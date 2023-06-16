«То, что растяжка только для женщин — миф». Личная история спортсмена

Герой этой статьи доказал — с помощью такого тренинга можно хорошо улучшить показатели в спорте.

В мире фитнеса часто возникают стереотипы и предрассудки, связанные с определёнными упражнениями и подходами. Одним из таких является мнение, что растяжка и гибкость – исключительно «женские» аспекты физической подготовки. Существует масса марафонов и курсов, посвящённых стретчингу и ориентированных исключительно на женскую аудиторию. Однако на самом деле растяжка имеет огромное значение и для мужчин, особенно если они стремятся улучшить свои результаты в силовых тренировках. Яркий пример этому — наш герой Дмитрий Афанасов.

Дмитрий Афанасов фитнес-тренер Мой стаж – 21 год, из которых 11 лет я тренирую. Я давно не новичок в спорте, но и у меня всегда были упражнения, которые давались тяжелее остальных. Самый нелюбимый – «день ног». Было сложно приседать, я чувствовал дискомфорт в пояснице и тазобедренном суставе. Перед одной из тренировок на низ тела я решил попробовать немного потянуться, и занятие прошло гораздо лучше. В другой раз перед прокачкой спины я вновь сделал растяжку, и мышцы тоже очень здорово откликнулись. Поэтому решил провести эксперимент и в течение месяца каждое утро делать растяжку.

Какой подход я использовал?

Статическая и динамическая растяжка представляют собой два различных подхода, которые влияют на мышцы и суставы по-разному.

Статика подразумевает растяжение мышц до определённой точки и удержание этого положения без движения в течение некоторого времени – обычно от 15 до 60 секунд. Этот подход обычно используется после тренировки или физической активности. Во время статического стретчинга мышцы тянутся пассивно, без активного движения, и удерживаются в растянутом состоянии. Это позволяет им расслабиться и увеличить гибкость.

Я же делал динамическую растяжку. Она состоит из повторяющихся движений, которые активизируют мускулы и суставы: сначала вы растягиваете мышцу, а потом сокращаете. Этот тип выполняется перед тренировкой для разогрева мышц и улучшения подвижности суставов. Такая разминка помогает телу развиваться сбалансированно и снижает опасность травмироваться.

Фото: Из личного архива Дмитрия Афанасова

Какие упражнения я делал?

Каждое утро я выполнял комплекс на всё тело на 15–20 минут, начиная с ног и заканчивая мышцами шеи. Если в этот день была тренировка, перед ней я повторял часть комплекса на ту группу мышц, которую собирался тренировать.

Вот несколько упражнений, которые вы можете попробовать добавить в свою разминку.

Растяжка квадрицепса

Техника выполнения

Встаньте ровно, упритесь рукой в стену или другую опору для равновесия.

Согните одну ногу в колене, возьмите её за щиколотку и медленно подтяните пятку к ягодице.

Почувствуйте растяжение в передней части бедра. Держитесь в этом положении несколько секунд и затем вернитесь в исходное положение.

Повторите с другой ногой.

Фото: istockphoto.com

Махи вперёд-назад

Техника выполнения

Стоя прямо, облокотитесь на стену или другую опору. Поднимите одну ногу и выполняйте махи вперёд и назад. Старайтесь делать упражнение с максимальной амплитудой, но без рывков.

Верните ногу в исходное положение и повторите движение с другой ногой.

Это упражнение помогает растянуть бёдра и ягодицы.

Махи из стороны в сторону

Техника выполнения

Стоя у опоры, поднимите одну ногу и выполняйте махи в сторону. Старайтесь выполнять упражнение с максимальной амплитудой, но без рывков.

Верните ногу в исходное положение и повторите движение с другой ногой.

Это упражнение помогает растянуть мышцы внутренней и внешней поверхности бедра.

Провороты рук с палкой

Техника выполнения

Возьмите палку или верёвку широким хватом и держите её перед собой на уровне пояса.

Медленно поднимите руки сначала над головой, а затем опустите за спину, не сгибая локтей.

Затем также не спеша вернитесь в исходное положение.

Если отвести руки за спину не получается, попробуйте развести их шире.

Это упражнение помогает растянуть и размять плечевые и грудные мышцы.

Фото: istockphoto.com

Наклон с разворотом корпуса

Техника выполнения

Исходное положение — стоя, ноги широко расставлены. Держа спину прямо, наклонитесь вперёд и потянитесь левой рукой к мыску правой ноги, правая рука тянется вверх.

Старайтесь максимально развернуть корпус. Затем повторите в другую сторону.

Фото: istockphoto.com

Развороты в приседе

Техника выполнения

Исходное положение — глубокий присед, носки и колени разведены в стороны.

Опустите левую руку на пол, а правую направьте вверх, развернув корпус.

Вернитесь в исходное положение и повторите в другую сторону.

Раскрытие груди в приседе

Техника выполнения

Опуститесь в глубокий присед, носки и колени смотрят в стороны.

Сложите руки за головой. Медленно отведите руки в стороны, ощущая растяжение в грудных мышцах.

Вернитесь в исходное положение и повторите.

Растяжка икроножных мышц

Техника выполнения

Встаньте на степ-платформу или плиобокс так, чтобы пятки оставались на весу.

Сначала медленно опустите пятки максимально вниз, а затем поднимитесь на мысочки.

Повторите.

Фото: istockphoto.com

Наклон к ноге

Техника выполнения

Исходное положение – стоя, ноги на ширине плеч. Выставьте одну ногу чуть вперёд и поставьте на пятку, носок потяните на себя.

Согните вторую ногу в колене и потянитесь вперёд к кончикам пальцев. Ощутите растяжение в задней части бедра и икре.

Вернитесь в исходное положение и повторите на другую сторону.

Фото: istockphoto.com

Что получилось в итоге?

Эффект я почувствовал практически с первого дня. Как я уже говорил, для меня тренировка ног очень сложна и энергозатратна. Такие занятия приносят мне меньше удовольствия, чем, например, прокачка рук или груди. В какой-то момент становилось не просто тяжело, а как будто немного перекашивало. Будто что-то мешало слаженной работе мышц.

Я начал анализировать и предположил, что, возможно, какие-то мышцы спазмированы и стоит попробовать растяжку и посмотреть, что будет. После стретчинга тренировка прошла гораздо комфортнее и интереснее. Спустя месяц занятий эффект сохранялся, даже если пропускал пару дней.