё в жизни возможно – стоит только захотеть.

В картине были использованы максимально реалистичные костюмы для тренировок, майки, худи, шорты. Этот приём был оценён поклонниками фильма. Дизайнеры даже выпустили серию маек и футболок с вдохновляющими фразами из киноленты. Мерч стал популярным не только у фанатов, но и просто у любителей спортивного образа жизни.

Кинолента помогает поверить в свои силы и начать менять свои привычки и полюбить спорт. Главный герой собирается пробежать марафон, чтобы вновь завоевать уважение любимой, с которой когда-то расстался.

«Беги, толстяк, беги» Фото: ФОТО: КАДР ИЗ ФИЛЬМА / КИНОПОИСК

«Легенда №17» (2012)

Режиссёр: Николай Лебедев.

В ролях: Данила Козловский, Олег Меньшиков, Светлана Иванова, Владимир Меньшов.

Возрастные ограничения: 6+.

История звезды отечественного хоккея Валерия Харламова вызвала интерес к винтажу. Олимпийки на змейке, тренировочные брюки, как и сама майка с номером 17 стали пользоваться популярностью у модников. Дизайнеры после большого успеха фильма старались внести в модели одежды элементы советского стиля.

Фильм рассказывает о судьбе выдающегося хоккеиста, который сумел взойти на вершину Олимпа и прославиться на весь мир благодаря упорству и трудолюбию. В центре — матч сборной СССР и Канады, в котором российские спортсмены одержали безоговорочную победу с разгромным счётом 7:3. Игра перевернула мировое представление о хоккее.

«Легенда №17» Фото: ФОТО: КАДР ИЗ ФИЛЬМА / КИНОПОИСК

«Человек, который изменил всё» (2011)

Режиссёр: Беннетт Миллер.

В ролях: Брэд Питт, Джона Хилл, Филип Сеймур Хоффман, Крис Пратт.

Возрастные ограничения: 16+.

Фильм не стал прорывным в плане модных трендов. Однако любители бейсбола отметили, насколько стильно и удачно были подобраны спортивные образы героям. История менеджера бейсбольной команды, решившего бросить вызов крупным соперникам и стать чемпионом лиги, была очень мотивирующей. Поклонникам захотелось выглядеть так же уверенно, как и игроки. Внимание к себе привлёк и сам красавчик менеджер, роль которого сыграл Брэд Питт.

Фильм был снят по книге Майкла M. Льюиса, изданной в 2003 году. Рассказывает картина о жизни тренера, который не привык проигрывать. Он пытается всеми силами привести своих подопечных к победе и стать сильными конкурентами мировым звёздам. Лента получила большое признание и была выдвинута в шести номинациях на премию «Оскар».

«Человек, который изменил всё» Фото: ФОТО: КАДР ИЗ ФИЛЬМА / КИНОПОИСК

«Убить Билла» (2003)

Режиссёр: Квентин Тарантино.

В ролях: Ума Турман, Люси Лью, Вивика А. Фокс, Джули Дрейфус.

Возрастные ограничения: 18+.

Запомнился фильм модникам жёлтым спортивным костюмом с чёрными полосками. Появился он на героине «Чёрная мамба» Умы Турман не случайно. Таким образом Тарантино сделал отсылку и почтил память любимого актёра и мастера восточных единоборств Брюса Ли. В яркий комбинезон был одет герой Ли в последнем фильме «Игра смерти».

Режиссёр поставил задачу полностью скопировать одежду, вплоть до обуви. Однако наряд был модернизирован, и комбинезон превратился в костюм, состоявший из куртки и брюк. Поклонники не решались надевать образ в будничной жизни, зато охотно использовали похожие костюмы после просмотра фильма для хеллоуинских вечеринок.

Фильм рассказывает о стойкости и силе женщины, которую пытались убить во время венчания. Пролежав четыре года в коме, она смогла выкарабкаться практически с того света, восстановиться и отомстить за все причинённые ей злодеяния.

«Убить Билла» Часть 1 Фото: ФОТО: КАДР ИЗ ФИЛЬМА / КИНОПОИСК

«Семейка Тененбаум» (2001)

Режиссёр: Уэс Андерсон.

В ролях: Джин Хэкмен, Анжелика Хьюстон, Бен Стиллер, Гвинет Пэлтроу.

Возрастные ограничения: 16+.

В фильме спортивный костюм известного бренда получает неожиданное применение. Он не просто элемент образа. Одежде отводится важная роль – разрушить стереотипы, что яркие удобные вещи можно носить только для занятий спортом.

Персонаж актёра Бена Стилера – успешный финансист — демонстрирует свободу выбора во всём, в том числе и в образе. Скучным однотипным пиджакам он предпочитает спортивный костюм красного цвета.

Все члены семьи Тененбаум имеют уникальные способности. Кто-то уже в 10 лет стал выдающимся финансистом, кто-то смог покорить теннисный корт, кто-то получил популярность как великий драматург. Дети выросли и покинули родное гнездо. Все они собираются в родительском доме вновь, чтобы провести последние дни рядом с отцом.

«Семейка Тененбаум» Фото: ФОТО: КАДР ИЗ ФИЛЬМА / КИНОПОИСК

«Рокки» (1976)

Режиссёр: Джон Г. Эвилдсен.

В ролях: Сильвестр Сталлоне, Талия Шайр, Берт Янг, Карл Уэзерс.

Возрастные ограничения: 16+.

Прорывной для своего времени фильм стал легендой и вдохновил тысячи спортсменов на победы. Герой Сильвестра Сталлоне – боксёр Рокки Бальбоа – был кумиром не только в своих достижениях. Режиссёр одел главного персонажа по последней моде 70-х. Именно Рокки популяризовал утеплённую толстовку с капюшоном – худи. Эффектные кадры, где герой готовится к бою, бегая по улицам Филадельфии в сером спортивном костюме, остались в памяти многих.

Фильм — настоящая мотивация для тех, кто опустил руки и перестал верить в свой успех. В центре картины история молодого боксёра, который участвует в не очень престижных поединках и выбивает долги для своего босса. Но однажды ему поступает заманчивое предложение — сразиться с действующим чемпионом по боксу. Спортсмен принимает его и меняет жизнь в корне.

Рокки Фото: ФОТО: КАДР ИЗ ФИЛЬМА / КИНОПОИСК

О том, как создать шесть крутых образов с одним худи, рассказали по ссылке