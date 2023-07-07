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Как сесть на шпагат за месяц после 6 лет перерыва? Личный опыт

Юлия Слободзян тренер по стретчингу, владелица студии «Стретч-ТОП» «Моя история началась с любви к художественной гимнастике. Ещё ребёнком мне легко удавались различные упражнения. По пути к тренерству я познакомилась с хореографией, что вернуло меня к детской мечте. Считаю и верю, что мечты обязательно сбываются – требуются только усилия, приправленные щепоткой везения. Однако в какой-то момент мне пришлось сделать длительный перерыв в тренировках, и шпагат перестал получаться. Моя история доказывает, что даже после долгого времени без занятий можно вновь сесть на шпагат. И потребуется на это месяц».

Как я познакомилась с растяжкой и что было потом

Ещё в детстве я хотела заниматься гимнастикой. Моя соседка тренировала девочек для олимпийского резерва и сказала, что возьмет меня. Но родители воспрепятствовали: на тот момент у меня была травма ноги. Так провалилась моя мечта стать профессиональной спортсменкой.

Спустя много лет подруга пригласила меня поучаствовать в танцевальном проекте. Я без сомнений согласилась. Тренер школы, где я занималась, вела гимнастику в классическом стиле – как её вели в советское время. Она и научила меня садиться на шпагат.

Со временем я забросила и танцы, и спорт в целом. Соответственно, мышцы перестали тянуться. В течение шести лет занималась только любительским спортом – функциональным тренингом и бегом. А потом мне вновь захотелось вернуться к стретчингу, но сразу сесть на шпагат не вышло.

Начало занятий Фото: Из личного архива Юлии Слободзян

Как я училась садиться на шпагат заново

Освоить его снова после долгого перерыва, когда мышцы не тянутся, было тяжело. Но боль приятная, если понимаешь, как работать с мышцами. За месяц при занятиях два-три раза в неделю я вновь села на шпагат. Было тяжело преодолеть себя, но я это сделала. Вдохновившись успехом, потом даже получила сертификат тренера.

Как правильно тянуться, чтобы не было травм:

принцип растяжки состоит в спине, основа упражнений – позвоночник, растяжение важно выполнять на выдохе, используя инвентарь: резинки, блоки;

если у человека хорошая гибкость одного сустава или группы мышц, это не значит, что все они такие – инструктор рассматривает пластичность суставов и мышц как комплексно, так и по отдельности;

развивать гибкость надо постепенно, без резких движений;

тренировки не рекомендуется пропускать. Будет долгий перерыв – придётся заново восстанавливать работу. Нетренируемые мышцы (твёрдые и застывшие) приводят к ухудшению циркуляции крови. Отличное кровообращение – залог получения мышцами должного кислорода и питательных веществ, а это, в свою очередь, возможность повысить энергию, тонус и уверенность в себе;

при занятиях три раза в неделю по 60 минут и высокой пластичности сесть на шпагат можно за пару месяцев;

придерживаемся схемы «правая нога – вперёд, левая – назад», во всех остальных позах легко получить травму.

Фото: Из личного архива Юлии Слободзян

Что мне дали занятия по растяжке?

Как только я возобновила занятия стретчингом, избавилась от боли в ноге. Конечно, и лечебные процедуры сыграли роль, но растяжки укрепили мои мышцы и подарили «уверенный» коленный сустав. Важно, чтобы скелет держали крепкие мышцы. В этом аккуратном натяжении чувствуешь фиксацию сустава.

Справиться с неприятными ощущениями мне также помог аутотренинг. Я мысленно говорила себе, что это не боль и что от неё можно избавиться. Сейчас даже бывают моменты, когда мне необходимо позаниматься растяжкой и сесть на шпагат – выработалась зависимость от спорта. В тазобедренных суставах после занятий чувствуется свобода.

Когда я бегала, не тянулась, ощущалась некоторая скованность в мышцах. Но когда регулярно занимаешься стретчингом, чувствуешь свободу, облегчение и в то же время расслабление. Есть болезненность, но её просто нужно грамотно продышать. Я всегда на тренировках произношу фразу: «Дыхание – твой лучший друг».

Стретчинг принёс в мою жизнь свободу и умение бережно относиться к своему телу. Плюс ко всему, он добавил уверенности в себе, познакомил с большим количеством интересных и целеустремлённых людей, создал из меня инструктора, привёл к получению третьего образования в сфере клинической психологии. Владея своим организмом, мы открываем новые пути развития и иногда удивляемся своим возможностям. Наши достижения всегда рядом с нами, достаточно сделать первый шаг, и всё получится!

Плюсы стретчинга

Развивает пластику и красивые движения.

Формирует правильную походку – плавную, без напряжения.

Позволяет лучше ощущать тело: как только чувствую, что засиделась – сразу растяжка (кровь приливает к органам и мышцам, восстанавливаются бодрость и энергичность).

Улучшает настроение, помогает при депрессивных состояниях.

Сейчас я поставила новую цель. Иду к следующему достижению – стойке на руках. Мышцы пока слабые, но всё впереди. Думаю, больше длительных перерывов в спорте у меня не будет.