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Летние кроссовки: как выбрать обувь на лето для прогулок и тренировок

Выбираем кроссовки на лето. 4 важных фактора, которые стоит учесть
Галина Прокопьева
Выбираем кроссовки на лето
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Для каждого вида активности подходит свой вариант.
<a href="https://www.championat.com/authors/6907/1.html">Галина Прокопьева</a>
Галина Прокопьева
эксперт компании Спортмастер PRO

Летом с кроссовками не хочется расставаться. Но даже если у вас есть любимая пара, не стоит носить её везде. Для разных видов нагрузки — повседневной носки или тренировок — безопаснее использовать разные модели. Можно ли бегать в прогулочных кроссовках и как выбрать обувь в зависимости от вашего типа активности?

Модель

Кроссовки для прогулок — это, как правило, очень комфортная и мягкая модель. Она сидит по ноге и имеет анатомическую стельку. Они и должны быть такими. Из-за удобства высок соблазн не только пройтись, но и пробежаться в них или потренироваться на уличной воркаут-площадке.

Но делать этого не стоит, потому что в моделях для повседневной носки нет самого главного – амортизации и фиксации голеностопа. Без них вашим стопам и коленям придётся выдерживать гораздо более высокую нагрузку. Как итог – травма, завал стопы и ускоренный износ суставов.

Фото: istockphoto.com

Хотя прогулочная обувь на ощупь может показаться достаточно жёсткой и пружинящей, после разнашивания все эти свойства зачастую исчезают. Выбирайте для тренировок спортивные модели, даже если дизайн кроссовок из обычного магазина кажется вам подходящим для тренировок. Обувь для занятий спортом создаётся с использованием композитных материалов, которые обеспечивают лучшую амортизацию и изнашиваются медленнее.

Рассказываем, как не ошибиться при выборе спортивной обуви в магазине по ссылке:
Как выбрать кроссовки для трейлраннинга? 5 пунктов, на которые стоит обратить внимание
Как выбрать кроссовки для трейлраннинга? 5 пунктов, на которые стоит обратить внимание

Материал верха

Кроссовки для ежедневной носки или прогулок, как правило, быстро разнашиваются, сидят на ноге максимально естественно, стопа в них дышит. К счастью, сегодня много материалов, которые обеспечивают эти свойства. В первую очередь кожа, замша, а также лён и джинса. Смело выбирайте модели с верхом из этих тканей для прогулок по городу.

Фото: istockphoto.com

В случае с тренировками требования другие. Обувь должна пропускать воздух, но при этом отводить влагу, так как нога во время нагрузок больше потеет. Подойдёт синтетический сетчатый верх – такой часто бывает у беговых кроссовок.

Подошва

Наша надежда и опора, и к ней особые требования. На полках обувных магазинов часто можно увидеть прогулочные модели с широкой рельефной платформой. Агрессивный протектор сегодня в тренде, но с его функциональностью можно поспорить.

В городе летом он будет выполнять декоративную функцию, так что обувь с таким низом подойдёт тем, кто хочет добавить больше смелости и уверенности в свой образ. Или тем, кто часто подворачивает ногу: широкая платформа даёт большую площадь опоры.

Фото: istockphoto.com

В спорте же важны другие свойства. Первое – возможность контролировать стопу. Чем у́же подошва, тем точнее атлет может менять её положение. Второе – сцепление с покрытием. Чтобы нога не скользила, в состав низа беговых кроссовок включают композитные материалы.

Подошву обуви для баскетбола, волейбола и других игровых видов спорта, где направление движения меняется через каждые несколько секунд, делают из каучука. И отдельный случай – водные виды спорта. Главное требование – максимальная водостойкость. Подошва должна иметь множество маленьких отверстий, которые позволят воде мгновенно уйти из ботинка.

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Амортизация на разной поверхности

Выбор подошвы также зависит от того, на какой поверхности вы занимаетесь. Асфальт, плитка и гравийные дорожки – самые «убийственные» покрытия для суставов. Поэтому для пробежек по городским паркам, набережным и улицам нужна максимально мягкая подошва с самой высокой амортизацией.

Фото: istockphoto.com

Прорезиненная поверхность воркаут-площадок и спортивных стадионов щадит нас чуть больше, поэтому здесь подойдёт обувь со средними амортизационными свойствами. Для бега по пересечённой местности необходимо сочетание амортизации и рельефного протектора – лучше всего этому требованию отвечают кроссовки для трейлраннинга.

Технология амортизации

Со стороны все модели кажутся похожими друг на друга. Но у каждого производителя есть свои технологии, которые усиливают амортизацию обуви. Nike скрыл внутри подошвы воздушную подушку, Puma использует пену, adidas внедряет технологию Airboost не только в спортивные, но и в повседневные модели.

Известна на рынке и технология Asics: в некоторых моделях этого бренда, одного из самых популярных среди бегунов, в зоне пятки есть гелевая подушка, которая делает обувь очень мягкой. Asics также использует технологию Trusstic, благодаря которой подошва кроссовка во время бега не скручивается и остаётся стабильной, что особенно важно для людей с плоскостопием.

Фото: istockphoto.com

Преимущества той или иной технологии амортизации лучше всего проверить на себе, ведь каждый из нас по-своему чувствует нагрузку. Поэтому покупать обувь стоит в официальном магазине с примеркой, после консультации с продавцом. Это также поможет избежать подделок, которых у популярных моделей предостаточно.

Есть и несколько рекомендаций, касающихся как прогулочной, так и спортивной обуви. Избегайте чёрного «верха»: летом он будет сильнее нагреваться, а ноги – обильнее потеть. В тёплое время года ноге свойственно отекать, поэтому лучше выбирать на полразмера или размер больше.

Фото: istockphoto.com

Наконец, не стирайте кроссовки, для чего бы они ни предназначались. Ни один производитель не рекомендует это делать. Стирка в машине часто деформирует обувь и ускоряет её износ. Поэтому ухаживайте с помощью губок и пенящихся средств, которые продаются в магазинах. И тогда любимая пара прослужит вам не один сезон.

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