От перископа до циркулярной пилы: 7 мужских вещей, которые изобрели женщины

Женщины могут не только создавать уют, воспитывать детей и быть надёжным тылом для мужчин. Они способны на великие дела! Об этом говорит история технического прогресса. Многие изобретения, без которых мы сегодня не обойдёмся, были придуманы и спроектированы именно женщиной.

Интересно, что большинство этих изобретений считаются вещами поистине мужскими – применяются представителями сильного пола в быту и профессиональной деятельности. Хотя и слабый пол сегодня не отстаёт, ведь современная женщина не только красивая и умная… С должностью капитана подводной лодки или работой лесоруба она тоже справится!

1. Перископ для подводных лодок

В 1845 году Сара Мэтер запатентовала в США подводный телескоп. Он позволял исследовать глубины морей, океанов и корпус судна. Благодаря этому изобретению был совершён большой прорыв в техническом оснащении.

Через 20 лет, в 1864 году, Сара усовершенствовала своё создание и добавила деталь, которая позволяла обнаружить другие суда под и над водой.

2. Циркулярная пила

В 1810 году был произведён скачок в лесопромышленной отрасли. Благодаря этому физически тяжёлая работа стала намного легче.

Фото: istockphoto.com

Табита Бэббит из штата Массачусетс придумала прототип современной циркулярной пилы. Увидев, как много сил тратят рабочие впустую, используя двуручную пилу, женщина решила модернизировать устройство и предложила круглое лезвие для распила древесины.

Фото Табиты Бэббит можно увидеть в самом начале статьи.

3. Автомобильные «дворники»

Тут удивляться не приходится – уборка всегда считалась женским делом… Но всё-таки мало кто догадывается о том, что автомобильные «дворники» изобрела представительница прекрасной полвины человечества.

Мэри Андерсон Фото: Michael Ochs Archives/Getty Images

Как утверждают энциклопедии, американская фермерша Мэри Андерсон в 1903 году стала первой, кто додумался использовать щётки стеклоочистителя, управляемые изнутри автомобиля. Однажды, оказавшись зимой в Нью-Йорке, она ехала в троллейбусе и стала свидетелем того, как его водитель мучился из-за налипшего на лобовое стекло снега. Ему пришлось остановить транспорт, чтобы расчистить себе зону видимости.

Мэри поняла, сколько неудобств автомобилистам доставляет непогода. Ей пришла идея спроектировать щётки, которые справлялись бы с этой проблемой.

Кстати, среди спортсменок-долгожителей тоже немало женщин. Убедиться в этом можно, изучив список олимпийских чемпионов, доживших до 100 лет. Ищите его ЗДЕСЬ.

4. Автомобильный глушитель

Сказать спасибо за низкий уровень шума от машин можно американке Эль Долорес Джонс. В 1917 году она придумала и запатентовала акустический фильтр для автомобильных моторов. С тех пор на улицах стало значительно тише, и машины перестали до смерти пугать людей своим диким рёвом.

5. Снегоуборочная машина

Автором полезного изобретения стала обычная секретарша Синтия Вестовер. В далёком 1892 году она создала прототип машины, которая помогала бы убирать снежные сугробы. Главным мотивирующим фактором послужила любовь к чистоте. Она сконструировала приспособление, которое собирало снег на улицах.

Фото: istockphoto.com

6. Кевлар

В 1946 году Стефани Кволек, работая в корпорации DuPont, изобрела особо прочное волокно – кевлар. Его используют для армирования автомобильных шин, оптических кабелей и укрепления защитных элементов одежды – спортивной и бронежилетов.

Стефани Кволек Фото: Wikimedia Commons

Интересен тот факт, что Стефани пришла на работу в компанию, чтобы собрать средства на дальнейшее обучение. Она мечтала стать медиком. Но после важного изобретения нашла себя в химической отрасли.

7. Высокооктановый бензин

В 1945 году прославилась женщина-учёная Анна Межлумова из СССР. С группой химиков ей удалось найти формулу высокооктанового бензина (с октановым числом 76).

Открытия сотрудников Грозненского научно-исследовательского института нефтяной промышленности были прорывными для своего времени и значимыми для всего мира. Именно благодаря трудам Анны Межлумовой автомобильная промышленность получила быстрое развитие и сегодня миллионы машин могут ездить по дорогам. За масштабные заслуги в науке учёная получила высокую награду — золотую медаль «За успехи в народном хозяйстве СССР».

Помимо значимого открытия – разработки высокооктанового бензина – Анна Межлумова трудилась и над другими изобретениями. Всего в копилке женщины-учёного 24 патента на различные разработки в нефтяной области.

Если женщины для вас по-прежнему являются очень загадочными существами, то «разгадку» ищите ЗДЕСЬ. Наставник по отношениям Мила Рубинчик даёт инструкцию, которая позволит мужчине понять, чего же хочет спутница его жизни на самом деле.