Есть только день: 5 направлений для коротких автопутешествий за МКАД

Владимир Виноградов президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story Даже если на отдых и впечатления есть всего сутки, не стоит отказывать себе в удовольствии провести их в новом месте. Сесть за руль, включить музыку под настроение и ощутить полную свободу от переживаний и тревог. Несколько маршрутов для лёгких и непродолжительных вылазок за город – в подборке ниже.

Список атмосферных усадеб в Подмосковье для долгих прогулок ищите по ссылке

Пирогово, Московская область

Сколько ехать: около часа

Пироговское водохранилище – оазис активного отдыха на воде в ближнем Подмосковье. Несколько песчаных пляжей, марина с яхтами и катерами, сёрф-клуб и зоны отдыха, разбросанные по сосновому бору, выводят Пирогово на первые места в рейтингах самых популярных локаций у москвичей. В тёплое время года здесь довольно многолюдно. Впрочем, это создаёт редкую расслабленную атмосферу прибрежного спота, и за возможность окунуться в неё хотя бы на один день можно многое простить.

Пироговское водохранилище Фото: istockphoto.com

Никола-Ленивец, Калужская область

Сколько ехать: около 3,5 часа

Обойти все объекты арт-парка за сутки – задача почти невыполнимая. Лучше настроиться не на количество, а на качество. Расположенный в потрясающей красоты месте Никола-Ленивец интересен как место для долгих неспешных прогулок с остановками на осмотр или взаимодействие с объектами.

При въезде гостям парка выдают карту с указанием достопримечательностей – но гораздо интереснее исследовать территорию «вслепую», натыкаясь на легендарные «Ротонду» или «Маяк» с чувством неожиданной радости. Выезжать в Никола-Ленивец из столицы лучше с рассветом – и это дополнительный бонус для любителей встречать новый день в пути.

Истра и Ново-Иерусалимский монастырь, Московская область

Сколько ехать: около 1,5 часа

Всего в 100 км от Москвы расположено, пожалуй, одно из самых умиротворённых и спокойных мест Подмосковья – Новый Иерусалим. Русская Палестина, «перенесённая» патриархом Никоном поближе к Кремлю, и одноимённый музейно-выставочный комплекс предлагают путешественникам пищу как для духовных, как и для вполне светских размышлений.

Здесь регулярно проводятся выставки, концерты и лекции. Да и по соседней Истре прогуляться довольно приятно: стоит как минимум пройтись по чеховским местам, заглянуть в городской парк, а при соответствующем настроении задержаться на вечерний спектакль в Истринском драматическом театре.

Завидово, Тверская область

Сколько ехать: около 2,5 часа

Завидово – ещё одна удачная локация для отдыха на воде и рядом. На берегах Иваньковского водохранилища создана масштабная рекреационная зона, где с комфортом проведут целый день и семьи с детьми, и компании друзей, и соло-путешественники.

Последним стоит присмотреться к местному вейк-парку: здесь обучают вейк-бордингу и вейк-сёрфингу, помогая встать на доску в максимально благоприятных условиях – в чистой воде Московского моря и с прекрасными панорамными видами.

Завидово Фото: istockphoto.com

Коломна, Московская область

Сколько ехать: около 2,5 часа

Тем, кто оказался в Коломне впервые, она почти наверняка покажется излишне выхолощенной, а потому немного искусственной. Но стоит отойти от старого центра – и взору отроется настоящая Коломна: древняя, местами уставшая, но искренняя и живая.

А провожая закат над рекой Москвой, можно и вовсе потерять счёт времени: уезжать из этого купеческого городка совсем не хочется. Даже вездесущую пастилу и калачи в этот момент начинаешь любить немного сильнее.

Если вдруг вы не планируете путешествовать на праздниках, в городе тоже можно найти приключения. О том, чем заняться в родных местах, если вы не уезжаете, читайте тут.