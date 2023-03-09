От перископа до циркулярной пилы: 7 мужских вещей, которые изобрели женщины

Женщины могут не только создавать уют, воспитывать детей и быть надёжным тылом для мужчин. Они способны на великие дела! Об этом говорит история технического прогресса. Многие изобретения, без которых мы сегодня не обойдёмся, были придуманы и спроектированы именно женщиной.
Интересно, что большинство этих изобретений считаются вещами поистине мужскими – применяются представителями сильного пола в быту и профессиональной деятельности. Хотя и слабый пол сегодня не отстаёт, ведь современная женщина не только красивая и умная… С должностью капитана подводной лодки или работой лесоруба она тоже справится!
1. Перископ для подводных лодок
В 1845 году Сара Мэтер запатентовала в США подводный телескоп. Он позволял исследовать глубины морей, океанов и корпус судна. Благодаря этому изобретению был совершён большой прорыв в техническом оснащении.
Через 20 лет, в 1864 году, Сара усовершенствовала своё создание и добавила деталь, которая позволяла обнаружить другие суда под и над водой.
2. Циркулярная пила
В 1810 году был произведён скачок в лесопромышленной отрасли. Благодаря этому физически тяжёлая работа стала намного легче.
Фото: istockphoto.com
Табита Бэббит из штата Массачусетс придумала прототип современной циркулярной пилы. Увидев, как много сил тратят рабочие впустую, используя двуручную пилу, женщина решила модернизировать устройство и предложила круглое лезвие для распила древесины.
Фото Табиты Бэббит можно увидеть в самом начале статьи.
3. Автомобильные «дворники»
Тут удивляться не приходится – уборка всегда считалась женским делом… Но всё-таки мало кто догадывается о том, что автомобильные «дворники» изобрела представительница прекрасной полвины человечества.
Мэри Андерсон
Фото: Michael Ochs Archives/Getty Images
Как утверждают энциклопедии, американская фермерша Мэри Андерсон в 1903 году стала первой, кто додумался использовать щётки стеклоочистителя, управляемые изнутри автомобиля. Однажды, оказавшись зимой в Нью-Йорке, она ехала в троллейбусе и стала свидетелем того, как его водитель мучился из-за налипшего на лобовое стекло снега. Ему пришлось остановить транспорт, чтобы расчистить себе зону видимости.
Мэри поняла, сколько неудобств автомобилистам доставляет непогода. Ей пришла идея спроектировать щётки, которые справлялись бы с этой проблемой.
4. Автомобильный глушитель
Сказать спасибо за низкий уровень шума от машин можно американке Эль Долорес Джонс. В 1917 году она придумала и запатентовала акустический фильтр для автомобильных моторов. С тех пор на улицах стало значительно тише, и машины перестали до смерти пугать людей своим диким рёвом.
5. Снегоуборочная машина
Автором полезного изобретения стала обычная секретарша Синтия Вестовер. В далёком 1892 году она создала прототип машины, которая помогала бы убирать снежные сугробы. Главным мотивирующим фактором послужила любовь к чистоте. Она сконструировала приспособление, которое собирало снег на улицах.
Фото: istockphoto.com
6. Кевлар
В 1946 году Стефани Кволек, работая в корпорации DuPont, изобрела особо прочное волокно – кевлар. Его используют для армирования автомобильных шин, оптических кабелей и укрепления защитных элементов одежды – спортивной и бронежилетов.
Стефани Кволек
Фото: Wikimedia Commons
Интересен тот факт, что Стефани пришла на работу в компанию, чтобы собрать средства на дальнейшее обучение. Она мечтала стать медиком. Но после важного изобретения нашла себя в химической отрасли.
7. Высокооктановый бензин
В 1945 году прославилась женщина-учёная Анна Межлумова из СССР. С группой химиков ей удалось найти формулу высокооктанового бензина (с октановым числом 76).
Открытия сотрудников Грозненского научно-исследовательского института нефтяной промышленности были прорывными для своего времени и значимыми для всего мира. Именно благодаря трудам Анны Межлумовой автомобильная промышленность получила быстрое развитие и сегодня миллионы машин могут ездить по дорогам. За масштабные заслуги в науке учёная получила высокую награду — золотую медаль «За успехи в народном хозяйстве СССР».
Помимо значимого открытия – разработки высокооктанового бензина – Анна Межлумова трудилась и над другими изобретениями. Всего в копилке женщины-учёного 24 патента на различные разработки в нефтяной области.