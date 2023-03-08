Красивые, спортивные и мотивирующие. Топ-10 популярных фитоняшек

Гораздо легче что-то начинать, глядя на человека, который уже добился успеха в этой сфере. Особенно если он делится своими секретами, рассказывает, через что он прошёл, и поддерживает на всём пути. Это касается и спорта – помощником и наставником на пути к идеальной фигуре нередко становятся фитнес-блогеры.

Среди десятков популярных создателей контента про тренировки и здоровый образ жизни можно выделить самых популярных и ярких. Эти девушки не только сами выглядят идеально, но и делятся своими секретами с другими, организовывая онлайн-программы тренировок.

Сегодня предоставим вам возможность решить, кто из фитнес-блогерш лучшая. Рейтинг будет зависеть только от ваших голосов.

Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: голосование в Рейтинге доступно только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для выбора.

Рейтинг: Топ-10 самых популярных фитоняшек России Фото: @marrymemariya 1 место Мария Соколова Рост / вес: 164 / 55 Аудитория: 376 тыс. Спорт для Маши не просто стал частью жизни, а основой. Попробовав себя в качестве тренера однажды, она не смогла оставить это занятие, лишь приумножая свои достижения: среди них статус чемпионки Санкт-Петербурга и Северо-Запада по фитнес-бикини и вице-чемпионки России по фитнес-бикини. Сейчас она создаёт уникальные тренировочные программы, делает путь к фигуре мечты интереснее и понятнее. Девушка делится с подписчиками не только успехами в построении своего тела, но и невероятными результатами её подопечных. Марафон, который проводит Маша, близится к юбилейному 30-му сезону, что лишь подчёркивает успех блогера. Перестань пытаться замотивировать себя. Будь дисциплинирован, если действительно хочешь дойти до цели! Фото: @usmanovakate 2 место Екатерина Усманова Рост / вес: 166 / 56 Аудитория: 3,5 млн Уже более 10 лет Катя помогает многим делать фигуру красивой, проводит марафоны, в которых учит, как правильно худеть, качать мышцы и делать фигуру подтянутой. Ей точно можно доверять в вопросах прокачки тела, ведь она не только работала фитнес-тренером, но и участвовала в чемпионатах по бодибилдингу, занимая призовые места. Недавно девушка стала мамой, но быстро вернулась в форму, показав всем, что регулярные тренировки не проходят даром. Катя учит не только правильно тренироваться, но и любить занятия спортом и самих себя. Мы собрались здесь для того, чтобы сделать тело наше красивее. Для того чтобы заняться с собой любовью. Фото: @anastasia_davletova 3 место Анастасия Давлетова Рост / вес: 164 / 55 Аудитория: 460 тыс. Настя обладает не только прекрасной фигурой, но и знаниями – Нью-Йоркская фитнес-школа помогла подготовить качественную теоретическую базу для проведения тренировок. Одним из важных пунктов блога можно назвать мотивацию, на свою почти полумиллионную аудиторию девушка не только показывает красивое тело, но и рассказывает, как его сделать, вдохновляя и поддерживая подписчиков. Для них она организовала проект с онлайн-тренировками. Сделаю спорт и режим питания нормой жизни. Фото: @alishkashpak 4 место Алина Шпак Аудитория: 1,2 млн «Ешь, пей, дыши, худей» – девиз Алины Шпак и название её книги. Уже больше 10 лет она помогает другим достичь подтянутой и красивой фигуры, приобрести уверенность в себе и научиться правильно достигать целей. Её именной #ШпакМетод помогает тысячам людей избавляться от лишних килограммов. Одним из основных правил Алины является осознанный подход к тренировкам, который приводит к гармонии с собой и своим телом. С её помощью похудели такие звёзды, как Андрей Ургант, Нюша и Мария Горбань. На моих тренировках люди чувствуют невероятный энергетический поток. Это не просто похудение, это мощнейшая энергетическая прокачка. Фото: @ler_chek 5 место Валерия Чекалина (Лерчек) Рост / вес: 164 / 52 Аудитория: 10,4 млн Путь девушки в блогинге начался с беременности, а после она просто поднимала в сети темы, которые её волновали. Среди них были спорт, косметика, правильное питание и воспитание детей. Если Лерчек берётся за что-то, то старается достигать максимума. Дойдя до бьюти-сферы, девушка создала свою антицеллюлитную косметику и выпустила линейку декоративной. Её фигура вдохновляет. Лерчек устраивает марафоны, где предлагает специальную программу тренировок. А для стимула и рвения в конце пути самых трудолюбивых ждут ценные призы. Каждый день я открываю для себя что-то новое, уникальное и безумно интересное! Развиваюсь, самосовершенствуюсь, а главное — получаю невероятную отдачу от вас. Фото: @anna_kanyuk 6 место Анна Канюк Рост / вес: 177 / 59 Аудитория: 1,3 млн Более миллиона подписчиков следят за её шпагатом и хотят научиться так же. Аня как никто другой знает об идеальной растяжке всё, ведь она мастер спорта по художественной гимнастике. Девушка заряжает энергией, лёгкостью и воодушевляет на новые свершения. Она продвигает гибкость и пластичность в массы, поэтому уже открыла более 30 студий растяжки. Обстоятельства менялись, но тренировки не исчезали даже во время беременности. Аня осветила и эту тему, разработав курс, который помогает оставаться в форме во время беременности и восстановиться после родов. Stretch your limits» или «Расширяйте свои границы. Фото: @mironovanastasiia 7 место Анастасия Миронова Рост / вес: 165 / 56 Аудитория: 2 млн У Насти просто невероятная фигура: тонкие линии и идеальные рельефы. Свои секреты девушка не прячет под семью замками, а с удовольствием рассказывает о том, как достичь фигуры мечты. Желающих заниматься с Мироновой так много, что девушка открыла онлайн-школу фитнеса, где разработала программы для похудения, прокачки и растяжки. Ещё одним достижением в карьере стало открытие бренда спортивной одежды, ведь тренироваться нужно не только правильно, но и красиво. Забудьте, что идеальное тело невозможно без генетики и ежедневных тренировок. Фото: @galiamaslovskaya_ifbb 8 место Галина Масловская Рост / вес: 174 / 60 Аудитория: 80 тыс. Галя может похвастаться титулом абсолютной чемпионки России, Европы и мира по фитнес-бикини. В своём блоге она рассказывает о том, как добиться фигуры мечты и как лучше питаться, чтобы помочь тренировочному процессу, а также показывает упражнения на разные группы мышц. Нельзя не сказать, что она мотивирует к занятиям спортом – красивые фото и ещё более красивая фигура подталкивает к походу в зал. Её фитнес-марафон насчитывает уже 25 потоков. Я действительно люблю спорт. Очень. Посвящаю ему всё своё время не потому что это модно, а потому что это — моя жизнь. Без него я не чувствую себя полноценной. Фото: @ss.fit 9 место Соня Солдатова Рост / вес: 150 / 43 Аудитория: 1 млн Путь этой девушки в спорте начался случайно – с тренажёрного зала университета. Сначала целью стал набор веса, ведь в ней было всего 38 кг. Чуть позже Соня открыла для себя pole dance, а уже через пару лет она стала тренером с идеальной растяжкой и хорошим мышечным корсетом. Сейчас девушка предлагает свои курсы фитнес-тренировок. Опыт Сони насчитывает более 10 лет тренерской деятельности, можно представить, как много подопечных у неё было за этот период. Организм и тело очень любят режим, хотя вам иногда кажется, что это ограничение вашей свободы. Фото: @demivika 10 место Виктория Демидова Рост / вес: 166 / 49 Аудитория: 2,2 млн Её имя хорошо знакомо любителям социальных сетей: блог Вики насчитывает свыше 2 млн подписчиков. Её история началась с похудения на 20 кг после родов, а затем это переросло в нечто большее: девушка стала регулярно заниматься спортом и следить за своим телом. Она активно рассказывает обо всей своей рутине подписчикам, поддерживает их на пути к здоровому и красивому телу. Вика проводит марафоны, где делится системами тренировок и помогает составить правильное и вкусное питание, помогающее добиться желаемого результата. Когда мы уделяем внимание телу, у нас зашкаливают эндорфины, повышается либидо и самооценка стремительно растёт.

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