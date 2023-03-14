Это может быть проигрыш на соревнованиях или что-то другое. Механизмы идентичны. Как они работают?

Как пережить неудачу, чтобы психика не тянула вас к новому провалу?

Любовь Трофимова телесно-ориентированный психолог Психика человека устроена сложным образом. На неё влияют положительные и отрицательные события нашей жизни. Любое эмоциональное переживание откладывается на подкорках подсознания и однажды даёт о себе знать, вызывая условную реакцию. Именно поэтому, проиграв однажды, мы можем множить неудачи в будущем.



Влияние проигрыша на человека

После неудачи неминуемо страдают самооценка и уверенность в собственных силах. Почему так происходит?

Причина 1. Есть установка из детства: «Ошибаться страшно, иначе будешь работать дворником». Это свойственно спортсменам и людям с «синдромом отличника». Как итог — самооценка зависит исключительно от правильности действий и решений.

Причина 2. Человек не верит в себя. Рассыпается внутренняя опора, и отсутствует понимание мира. В результате теряется доверие даже к самому себе. А значит, и уверенность в себе становится хрупкой. Так появляется зависимость от чужого мнения.

Фото: istockphoto.com

Причина 3. Повышенное чувство ответственности. Это негативно сказывается на уверенности в себе, ведь есть постоянное ощущение давления извне. Проигрыш в таких условиях воспринимается как физическая смерть. Выхода человек просто не видит.

Что поможет избежать неудачи? Важно научиться создавать правильный настрой. В спорте это называется «оптимальным боевым состоянием». Как в него войти? Советы психолога ищите ЗДЕСЬ.

Елена Кацюба психолог, психосоматолог Значение проигрыша для психики зависит от зрелости самого человека. Взрослая личность с нормальным уровнем самооценки понимает, что нет побед без неудач. Надо быть готовым к любому варианту развития событий. Сложнее пережить провал молодым людям. Почему?



Причина в юношеском максимализме и установке «всё или ничего». Они делают выводы, что недостаточно хороши. Если в этот момент не помочь, то может появиться страх перед новыми попытками. Мозг начнёт растягивать ошибочное мнение о себе (как о профессионале, спортсмене) на другие сферы жизни. Итог — выученная беспомощность или даже депрессия.



Как правильно пережить проигрыш?

К негативному развитию событий желательно подготовиться заранее. Как? Допустить вариативность. «Я нацелен на победу и использую все свои возможности. Но понимаю, что может быть любой исход, в том числе проигрыш».

Фото: istockphoto.com

Горечь поражения будет не такой острой, а также не возникнут претензии к себе. Если такой подготовки не было, то человек чувствует, будто жизнь потеряла смысл. Что тогда делать?

1. Честно спросить себя: «Что для меня значила эта победа и что я потерял, не добившись её?» Распространённый ответ — снижение своего авторитета в глазах окружающих. Но как мнение чужих людей может влиять на вашу жизнь? Никак. А оценка близких людей не изменится ни при каком раскладе.

Если вам не хватает веры в себя, ловите список вдохновляющих цитат практикующего тренера.

2. Научиться акцентироваться не на самом факте проигрыша, а на ошибках, которые привели к такому результату. Анализ старой стратегии и выстраивание новой позволит отвлечься от горечи поражения и настроит на новую борьбу. Это поможет преодолеть страх перед новыми испытаниями (соревнованиями).

Фото: istockphoto.com

Проведите анализ допущенных ошибок. Но важно не «тыкать себя носом», а искать варианты усиления слабых мест. Пропишите план действий. Для чего это нужно? Когда мозг видит подробную инструкцию, ему проще собраться и начать движение вперёд. Так приходит понимание, что жизнь в этой точке не закончилась.

3. Проговорить случившееся. Желательно сделать это сразу, пока эмоции не ушли вглубь. Процесс размышления об этом и проговаривание всех чувств поможет постепенно отпустить ситуацию. Так устроен наш мозг.

4. Сравнивать себя только с собой прежним. Вспомните, как вы выступали год назад и как изменились показатели сейчас.

Какие вопросы нужно задать себе после провала? Их всего три. Подробности ищите ЗДЕСЬ.